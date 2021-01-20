В Барнауле началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции

Несколько тысяч жителей региона уже поставили прививку от COVID-19, осложнений не выявлено. До марта в регион поступит еще более 19 тысяч доз вакцины. Об этом рассказала в ходе выездной пресс-конференции главный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

В крае продолжается вакцинация населения против коронавируса. В Алтайском крае на сегодняшний день привито более 3 тысяч человек, почти треть из них закончили вакцинальный комплекс. Напомним, что прививка двухкомпонентная и ставится с интервалом в 21 день.

— По информации, которая сегодня учитывается органами надзора, ни у одного человека не было зафиксировано поствакцинальных осложнений. Есть именно такие реакции, которые предусмотрены в инструкции по применению данной вакцины. Например, краткосрочное повышение температуры, болезненность в месте укола и прочее. Все это регламентировано заводом-изготовителем, – рассказала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Запись на вакцинацию открыта практически во всех медицинских учреждениях. В некоторые из них «Спутник V» уже поступил, в других – в ближайшее время ожидается.

— На сегодняшний день у нас участвуют в прививочной кампании 19 медицинских организаций Барнаула, Рубцовска, Бийска, Новоалтайска, Первомайского района и других территорий. Планируется, что в скором времени присоединятся все 82 медицинские организации, – отметила Ирина Владимировна.

Всего же до конца зимы регион ждет почти 94,5 тысяч доз вакцины от коронавируса, из них 13 тысяч уже получено.

— По информации Министерства здравоохранения РФ, идет кольцевая доставка вакцины по всем территориям. Алтайский край стоит в графике. Мы со своей стороны полностью готовы к работе. Как только будем получать новую вакцину, сразу направим на места, и там в течение следующих суток приступят к иммунизации, – сообщила главный эпидемиолог региона.

Чтобы поставить прививку от новой коронавирусной инфекции, необходимо позвонить в поликлинику по месту жительства. Пациента запишут в очередь и как только препарат поступит, перезвонят и пригласят на иммунизацию

Как готовиться к вакцинации?

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции сдавать анализ крови на антитела нет необходимости.

— Вышел новый документ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Речь идет о стандартной операционной процедуре «Порядок проведения вакцинации против COVID-19 взрослому населению». Там четко прописано, что должны прививаться те люди, которые не имеют в текущий момент острых заболеваний – как инфекционных, так и обострения хронических. То есть, нет температуры, каких-то соматических признаков болезни. Человек чувствует себя здоровым, – констатировала Ирина Владимировна.

Прививки особенно рекомендуют делать тем, кто не болел новой коронавирусной инфекцией.

— Прошли иммунизацию 18 человек, которые свыше полугода назад переболели коронавирусом. У них титр антител был близок к нулю. Сейчас эти люди уже поставили полный комплекс вакцины, и никаких побочных явлений не было, – подчеркнула Ирина Переладова.

Переболевшие в бессимптомной форме подвержены повторному инфицированию. При этом заболевание может протекать в более активной форме. Поэтому, как отмечает эпидемиолог, им лучше поставить такую прививку.

Изначально предполагалось, что прививки от коронавируса нельзя будет делать людям старше 60 лет. Но потом в ходе исследований была доказана безопасность и эффективность вакцины «Спутник V» для этой категории населения.

Заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 3 Вера Карпова также отметила, что спрос на прививки высокий: на прошлой неделе здесь началась запись на вакцинацию, а к 18 января расписан полностью первый транш – все 400 доз.