Узнать о военной жизни Ленинграда теперь можно с помощью настольной игры

В Алтайском крае разработали дидактическую настольную игру с дополненной реальностью, которая познакомит школьников с жизнью блокадного Ленинграда. Она ориентирована на объединение поколений – взрослые, будь то педагоги или родители, должны помочь детям выстроить логические связи, разобраться в определении незнакомых понятий и решении задач.

Игра «Архивариус-следопыт» уже двенадцатая в арсенале разработчиков лаборатории «Игровест». В ее основе лежат не только исторические факты о блокаде, подтвержденные документами, но и художественные произведения Аделаиды Котовщиковой (ссылки на их электронную версию можно найти на обороте игры).

— Разрабатывали ее большой семейной компанией – я, сын, муж, бабушка, тетушка, дядюшка, – делится руководитель проектной группы Алёна Митина. – Чтобы она сложилась, мы даже ездили в командировку в Санкт-Петербург, посетили Музей обороны и блокады Ленинграда, читали разную литературу.

Визуально она представляет собой развернутую карту, которая содержит исторические фотографии и картографические данные, а также QR-коды, скрывающие мультимедиаресурсы. Например, симфонию Шостаковича, написанную во время блокады, видеофрагменты из жизни ленинградцев, отрывки из произведений Аделаиды Котовщиковой.

Сегодня игру используют уже 18 школ. Ее можно получить и в типографском варианте, и бесплатно скачать с портала лаборатории-разработчика в формате «распечатай, разрежь, играй».

Механика игры выстроена по принципу «бросай-ходи» – нужно перемещать фишку на то количество клеток, которое выпало на игральном кубике.

— Наша игра прошла экспертизу на возраст 6+, но, как показывает практика, ученикам первого-второго классов она не идет, с третьего уже более-менее, – подмечает Алёна Митина. – Самое главное, чтобы игру сопровождал взрослый, который сможет помочь детям разобраться во всем.

Например, некоторые слова и картинки объединены цветовой палитрой. Дети понимают, как нужно осуществить переход, но не могут определить, какая между ними связь.

— На игровом поле в одной из ячеек написано слово «дуранда». На другой такого же цвета изображен кусочек жмыха, визуально похожий на спрессованный кусочек торта, – объясняет Алёна Митина. – Дети могут просто посмеяться над увиденным словом, а изображение и вовсе не распознают. Тогда взрослый объяснит, что дурандой в блокаду называли перемолотые и спрессованные в бруски отходы от производства муки, орехи и семечки. Их разрезали на небольшие кусочки и подолгу жевали, утоляя чувство голода.

Некоторые слова во время игры открываются для детей с новой стороны. В частности, под зажигалкой здесь понимается вовсе не прибор аналогичный по предназначению спичкам, а взрывное устройство около метра длиной и 25 см в диаметре. Игрокам рассказывают, что такие бомбы, залетевшие случайно, пятилетние дети выкидывали с крыш пятого этажа.

— Они удивляются: как голодный ребенок поднял и сбросил такую большую вещь! – говорит собеседница. – Мы объясняем, что им некуда было деваться. В противном случае взорвется весь дом. Вот так рассказываешь, видишь, как они поражаются, заинтересовываются.

Также игра содержит переходы, в основе которых лежат решения пяти классов задач – на работу с хронологией, с историческим источником, с собственным пониманием исторических документов, на умение анализировать факты и использовать полученные знания в социальной среде.

— В этой игре победить не значит выиграть, – подчеркивают разработчики. – Она направлена на познание исторической действительности, познание самого себя – на что я способен, какие задачи умею решать и где могу применять их решение.

Настольную образовательную игру «Архивариус-следопыт» создали в рамках реализации проекта «Сетевые лаборатории IT-тимуровцев сельских школ и школ малых городов Алтайского края». Ее выход приурочен к Всероссийской неделе памяти блокады Ленинграда.

К слову, сейчас в лаборатории занимаются разработкой нового продукта – игры «Путешествие Колыванской вазы». Одна из задач – показать альтернативные версии истории.