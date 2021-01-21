Парк «Юбилейный» благоустроят на средства президентского гранта

Алтайская социально-экологическая организация «Планета» получила грант на восстановление заброшенного парка «Юбилейный» в Барнауле. Работы по благоустройству территории начнутся уже 15 февраля.

Парк «Юбилейный» занимает огромную территорию – 51 га. На протяжении 30 лет он не имеет официального хозяина и находится в полузаброшенном состоянии.

В октябре 2020 года Алтайская краевая общественная организация «Планета» подала заявку на конкурс в Фонд президентских грантов с проектом «Парк здоровья вместо свалки» и получила поддержку.

На реализацию проекта «Парк здоровья вместо свалки» Фонд президентских грантов выделил 498,1 тыс. руб. Из них около 99 тыс. будут предоставлены на условиях софинансирования. Понятно, что сумма несопоставима с масштабами необходимых работ, но это первое финансовое вливание в развитие данной территории вселяет надежду на будущее.

— Примерный годовой бюджет небольшого городского парка, типа нашего Центрального, порядка 20 млн руб. в год, 500 тыс. руб. – это немного, – соглашается Любовь Николаевна. – Но если к проекту присоединится бизнес, мы сможем сделать больше. Надеемся на это.

— Первую часть проекта посвятили разработке предложений по благоустройству парка, затем будет очистка от мусора и зарослей, – пояснила Любовь Бельдеева, председатель экологической организации «Планета». – Проведем творческие состязания, посвященные возрождению парка, в том числе открытый архитектурный конкурс на лучший эскизный проект. В нем могут принять участие все желающие – школьники, студенты, архитекторы, общественники, обычные горожане. Каким будет парк в конечном итоге – решат жители.

Работы по обустройству территории (экологические акции, лесопатологическое обследование, санитарные рубки) намечены на апрель-ноябрь, в сентябре пройдет творческий конкурс «Осень в парке».

Проблема парка – не только мусор и отсутствие инфраструктуры, но и избыток сухостоя и бурелома. В частности, заросли клена местами представляют собой непроходимую чащу. Для выявления больных и аварийных деревьев в рамках гранта проведут лесопатологическое обследование территории, на основании которого проведут санитарную рубку.

— Работы по сносу деревьев дорогие, денег на это у нас по гранту всего 120 тыс. руб., важно определить, снести и вывезти на утилизацию те деревья, которые представляют угрозу для посетителей парка, – пояснила собеседница.