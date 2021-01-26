Чем полезно для детей бисероплетение

Ксения Другова увлечена бисероплетением с самого детства. Она – победитель многих региональных и международных конкурсов, училась у лучших мастеров. Два года назад девушка открыла свою студию и теперь передает искусство бисероплетения подрастающему поколению.

Такие разные увлечения

— С различными вилами рукоделия я познакомилась в детской школе искусств «Традиция». Там мы осваивали разные техники, начиная от бисера и заканчивая лепкой из глины, коклюшками и так далее. В 7-м классе мне повезло попасть в ученицы к Галине Федоровне Мингалевой – одной из лучших мастериц нашего города, у которой заниматься мечтают многие рукодельницы, – вспоминает Ксения.

В основном девушка работает в технике станочного ткачества, создает гайтаны и герданы – русские национальные украшения, которые представляют из себя ожерелье из широких полос, сотканных из бисера со всевозможными рисунками: традиционные орнаменты, пейзажи и т.д. У опытного мастера уходит не менее недели на создание одного такого изделия.

— В моем увлечении меня сильно поддерживает мой муж. Он работает в сфере сельского хозяйства, казалось бы, такой далекой от рукоделия, но посмотрев на меня, попросил научить плести. И все. Дома я теперь не работаю, потому что станок постоянно занят им. Ему нравится сам процесс, и не стану скрывать – у него порой гайтаны получаются лучше моих, – с улыбкой говорит мастерица.

Педагогический стаж Ксении – уже более 10 лет. Она работала в школе искусств «Традиция», сейчас преподает в волонтерском юношеском социально-педагогическом отряде «Спектр», а также в региональном центре финансовой грамотности. Занимает должность методиста Барнаульского городского детско-юношеского центра и руководителя еще двух студий на базе него, кроме бисероплетения, – студии авторского мультфильма и межведомственного проекта «Шар».

Все индивидуально

В студии бисероплетения сейчас занимаются 10 детей – пять мальчиков и пять девочек, чему все в центре удивляются. Ведь вроде бы это не мужское занятие, тем более в младшем школьном возрасте сложно надолго усадить ребенка. Несмотря на это, все ученики с интересом подходят к делу. Да и развитие мелкой моторики полезно всем.

Возраст ребят в группе – от пяти до 11 лет, как говорит руководитель, решили взращивать мастеров с начальной школы. Ходит к ним девочка даже из детского сада. Вначале ее маме порекомендовали немного подождать, так как программа не рассчитана на малышей, но решили уступить и приняли в группу. Маленькая рукодельница занимается уже полгода и активно осваивает счет, который очень важен в бисероплетении. До десяти она считала свободно, но посчитать до десяти несколько раз, да еще прибавить единичку уже вызывало сложности, с которыми девочка успешно справилась.

Группа маленькая, потому что бисер – это все-таки сложно и не всем дается. Преподаватель работает индивидуально, потому что у каждого свой личный темп. Делают только те изделия, какие нравятся, палитрой, которая нравится. Ксения всегда имеет в запасе по 10-20 схем, чтобы у ребенка был выбор и к делу он приступал с удовольствием. Кстати, все схемы проходят строгую цензуру, чтобы на них случайным образом не оказались запрещенные символы.

— Люблю всех своих учеников. Очень нравится смотреть, как у них горят глаза во время процесса, и когда они держат в руках свой готовый продукт, – признается педагог.

Каждые полчаса детям делают перерыв, чтобы они не уставали, а также фоном все время идут какие-нибудь познавательные видео на большом экране, чтобы глаза долго не смотрели в одну точку. Для совсем маленьких занятия длятся по 25 минут, и им не дают большой нагрузки.

Качество – на первом месте

Ксения Другова: «Говорят, что хоккей – дорогой вид спорта, а я скажу, что бисероплетение – дорогой вид рукоделия. На создание одного гайтана уходит до 3 тысяч рублей только на материалы».

Родители принимают активное участие: закупают материалы и сами тоже присоединяются плести вместе с детьми. Каждый ребенок занимается на своем станке. В студии работают только с чешским бисером. Ксения считает, что учить детей плести на китайском бисере – промах педагога в мастерстве, так как все бисеринки такого производства разного размера и плохого качества, могут ломаться и крошиться. Ребенок будет видеть, что у него все неровно и некрасиво, и может растерять всякое желание заниматься. Он должен сразу видеть продукт и вырабатывать чувство прекрасного. Также закупают специальные бисерные распашные иглы, в которые очень легко заправлять нитку, и ученик любого возраста может самостоятельно справиться с этой задачей.

— Я из тех педагогов, кто не смотрит на возраст ребенка и сразу дает сложные работы. Лучше мы освоим трудную технику, пусть и придется несколько раз переделывать, чем будем тратить время на что-то элементарное и идти к цели длинной дорогой, – говорит Ксения.

Занятия бисероплетением не только позволяют создавать красивые вещи, но и влияют на развитие ребенка. Дошкольникам помогают освоить счет и приучить к дисциплине. Также развивается концентрация внимания, когда дети работают со схемами, что в дальнейшем полезно при любом обучении. Ребята хорошо понимают и различают цвета до сложных оттенков, учатся их правильно сочетать и комбинировать.

Не забывает мастерица и о собственном творчестве. Сейчас она делает триптих из гайтанов: мезенская роспись, хохлома и гжель. Все свои украшения рукодельница старается создать такими, чтобы они выглядели актуально и современно и их можно было носить в повседневной жизни. Кстати, в детско-юношеском центре есть коробочка с ее изделиями, которые можно любому сотруднику взять и носить весь рабочий день.