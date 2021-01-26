Черный не значит горький: какой кофе предпочитают барнаульцы

Если вы знакомы с ассортиментом всех кофеен города, можете отличить зерна арабики от робусты по вкусу и внешнему виду, а главное, с упоением наслаждаетесь ароматом каждой чашки свежесваренного напитка – значит, вы настоящий ценитель кофе, которого можно поздравлять с праздником – Днем кофейного гурмана. Отмечается он во всем мире 18 января.
Бариста Виталий Аришин готовит фильтр-кофе. Он гораздо крепче эспрессо, но при этом пьется намного легче.Фото Сергея Бутина
Все чаще барнаульцев можно заметить с кофейными стаканчиками на улице: согреваться горячим напитком в крепкие морозы любят многие. Что уж говорить о кофейнях, места в которых заполнены до отказа практически в любое время суток. Кофе в таких заведениях довольно сильно отличается от магазинного аналога, выпускаемого в молотом или сублимированном виде, несмотря на то, что готовится в специальной машине, а не варится вручную.
Кажется, что в приготовлении бодрящего напитка машиной нет ничего сложного: насыпал, потом утрамбовал молотый кофе, нажал на кнопку – и готово. На самом деле процесс гораздо сложнее, поскольку в нем задействован человек. Бариста должен знать температуру воды, давление в машине, необходимое количество кофе для одной чашки и время, в течение которого вода должна проходить через кофе. В конечном итоге от этого зависит качество. Помимо прочего, нужно иметь развитое обоняние и вкусовые ощущения, разбираться в качестве сырья и температуре приготовления каждого напитка – будь то американо или гляссе. Поэтому мастерство у большинства бариста приходит с опытом. Например, шеф-бариста кофейни FreeMan`s Виталий Аришин приготовил свой идеальный эспрессо спустя три месяца целенаправленной практики, а теперь является одним из лучших мастеров по варке кофе в Барнауле.
— В студенческие годы загорелся я желанием понять технологию приготовления кофе. Начал копать эту тему, читать профильные книги, и в конечном счете устроился на работу в кофейню, потому что хотел проверить на практике полученные теоретические знания, – рассказывает Виталий. – Вскоре я попал на чемпионат Сибири по варке кофе, где понял, что это – точка невозврата. Варить кофе – мое призвание и дело, которым хочу заниматься всю жизнь. Десятый год стою за барной стойкой и ни разу не посещала мысль сменить профессию.
Удивительно, но факт: большинство кондитеров не любят сладкое, а львиная доля бариста не являются кофеманами. Наш собеседник – не исключение: Виталий употребляет только эспрессо и фильтр-кофе и чаще всего делает это по производственной необходимости.
— У меня нет кофейной зависимости, отнести себя к гурманам тоже не могу, при том, что в силу профессии хорошо разбираюсь в сортах и качестве кофе, – объясняет бариста. – Знаю людей, которые выпивают по 12-15 чашек, мой лимит в разы меньше – 4-5 чашек эспрессо в день, но и это обусловлено не моей тягой к напитку, а сугубо производственными задачами.
Виталий Аришин – шеф-бариста в кофейне FreeMan`s, и в его обязанности входит контроль за качеством продукции. Дегустируя самый требовательный в приготовлении напиток – эспрессо – он попросту выполняет свою работу.
— Хотя помню времена на заре своей карьеры, когда приходилось выпивать по 10 чашек. Это было в годы повышения мастерства на различных семинарах у матерых бариста. В нашей профессии ведь как: пока чашку не выпил – не поймешь, сделал ты достойную вещь или ерунду. А каждая порция – это кофеин, от передозировки которого с непривычки начинается тремор и летают темные мушки перед глазами. Быстро выводили из этого состояния только бананы, которые не очень люблю. Поэтому я быстро научился варить вкусный кофе, – улыбается Виталий.
Какой кофе пить – это дело вкуса каждого человека. Ведь если один любит приторно-сладкий напиток, то для другого неприемлема даже ложка сахара в стакане. Но несмотря на разницу во вкусовых предпочтениях, общая тенденция в Барнауле просматривается однозначно – потребление кофе ежегодно растет, что подтверждается количеством открываемых кофеен. Считать, сколько их по городу, не возьмусь, но в районе ЦУМа мы с Виталием Аришиным насчитали 12 специализированных заведений.
— Кофеен, как и пекарен, сейчас действительно очень много. Но лично я в этом не вижу никакой проблемы, скорее, наоборот. Гости могут выбрать место, где им понравится интерьер, бариста, обслуживание, десерты и, конечно, кофе. Практически у всех, кто работает на нашем пятачке, разное оборудование, сырье, взгляды на вкусовые сочетания, а значит, у клиента есть возможности найти «свое» заведение. Для кофеен здоровая конкуренция – это хороший стимул развиваться. Одно могу сказать уверенно: порог вхождения в кофейный бизнес довольно большой из-за высокого курса евро и обилия аналогичных заведений, работающих на хорошем оборудовании, поэтому кофейни с низкосортным товаром долго на плаву не продержатся.
По мнению бариста, барнаульцы медленными, но уверенными шагами поднимают кофейную культуру, которая еще семь лет назад была на нуле. Но до столичных городов и гостям кофеен, и их работникам еще предстоит тянуться.
— В Питере и Москве каждый человек утром заходит в кофейню, у нас –седьмой-десятый, – рассуждает Виталий Аришин. – Если в столицах клиенты отдают предпочтение фильтр-кофе, то барнаульцы чаще покупают традиционный латте и капучино. В некоторых кофейнях даже не готовят фильтр-кофе, а начинающие бариста в таких заведениях вовсе не знают, что это за напиток и чем он отличается от американо или эспрессо. Барнаульцы любят добавлять в напиток сиропы, сахар, приправы, зефир, в крупных же городах от этого отказываются в пользу чистого кофе. Хотя за последние три года заметил тенденцию, что увеличивается число людей, пьющих черный кофе. С чем это связано? Хочется верить, что барнаульцы распробовали новый для них вкус, а это уже следующая ступень развития культуры. Поверьте, правильно приготовленный черный кофе не будет горьким и до безумия крепким.
— О чем мечтает бариста?
— Побывать на чемпионате мира по приготовлению кофе. Пока просто побывать.
— Сколько кофе пьет бариста?
— 4-5 чашек в день ежедневно.
— Самая странная просьба от клиентов?
— Заварить «нормальный» кофе (растворимый. – Прим. авт.) за 15 рублей.
— Сколько чашек кофе варите ежедневно?
— Более 200.