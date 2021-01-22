Забронируйте десерт: что такое DoggyBag и кому от него польза

Барнаульские торговые точки начали сотрудничать с мобильным приложением DoggyBag. Это позволяет им рациональнее расходовать продукты, а горожанам – приобретать еду со скидками.

Что такое «догги-бэг»?

Приложение DoggyBag заработало в 2018 году в Москве.

«Догги-бэг» – это набор-сюрприз, собранный из ассортимента магазина или точки общепита. Часто случается так, что пиццерия или пекарня готовит блюда «с запасом», и к концу рабочего дня не успевает продать все. На потом готовую еду оставлять нельзя, ее положено выбрасывать. Вместо этого еще свежие товары упаковывают в наборы и продают их по сниженной цене в этот же день.

О том, по какому адресу появились такие наборы, сигнализирует мобильное приложение DoggyBag.

Как это работает?

Скачав приложение и выбрав свой город, вы получаете список точек, которые сотрудничают с полезным сервисом. Как только в какой-то из них появляются «догги-бэги», строка в списке окрашивается в сиреневый. Там же выдается информация о количестве и стоимости набора. Например: пять «догги-бэгов» по 490 рублей, в продаже с 12.00 до 20.00. Или: один «догги-бэг» за 220 рублей, в продаже с 13.46 до 14.47. Временной отрезок, когда нужно забрать пакет, устанавливается каждым заведением на свое усмотрение. Обычно здесь же прописана основная информация об ассортименте: например, «только сладкое» или «здоровая еда».

Если вас устраивает цена и адрес – нажимайте кнопку «Хочу!». Программа забронирует вам один «догги-бэг» и выдаст штрих-код, который нужно предъявить кассиру. Чтобы забронировать другой «догги-бэг», нужно либо отменить этот заказ, либо считать штрих-код (то есть забрать набор). Оплата производится непосредственно в магазине.

Будьте готовы к тому, что в вашем наборе окажется то, что вы не любите есть, или несколько одинаковых продуктов. Претензий к продавцу в данном случае быть не может: бронируя «догги-бэг», вы соглашаетесь на сюрприз. Но если вы, предположим, не выносите изюм, то, делая заказ в кондитерской, можете скинуться с менее привередливым другом: обычно «догги-бэги» достаточно большие, чтобы хватило на двоих или даже четверых.

Кроме того, в настройках приложения можно отфильтровать заведения, оставив только расположенные рядом или предпочтительные по ассортименту: кондитерские, кафе, фастфуд, магазины, бары. Также можно подписаться на любимые заведения, чтобы при появлении в продаже «догги-бэгов» сразу приходило уведомление на телефон.

Тонкости использования приложения: — Пользователь не может забронировать больше одного «догги-бэга» за раз: согласно принципам рационального потребления, не стоит покупать больше, чем тебе необходимо. — Ловить «догги-бэги» нужно в конце рабочего дня: основной наплыв наборов-сюрпризов бывает с 16.00 и позже. — Если цена «догги-бэга» около 200 рублей и выше, советуем приобрести его вскладчину с друзьями или родными: скорее всего, он будет слишком большим для одного человека.

Кому это выгодно?

Во-первых, «догги-бэги» полезны с точки зрения экологии и идей рационального потребления. Зачем отправлять на свалку свежие продукты, которые еще могут быть съедены? Вспомните, как в прошлые годы обсуждались возможности благотворительных поставок нуждающимся в виде продуктов, у которых истекает срок годности. Так вот «догги-бэги» – это одна из альтернатив, причем без рисков для здоровья.

Во-вторых, даже раздавая «догги-бэги» по себестоимости, заведения получают какую-никакую прибыль и делают меньше неоправданных трат на продукты. Ну и в-третьих, удачливые и терпеливые горожане получают вкусную еду почти даром.

Например, забронировав в кондитерской Kuzina догги-бэг за 110 рублей, я получила коробку с четырьмя пирожными общим весом в полкило. В обычных условиях такой набор обошелся бы в 359 рублей. То есть скидка составила более 69%. Сытный «догги-бэг» за треть розничной стоимости удается получить не всегда, но, как правило, партнеры полезного приложения держат скидки на уровне 60%.

Кто угощает в Барнауле?

В Барнауле этот сервис пока делает первые шаги. На сегодня единственным заведением, предлагающим продуктовые сюрприз-боксы, является кондитерская Kuzina. На нее подписаны 120 барнаульцев. Неудивительно, что забронировать «догги-бэг» получается крайне редко: желающих едоков больше, чем свободных булочек. Приходит уведомление, хватаешь телефон – а все наборы уже разобрали более бойкие покупатели. Будем надеяться, что с распространением сервиса и большим числом доступных точек очереди в них станут поменьше.

В Томске ситуация такая же, как и в столице Алтайского края, разве что подписок на кондитерскую меньше. Новокузнечанам предлагает «догги-бэги» одна пиццерия и пока не пользуется популярностью. В Новосибирске, помимо «Кузины», к приложению подключены: сеть бургерных «МясоRoob», New York Pizza, микрокофейня Cup, мясные бары. Это один из самых активных городов, в Санкт-Петербурге партнеров у приложения меньше.

19 городов подключились к приложению DoggyBag.

Для Барнаула не редкость похожие акции, но без мобильного посредника и с меньшими скидками. Так, во многих пекарнях изделия, выпеченные вечером, продаются по сниженной цене.

— На вечернюю продукцию с 20.30 до 21.00 действуют скидки 30%, и утром, до 12 часов, на оставшуюся продукцию, — сообщает технолог сети пекарен «Хлебница». – Эти акции были у нас всегда, на постоянной основе.

— У нас с семи до восьми вечера скидки 30%, а с утра – 50% на вчерашнюю продукцию, — добавляют в кафе-пекарне «Даниш».