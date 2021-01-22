В Барнауле выступил блюзмен, обладающий невероятной энергетикой

Блюз в чистом виде с его будоражащими, корневыми интонациями прозвучал со сцены Краевой филармонии. Здесь выступил непревзойденный знаток чикагской и новоорлеанской школы блюза, соул и фанка, и, как утверждают музыкальные авторитеты, лучший российский блюзовый исполнитель Михаил Мишурис вместе со своей командой Mishouris Blues.

Этого блюзмена привез к нам известный в Барнауле музыкальный продюсер, организатор концертов и рок-фестивалей Евгений Колбашев, благодаря которому местные меломаны имеют возможность знакомиться в стенах филармонии с лучшими джазменами мира и ярчайшими представителями направления world music.

— Михаил Мишурис – мой давний друг, – представил музыканта публике Евгений Витальевич. – Он родом из Новосибирска, но очень давно живет в Москве. За его плечами – исполнительская школа в Чикаго, блюзовой столице мира, где он всерьез заинтересовался настоящим «черным» американским блюзом. А примерно год назад Мишурис открыл в самом центре столицы собственный Papa Blues Bar – место, где выступает сам и крутит свои уникальные коллекционные пластинки с блюзовой музыкой. Там бесплатный вход и лучшего клуба в столице, на мой взгляд, не существует.

Как выяснилось, до этого сибиряк Михаил Мишурис в Барнауле ни разу не был. А потому с этого города и было решено начать январский тур блюзмена по Сибири – «чтобы ощутить истоки». Ведь из родного Новосибирска Мишурис в 1997 году уехал в столицу, где продолжил проповедовать принципы чистого блюза (без примеси рока). И, как уверяют специалисты, достиг в этом немалых высот.

Что интересно, во время выступления Мишуриса ощущаются особые вибрации, от которых нет-нет да и начнешь сомневаться – а действительно ли у микрофона выступает белый человек. И если энергетики Мишуриса хватает на то, чтобы завладеть филармоническим залом, то можно представить – что же происходит в клубах, где пространство поменьше, оттого и насыщенность блюзом посильнее. К тому же музыкант блестяще владеет всеми блюзменскими трюками, которые, как выяснилось, хорошо работают и на большой зал – вступает в диалог с публикой, разыгрывает мини-истории .

Программа концерта включала в себя перечень блюзовых пристрастий музыканта, а это в основном «черная» классика Чикаго и Миссисипи 1930-1960-х годов – от элегантного свинга до энергичного новоорлеанского ритм-блюза и легкого кантри. Исполнял Михаил Мишурис и собственные композиции, демонстрируя безупречное владение техникой и стилем.

Не случайно в американском издании, посвященном российскому блюзу, профессор Майкл Урбан отозвался о Мишурисе как о лучшем российском блюзовом певце. Показательно и то, что на престижных музыкальных фестивалях этот музыкант – почетный гость. Вместе со своим коллективом Mishouris Blues он участвовал в крупнейших российских музыкальных форумах, среди которых – Международный блюзовый фестиваль «Дельта Невы», «Усадьба Джаз», open air «Пустые Холмы», 2days Fest, «Грушинский фестиваль», Международный фестиваль «Мамакабо», Efes Pilsener Blues Festival, куда Михаил Мишурис был приглашен в качестве звездного ведущего.

В состав Mishouris Blues входят музыканты: Михаил Мишурис – вокал, гитара, Алексей Пыстин – клавишные, Дмитрий Швецов – ударные, Юрий Иушин – бас и Евгений Коллини – гитара.