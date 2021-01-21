Барнаульский планетарий станет многофункциональным центром

Скоро Барнаульский планетарий обретет другую прописку. Его переезд станет одним из звеньев в сложной цепи перемещений. После того как Театр кукол займет новое здание на ул. Пушкина, в «Родине» обоснуется звездный дом, освободив тем самым бывшую Крестовоздвиженскую церковь, за восстановление которой планирует взяться Алтайская митрополия.

Лед тронулся

Впервые вопрос восстановления исторической справедливости — возвращения здания Барнаульского планетария в ведение Русской православной церкви поднимался в нашем городе в начале 1990-х. Связано это было с выходом президентского указа «О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества». Правда, тогда градоначальнику Владимиру Баварину удалось ввести на эту тему мораторий, который с согласия митрополии не раз продлевался. Теперь же этот растянувшийся во времени вопрос как никогда близок к своему разрешению. В 2019 году администрация города и Барнаульская епархия РПЦ заключили соглашение о возвращении культового сооружения.

— Разработана проектная документация по перевооружению здания «Родины» под планетарий (она уже прошла согласование в Алтайохранкультуре), составлена смета расходов на ремонтные работы и приобретение необходимой аппаратуры, – пояснил председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков. – В целом на эти цели в бюджете города заложено 16 млн рублей (две третьих из них будут потрачены на новое оборудование). Еще 18 млн рублей дополнительных средств планируется израсходовать на приобретение пристроек – площадей, возведенных для нужд сети «Киномир», которые при обустройстве планетария потребовалось перевести в муниципальную собственность.

Изначально рассматривалось несколько вариантов размещения Барнаульского планетария – в бывшем ДК «Трансмаш», на реконструкцию которого требовались серьезные вложения, а также в специально спроектированном под звездный дом здании на территории Нагорного парка, что оказалось еще затратней. В итоге, взвесив все за и против, было решено остановиться на третьем варианте и приспособить под планетарий объект культурного наследия регионального значения – кинотеатр «Родина», в котором с 2017 года временно разместился Театр кукол «Сказка», до тех пор, пока не построится для него специальное здание (сроки окончания работ несколько раз переносились, на сегодня речь идет о первом квартале 2021 года).

Здание бывшей Крестовоздвиженской церкви, закрытой в 1932 году, Барнаульский планетарий занял в 1950 году. Он был открыт шестым по счету из 25 ныне действующих в России.

Интерактивное пространство

— Здание бывшего кинотеатра мы сразу решили рассмотреть не просто как планетарий, а как многофункциональный культурно-досуговый центр, в котором помимо специального зала для кинопроекций будет действовать музей астрономических явлений, начиненный современным демонстрационным и интерактивным оборудованием, различные кружки и секции, предусмотрено здесь и пространство для проведения небольших концертов и познавательных мероприятий (вроде лекториев), – рассказал автор проекта, архитектор, руководитель архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг, который, кстати, уже занимался реконструкцией кинотеатра «Родина» в 2005 году. – По закону об охране объектов культурного наследия мы не можем менять фасад здания. Однако мы можем видоизменять его содержимое. Так, в зале, приспособленном под планетарий, планируется установить новый 9-метровый купол, на который будет проецироваться изображение с разрешением 8К (оно предназначено как раз для полнокупольных программ). На территории музея мы планируем разместить несколько интерактивных площадок – в том числе иллюминатор космического корабля со встроенным дисплеем, позволяющим воссоздавать реальные виды из космоса, межпланетные весы, которые показывают вес человека на других планетах, кабина космического корабля и так далее.

Однако, как отмечает архитектор, при всем своем современном оснащении Барнаульскому планетарию на новом месте будет не хватать площадки для наблюдений за космическими явлениями. Ведь, как известно, ночной город излучает слишком много света, который мешает разглядеть небесные процессы даже в специальные телескопы.

— Поэтому сегодня ведется обсуждение о выделении для нужд планетария специальной площадки для наблюдений, расположенной на территории Нагорного парка, – рассказывает директор Барнаульского планетария Павел Ягодкин.

С 1964 года в Барнаульском планетарии используется проектор немецкой фирмы «Карл Цейс Йена», показывающий на искусственном небесном своде 5800 звезд, Млечный Путь, скопления звезд, внегалактические и газовые туманности, планеты, метеоры, солнечные и лунные затмения, полярные сияния.

В центре кластера

По примерным оценкам, работы по обустройству здания «Родины» займут около шести месяцев. Речь идет о первой очереди проекта, касающейся переоборудования зрительного зала под планетарий. На этом этапе будет установлен 9-метровый купол по вакуумному принципу (то есть под давлением, что позволяет создать идеально ровную поверхность), выровнен пол, установлены специальные кресла для посетителей.

— Безусловно, территориально мы станем доступней, чем прежде, – считает директор Барнаульского планетария. – Кинотеатр «Родина» находится по соседству с культурным кластером города, включающем в себя музеи, парки, театры, территорию Нагорного парка и набережной Оби. То есть, оказавшись в центре Барнаула, жители и гости города могут за один раз посетить сразу несколько учреждений культуры, в том числе и планетарий.

По словам Павла Ягодкина, сегодня со старого места планетарий никто не гонит. Дело в том, что недавно между администрацией города и Барнаульской епархией было подписано еще одно соглашение, по которому планетарий может размещаться в здании Крестовоздвиженской церкви еще год.

— Но мы все же надеемся раньше освободить старое здание, – комментирует он. – По крайней мере освоить выделенные деньги мы планируем уже к концу лета.