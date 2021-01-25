Изменился порядок зачисления детей в первые классы

Когда в школах начнут принимать заявления от родителей будущих первоклассников? Что делать в случае отказа о зачислении? Можно ли выбрать будущего классного руководителя? На эти и другие вопросы родители смогли получить ответы во время онлайн-собрания, проведенного комитетом по образованию администрации города Барнаула.

Обычно заявления о зачислении детей в первые классы начинали принимать с 1 февраля. В этом году сроки сместили на два месяца.

— Предварительно нужно определиться, в какую школу родители будут подавать заявление, – объясняет порядок действий начальник отдела общего образования профильного комитета городской администрации Людмила Бологова. – Для этого необходимо зайти на наш официальный сайт или на электронный ресурс любой школы и ознакомиться с перечнем территорий, закрепленных за тем или иным общеобразовательным учреждением. Соответствующий приказ будет опубликован не позднее 15 марта. В это же время можно ознакомиться с количеством вакантных мест в каждой школе.

Список школ, где в новом учебном году будут открыты отдельные коррекционные классы, будет опубликован до 1 марта. В них дети будут зачисляться только при наличии заключения ПМПК.

Приемная кампания стартует в первый день апреля – заявление начнут принимать с 8.00. Это первый этап, который будет длиться по 30 июня включительно. В течение трех месяцев документы могут подавать граждане нескольких категорий.

— В первоочередном порядке зачисляются дети военнослужащих, сотрудников полиции, ОВД, Росгвардии, УФСИН. Чтобы получить льготу, родителям необходимо предоставить справку с места работы, – поясняет Людмила Бологова. – Родители интересуются предоставлением льготы для ветеранов боевых действий – такая не прописана в законе. Право преимущественного приема имеют дети, чьи родные братья или сестры учатся в той же школе. Важно, что они должны воспитываться в одной семье и иметь общее место жительства. Двоюродные и другие родственники в эту категорию не входят.

Кроме того, преимуществ не имеют дети из многодетных семей, семей работников школ и детских садов, а также те, кого воспитывает один родитель. Посещение предшколы также не влияет на порядок зачисления в первый класс.

— Еще одна категория граждан, которые весной могут подавать документы – проживающие на закрепленной за школой территории, – продолжает специалист. – Этот факт необходимо подтвердить, предоставив копию документа о регистрации ребенка – не важно, постоянной или временной, оба варианта являются равнозначными.

По завершении первого этапа в течение трех рабочих дней опубликуют приказы о зачислении. Второй этап стартует 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период могут подавать заявления все остальные дети.

Сделать это можно несколькими способами: во время личного визита в школу, по электронной почте, заказным письмом с уведомлением о вручении, а также с помощью портала образовательных услуг Алтайского края. Последний сейчас используется наиболее активно, ускоряя и упрощая процесс подачи заявления. В дальнейшем законных представителей детей пригласят в школу для предоставления копий и оригиналов документов – распечатанной версии заявления с портала, паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и справка о том, что ему не противопоказано посещение уроков (необходима детям, кому на 1 сентября не исполнилось 6,5 лет).

— Отказать в зачислении могут только в случае, если при подаче заявления в конкретной школе уже не останется вакантных мест. Очередность выстроят по времени подачи заявления и по льготе. Однако не стоит бояться отказа, – успокаивает Людмила Бологова. – Свободные места в других близлежащих к дому школах можно поискать самостоятельно или же обратиться к нам в комитет. Все дети в обязательном порядке будут зачислены в первые классы.

Что касается выбора классного руководителя, а также зачисления детей из разных семей в один класс, то эти вопросы решаются напрямую с администрацией школы.

Подробная инструкция с новыми правилами зачисления детей в первые классы с корректными ссылками на ресурсы и документы опубликована на официальном сайте городского комитета по образованию (https://barnaul-obr.ru).