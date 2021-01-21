Что помогло алтайскому бизнесу устоять в период пандемии

Минувший год был не самым простым для малого и среднего бизнеса. Ограничительные меры в связи с пандемией по разным данным затронули порядка 80% предпринимателей. Однако, как отметил на онлайн-пресс-конференции начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, алтайский бизнес устоял – обошлось без массовых закрытий и увольнений.

Уходящий год выдался сложным почти для всех отраслей бизнеса, однако наиболее пострадавшими официально признали 12 сфер. По данным Александра Евстигнеева, в Алтайском крае в этот перечень вошли около 20 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). На помощь бизнесу своевременно пришли эффективные меры поддержки, такие как кредитные каникулы, беспроцентные кредиты, прямые субсидии, что позволило большинству удержаться на плаву.

Самой востребованной адресной мерой стали субсидии на неотложные нужды и выплату заработной платы – ею воспользовались 14,6 тыс. предпринимателей на общую сумму 1,2 млрд руб. Также пользовались спросом кредиты под 2 % годовых на возобновление деятельности (на заработную плату) с возможностью последующего списания (в случае сохранения занятости). В крае выдано более 3,5 тыс. таких кредитов на сумму 6,0 млрд руб. Кроме того, предпринимателям из пострадавших отраслей предоставлена возможность получения беспроцентных кредитов на зарплатные проекты из расчета один МРОТ на одного работника на шесть месяцев. В регионе выдано 448 кредитов на общую сумму 1,043 млрд руб.

Льготный займ

— Размер господдержки МСП в Алтайском крае в 2021 году будет больше на 18,6% той суммы, которая изначально планировалась. При этом размер капитализации двух региональных финансовых институтов – гарантийной организации и Алтайского фонда микрозаймов на сегодня составляет почти 2 млрд руб., что существенно расширяет доступ субъектов бизнеса к льготным финансовым ресурсам. Так, за период прошлого года предпринимателям региона выдано 123 поручительства на сумму 541 млн руб., что позволило привлечь в экономику края 1,8 млрд руб. дополнительных кредитных ресурсов. Алтайский фонд микрозаймов предоставил 435 займов 397 субъектам малого предпринимательства на общую сумму свыше 1 млрд руб., – рассказал Александр Евстигнеев.

Гостиничный бизнес является одной из наиболее пострадавших сфер бизнеса. Учредитель гостиницы «Сфера» Олег Ударцев признается – месяцы простоя дались компании нелегко.

— Ограничения сняли в сентябре, кода туристический сезон был уже позади, из-за пандемии сократилось число гостей в городе в принципе, – пояснил предприниматель. – Льготный займ под 1% на 1,5 года позволил сохранить работоспособность, средства направили на поддержание предприятия. Ждем нового сезона, чтобы начать работать в полную силу.

Дешевые длинные деньги позволили предприятиям не только не закрыться в сложных экономических условиях, но и получить возможности для развития. Максимальный рост интереса со стороны бизнеса к продуктам Алтайского фонда микрозаймов состоялся в четвертом квартале, когда ввели программу инвестиционных займов. Она предусматривала выдачу от 5 до 10 млн. руб. по ставке 2,125% годовых сроком до 7 лет. Среди первых предпринимателей, получивших такой займ, лабораторная служба «Хеликс».

— В планах нашей медицинской компании открыть пятую клинику в Барнауле, на ул. Энтузиастов, – пояснил генеральный директор ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ» Виктор Гудяк. – Это перспективный, почти застроенный микрорайон, в котором имеется существенный запрос на медицинские услуги. Площадь помещения 132 кв. м, но, думаю, нам удастся его увеличить почти в два раза за счет надстройки второго этажа. Честно говоря, мы долго не раздумывали обращаться ли за таким займом. Это уникальная возможность получить длинные немаленькие деньги под выгодный процент. Фактически это заимствование на уровне европейских стран.

Причем меры господдержки сохранятся и в этом году. В частности, снижение ставки по льготным кредитам для МСП и самозанятых до 7%, мораторий на плановые проверки, упрощение лицензирования отдельных видов деятельности.

Всего в Алтайском крае 74 980 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 31 799 – юрлица, 43 181 – ИП.

Окончательные итоги года по ситуации в малом и среднем бизнесе региона можно будет сделать не ранее, чем весной. Однако по словам Евстигнеева, итоги 11 месяцев 2020 года не слишком отличаются от такого же периода 2019 года. С января по ноябрь прошлого года в Алтайском крае в статусе юрлиц открылось 3640 новых компаний, а закрылось 4956. Причем, 4039 из них были ликвидированы по решению налоговой службы. В статусе ИП зарегистрированы 7269 предприятий, 9396 – прекратили свою деятельность. 7200 – сделали это самостоятельно, остальные – на основании банкротства или решения суда. По данным управления, на эти показатели повлияло введение в регионе режима самозанятых. 10091 житель региона, из них 5093 – барнаульцы, выбрали для себя налог на профессиональную деятельность. Среди них есть те, кто закрыли ИП.

Выбор режима: «упрощенка» или…

Отдельно в ходе пресс-конференции обсуждали вопросы перехода предпринимателей на другие налоговые режимы в связи с отменой ЕНВД. Это один из выгодных и простых режимов налогообложения, которым пользовались 37 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. 13 тысяч из них зарегистрированы в других регионах, но вели свою деятельность на Алтае. Плательщикам необходимо было определиться с режимом до конца 2020 года. По данным Александра Евстигнеева, большинство из них перешли на «упрощенку» – это более 15 тысяч компаний и ИП.

Вторым по популярности режимом налогообложения стала патентная система – более семи тысяч предпринимателей. Региональные власти приняли ряд изменений, чтобы патент стал достойной альтернативой «вмененке». В частности, ИП могут наполовину уменьшить стоимость патента на сумму уплаченных страховых взносов по аналогии с ЕНВД при наличии наемных работников и на всю сумму страховых взносов, если предприниматель трудится один. Субъектам дали право самостоятельно определять виды деятельности, по которым можно продавать патенты, уже сейчас этот перечень у нас расширен до 84 видов.

Чуть более 400 предпринимателей, плативших ЕНВД в качестве ИП, выбрали для себя режим самозанятых. А 528 организаций так и не смогли определиться с режимом до конца года. По первоначальным условиям, это означало автоматический переход на общий режим налогообложения, являющийся наиболее затратным из всех. Однако ФНС дала еще один шанс – до 1 февраля принять решение. Только на этот раз выбор будет лишь между двумя видами – упрощенным или общим.

Эксперты считают, в результате изменений законодательства, несмотря на послабления, велик риск ухода малого бизнеса в тень. Однако Александр Евстигнеев уверен, что пандемия как раз показала – работать легально выгодно.

— Меры господдержки, о которых говорили, предназначены для компаний в наблюдаемом секторе экономики, которые официально платят налоги, трудоустраивают сотрудников, – пояснил спикер. – Те компании, которые в первые дни ограничений сократили штат, скрывали доходы – не смогли воспользоваться поддержкой. Так что, выгодно ли работать в тени – под большим вопросом.