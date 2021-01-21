Снег с тротуаров Барнаула начали убирать новые мини-погрузчики

С 20 января к работе на тротуарах во всех районах Барнаула приступили новые мини-погрузчики, которые приобрели на средства городской администрации для содержания улично-дорожной сети.

В январе 2021 года автопарк МБУ «Автодорстрой» пополнился новой спецтехникой, в том числе пятью универсальными фронтальными мини-погрузчиками ANT-1000. Эти машины имеют небольшие габариты, благодаря чему удобны для выполнения работ на тротуарах и в зависимости от производственных задач могут быть оборудованы ковшом, щеткой или шнекоротором. 20 января на пересечении проспектов Красноармейского и Строителей, возле танка Т-34 у кинотеатра «Мир», впервые работал погрузчик, оборудованный шнекоротором. Техника с ковшами была занята на уборке тротуаров по улицам Цеховой, Шукшина, на проспекте Сибирском и в поселке Южном. В «Автодорстрое» отмечают, что механизированная очистка тротуаров значительно сокращает время на уборку и освобождает дворников от тяжелого ручного труда.

Ранее глава города Вячеслав Франк на предприятии «Автодорстрой» отметил важность зимнего обслуживания тротуаров и их своевременную очистку от снега. Именно поэтому на 16 млн руб., выделенных городской администрацией на приобретение дополнительной техники, были закуплены мини-погрузчики.

Всего на содержании МБУ «Автодорстрой» находится более семи миллионов квадратных метров дорожной сети, из них около семисот тысяч квадратных метров приходится на тротуары. Новая спецтехника имеет широкий спектр применения и будет использоваться для всесезонной эксплуатации.

Грузоподъемность мини-погрузчика – 1 тонна, объем ковша – 0,53 м3, высота выгрузки – 27 88 мм.