Талантливый барнаулец с диагнозом ДЦП мечтает об издании книги собственных стихов

Более десяти лет назад 27-летний Сергей Краснов начал писать стихи. Буквально ни с того, ни с сего – до этого ни к художественной литературе, а уже тем более к поэзии интереса с его стороны не наблюдалось (всему этому молодой человек всегда предпочитал увесистые научные книги и энциклопедии). А тут вдруг подсчитал и оказалось, что в его личном архиве накопилось около 700 стихов, которые, как считает автор, хорошо было бы издать отдельной книгой.

Сергей Краснов – инвалид с детства. В девятимесячном возрасте ему поставили диагноз ДЦП – страшный для мамы и мучительный для самого мальчугана. В медицинском заключении была одна утешительная строчка: не рабочим у Сергея оказался опорно-двигательный аппарат, а вот интеллект – сохранен. И эти свои способности он научился с самого детства использовать по максимуму.

На пути к знаниям

Как рассказала Евгения Краснова, мама Сергея, причиной недуга стала родовая травма. С трудом появившись на свет, младенец не дышал, лишь после двухнедельной реанимации новорожденного удалось вернуть к жизни. А потом были бесконечные курсы реабилитации, массажа, поддерживающей терапии, несколько не оправдавших себя операций и даже сеансы у экстрасенсов.

— Серёжа – наш первенец, а потому на второго ребенка я решилась не сразу, – делится Евгения Николаевна. – Не случайно перед вторыми родами мы с мужем прошли целый комплекс обследований, где врачи в один голос говорили: недуг старшего ребенка – итог не генетических, а механических повреждений организма. После Серёжи в нашей семье на свет появилось еще двое сыновей.

Тревога за будущее старшего сына, которому нужен постоянный уход, с годами только усиливалась. Однако за несколько лет до школы вдруг выяснилось, что с трудом выражающий свои мысли ребенок (речевые функции у Сергея тоже нарушены) усердно складывает кубики с буквами в нужном порядке. В итоге к семи годам стало понятно – парню пора учиться.

— В обычную школу нас не взяли, и мы поступили в барнаульскую общеобразовательную школу-интернат № 6, – вспоминает мама Сергея. – Первые четыре года сын обучался на дому, а потом стало понятно, что ему как воздух необходимо общение. И мы стали возить его в школу.

Из школы-интерната Сергей ушел после 9 класса. Близкие уговаривали на этом завершить образование, но он настоял на том, что ему нужно пойти в 10 и 11 класс. В итоге учебу парень продолжил дистанционно на базе педагогического лицея. Окончил школу Сергей практически на отлично – лишь с одной четверкой по русскому языку. Это придало ему смелости поступать в вуз, где бы готовили либо астрономов (о постижении этой профессии молодой человек мечтал с детства), либо программистов. Победил практический подход – освоив компьютер, в будущем можно было бы рассчитывать хоть на какую-нибудь работу. И он поступил в ТУСУР – Томский государственный институт управления и радиоэлектроники. В нем студент-заочник не доучился всего лишь один год из-за ухудшившегося здоровья. В итоге за плечами Сергея – неоконченное высшее.

В стихах – внутренний мир

В дружной многодетной семье никогда не стеснялись мальчика, не скрывали его недуг – наоборот, старались растить Сергея наравне со здоровыми детьми, только как нуждающегося в более тщательном уходе. Поэтому вместе с семьей молодой человек побывал в Таиланде, в Китае, не раз путешествовал по региону, даже ездил в Сочи на Всероссийский турнир по шахматам среди детей-инвалидов, где занял второе место.

— Пока позволял возраст, Сергей ежегодно проходил реабилитацию в различных оздоровительных лагерях, действующих на территории региона, – делится Евгения Краснова. – Именно там он обрел много друзей, с которыми до сих пор поддерживает отношения через соцсети, там же он начал писать стихи.

Компьютер для Сергея Краснова – способ общения с миром. На нем он одним локтем печатает свои мысли, с его помощью «разговаривает» с родителями. Понимать Сергея помогает членам семьи и листок с напечатанным алфавитом, по которому Сергей водит от буквы к букве, составляя нужные слова.

Что интересно, среди поэтов у Сергея авторитетов нет. Стихи он пишет, не опираясь на опыт известных сочинителей. И этот процесс для него очень важен, он словно помогает ему выразить все имеющиеся мысли, чувства и переживания. И если, действительно, его сочинения напрямую связаны с внутренней жизнью, то тогда можно с уверенностью сказать, что их автор – очень добрый и светлый человек. Потому что в стихотворных строчках Сергей рассуждает о дружбе, любви, о важности семьи и необходимости быть понятым.

— Мечта сына – издать сборник своих сочинений, а это около 350 страниц формата А4, на каждой из которых помещено по два-три стихотворения, – говорит мама Сергея. – К слову, на его счету уже есть один небольшой сборник стихов, который помогли выпустить в педагогическом лицее. Там Сергей постеснялся публиковаться под своим именем и придумал забавный псевдоним – Дмитрий Романтиков.

В конце прошлого года Сергей Краснов принял участие в городском заочном конкурсе для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Творчество без границ», где в номинации «Литературное творчество» он занял первое место. А не так давно в соцсетях к Сергею обратился музыкант, который попросил разрешения написать на несколько его стихов песни. Сегодня эти записи можно найти на YouTube.

Поэтический сборник для Сергея – это стимул творить дальше, чувствовать себя нужным, услышанным другими людьми. Поэтому редакция газеты «Вечерний Барнаул» решила помочь талантливому человеку издать книгу стихов. Публикуем номер карты «Сбербанка», на который можно перечислить средства на издание сборника: 4216 0200 1816 7251 (Игорь Краснов) с пометкой «Стихи».