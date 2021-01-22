К годовщине снятия блокады в барнаульских школах проводят тематические встречи

В день прорыва блокадного кольца вокруг Северной столицы, 18 января, в барнаульской школе № 125 провели музейный урок для учащихся пятого класса, посвященный жизни ленинградцев в оккупированном городе. Встреча прошла в рамках месячника военно-патриотического воспитания.

Зажечь огонек

С историей Великой Отечественной войны детей начинают знакомить еще с детсадовского возраста, постепенно, без лишних подробностей погружая их в события далеких лет. В дальнейшем эту эстафету принимают учителя.

— В начальных классах мы проводили классные часы, посвященные Сталинградской и Московской битвам, а сегодня обратились к блокаде Ленинграда – это значимая часть истории, – рассказывает классный руководитель 5«В» класса школы № 125 Лилия Жихарева, она ведет ребят с первого класса. – В этом учебном году у детей появился новый урок – история, там они свои знания дополнят, расширят. Я надеюсь, что тематические классные часы и музейные уроки не пройдут бесследно, и огонек, который мы зажжем в подрастающем поколении, будет гореть.

Важно, что уже сейчас школьники проявляют активный интерес к военной тематике – не стесняются задавать уточняющие вопросы, расспрашивают родителей о воевавших дедах и прадедах, пытаются восстановить причинно-следственные связи исторических событий и найти объяснения приказам военных начальников.

— Им любопытно все: сколько человек погибло, как люди боролись, что носили, как приглядывали за детьми, почему во время блокады ходили на концерты, продолжали писать книги и симфонии, спасали памятники архитектуры, – перечисляет Лилия Анатольевна. – Они еще совсем юные и им многое еще сложно понять, к тому же эти события с каждым годом все больше отдаляются от нас. Раньше к нам в школу на встречи приходило много ветеранов, мы постоянно их навещали, поздравляли с Днем Победы и личными юбилеями. В этом году ушел из жизни последний их тех, с кем мы поддерживали связь. Теперь задача рассказывать о том времени легла на наши плечи.

О нем педагоги знают со слов очевидцев, своих родственников. В частности, Лилии Анатольевне о фронте говорил ее воевавший дедушка. На помощь им приходят документальные фильмы, социальные ролики и мультфильмы. Детям запомнилась, например, добрая история, правдивая только наполовину, о жуке, которого сын вручил уходящему на фронт отцу. Насекомое стало солдатским талисманом, уберегло его от смерти и привело обратно домой.

Разговор в семье

Музейный урок о блокаде Ленинграда Лилия Жихарева готовила вместе с руководителем школьного музея «Наследие» Галиной Белоглазовой. Они приготовили презентацию с видео- и аудиофрагментами, архивными фотографиями, зачитывали отрывки из дневника Тани Савичевой.

— Мы о ней уже знаем, нам рассказывали на классных часах и в музее, – признаются пятиклассники Вадим Нечитайло и Никита Лутков. – Сегодня мы узнали, что была дорога по озеру, по которой в окруженный город доставляли продукты.

Обоим мальчикам родители рассказывают о войне и блокаде, привлекают к совместному просмотру военных фильмов.

— Недавно мы с мамой смотрели кино про маленького мальчика, который был партизаном, держал связь с руководством армии и вовремя предупредил, что враг приближается, – говорит Вадим.

— Дома мы говорим больше про всю войну, про блокаду немного, – признается Никита. – Знаю, что у моей бабушки был дедушка, который умер в Ленинграде от голода. Его фотографий не сохранилось, тогда думали только о том, как спастись.

В истории, которую им рассказали на музейном уроке, школьникам больше всего запомнилось то, как выживали люди, как вопреки бомбежкам первое время старались восстановить линии электропередачи и поврежденную водопроводную сеть, как потом тянулись за невской водой и перестали бояться взрывов.

Затронуть душу

Для наглядности в музее была организована мини-выставка с кусочками черного хлеба, ленинградскими ложкой и кружкой, хлебными карточками.

— Смотрите, они разделены на квадратики, за один в день давали 125 граммов хлеба, – рассказывает слушателям Галина Белоглазова. – Если вдруг кто-то ее терял, это была катастрофа, сравнимая со смертью. Человек был обречен – восстановить ее тогда было невозможно.

В подтверждение ценности этого крошечного кусочка детям показали социальный ролик. В нем молодая пара обнаружила в стене старого дома странный сверток. Разворачивая его, они надеялись увидеть сокровища, а вместо этого обнаружили сухарь черного хлеба. Сначала это вызвало у них насмешку: мол, велика ценность! Но возникший образ матери-ленинградки, которая давала дочке наказ по поводу этого спасительного кусочка, расставил все на свои места. Во времена блокады только это имело настоящую ценность, никакие деньги и драгоценности не помогли бы выжить.

— Комок в горле был не только у нас. Вы видели, даже дети прослезились? Значит, мы смогли достучаться до них, затронуть душу, – комментирует Лилия Жихарева.

В школе № 125 патриотическим воспитанием учеников занимаются не только в преддверии юбилейных и памятных дат – постоянно привлекают детей к участию в различных акциях и мероприятиях. Совместно озвучивают фронтовые письма, поют военные песни, собирают истории о дедах и прадедах, ставят творческие номера.

— Я недавно возглавила музей и могу независимо оценить качество патриотической работы, которая проводится в школе, – резюмирует Галина Белоглазова. – Считаю, она очень хорошо налажена, преемственность поколений прослеживается, а значит, память будет сохранена.

Сегодня Галина Николаевна занимается формированием экспозиции музея, поэтому еще не все ценные экспонаты военного времени доступны для посетителей. На виду дневник барнаульского ветерана Деомида Кожуховского, подшивка газеты «Труд» за 1944 год, футляр от немецкого противогаза, ракетница… Но еще не достали из закромов, к примеру, фляжку с двуглавым орлом, которая служила еще в Первую мировую, а потом и в Великую Отечественную.