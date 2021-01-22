Прививочная кампания против COVID-19 набирает обороты

В барнаульской поликлинике № 3, как и в большинстве других медучреждений региона, в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина полным ходом идет массовая противоковидная вакцинация граждан старше 18 лет. Иммунизация населения ведется препаратом «Спутник V» от Национального центра эпидемиологии имени Гамалеи. Вакцина прошла все клинические испытания на эффективность и одобрена к использованию для лиц старшего поколения.

В поликлинике № 3 в прививочный кабинет выстроилась небольшая очередь. Барнаульцы и жители близлежащих районов пришли сюда для того, чтобы поставить прививку от новой коронавирусной инфекции. В числе ожидающих иммунизации люди разных возрастов и профессий – врач, работник аптеки, пенсионеры. Все они уже прошли предварительный осмотр врача и заполнили анкету о состоянии своего здоровья.

— Вакцина многодозная: во флакончике теперь пять доз для иммунизации сразу пяти человек. Препарат хранится при температуре минус 20 градусов, у нас есть 30 минут на то, чтобы эта вакцина разморозилась, после чего необходимо поставить ее сразу пяти пациентам, – пояснила главный эпидемиолог Ирина Переладова.

Первый пошел! Пара минут – и из процедурного кабинета уже выходит Ирина Ярославцева и делится впечатлениями:

— Было лишь легкое пощипывание в месте введения укола. Вакцину поставить решила, потому что не болела коронавирусом. По работе мне приходится контактировать с большим количеством людей, а дома – семья, маленькие дети. Я не сомневалась в своем решении.

А Александре Бессоновой предстоит поставить уже вторую прививку «Спутник V». Первый компонент ей ввели перед Новым годом.

— В первые несколько дней самочувствие было не очень хорошее, температура периодически поднималась до 37,5 градуса. Но это был ожидаемый результат, в памятке подобное было указано заранее. Через несколько дней симптомы прошли, и я почувствовала себя хорошо. Лучше пережить небольшие побочные эффекты прививки, чем восстанавливаться после тяжелой болезни, – подчеркнула жительница Барнаула.

Как отмечают в региональном Минздраве, после вакцинации не исключены определенные реакции, которые прописаны в инструкции и регламентированы изготовителем. Нормой, к примеру, считается кратковременное повышение температуры, болезненность в месте постановки прививки и прочие поствакцинальные симптомы.

В регионе с начала кампании по иммунизации населения привились более 3 тысяч человек, ни у кого в поствакцинальном периоде осложнений выявлено не было.

94,5 тысячи доз вакцины «Спутник V» поступит в регион до 1 марта.

Ставить противоковидную вакцину людям в возрасте старше 60 лет в Алтайском крае начали с минувшего понедельника.

— В ходе исследований была доказана безопасность и эффективность вакцины «Спутник V» для данной категории населения, – сообщила Ирина Переладова.

В первые же дни на иммунизацию пришли более десятка людей «серебряного» возраста, самому старшему из которых было более 80 лет. Все они – жители Барнаула и прилегающих к городу территорий.

— Есть федеральный регистр лиц, которые получили сегодня прививки. И на портале «Госуслуги» каждому такому человеку в автоматическом режиме заводится персональный паспорт. После постановки двух прививок, то есть полного курса вакцинации, каждому привитому оформляется специальный сертификат. При желании такую справку пациенты могут получить в прививочном кабинете того медучреждения, где была поставлена прививка, – отмечает Ирина Переладова.

Сегодня могут бесплатно поставить прививку жители региона старше 18 лет. Специальной подготовки для этого не требуется.

— Согласно новому документу Минздрава РФ, прививаться должны люди, которые не имеют острой фазы заболеваний, как инфекционных, так и хронических. Перед прививкой у человека не должно быть повышенной температуры, и он соматически должен чувствовать себя здоровым. Все, кто не болел новой коронавирусной инфекцией, могут спокойно прививаться без сдачи крови на антитела, – подчеркнула Ирина Переладова.

Сегодня в прививочной кампании участвуют 19 медицинских организаций на 14 территориях Алтайского края.

Если ваша поликлиника еще не присоединилась к кампании по противоковидной вакцинации, вы все равно можете позвонить в кол-центр медучреждения и записаться на прививку.

— Пациента пригласят, когда учреждение получит вакцину. Кроме того, можно сделать прививку в любом другом медучреждении. Для этого даже не обязательно быть прикрепленным к нему, – рассказала эпидемиолог.