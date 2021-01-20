Прорыв по флангу. Воспитанника школы Смертина называют главным молодым футболистом «Урала»

Артём Шаболин, воспитанник СШОР Алексея Смертина, второй сезон покоряет Премьер-лигу в составе екатеринбургского «Урала». Если в прошлом чемпионате он провел на поле считанные минуты, то в нынешнем выходит уже чаще. Пусть Артём пока и не получает много игрового времени, по его действиям видно – в элите российского футбола 20-летний полузащитник осваивается успешно.

Есть уверенность

— Артём, ты провел в нынешнем чемпионате РПЛ девять матчей, но в основном всегда выходил на замену в конце игры. Считаешь ли ты себя игроком основного состава?

— Да, я считаю, что я в основной обойме «Урала». По сравнению с прошлым сезоном, где я провел всего одну игру за первую команду, прогресс очевиден. Но не скажу, что доволен, как все идет – скажем так, оценю на «удовлетворительно». Конечно, хотелось бы побольше времени проводить на поле. Понимаю, что нужно увереннее быть в единоборствах, не ошибаться в простых ситуациях. Все это приходит с опытом.

— Но при этом ты успел отметиться дебютным голом за «Урал». Ты забил «Зениту» при счете 0:5. В такой ситуации эмоции какие-то были?

— Когда меня сразу после игры об этом спросили, сказал, что не было. Но соврал. Конечно, были, в любом случае приятно забить дебютный гол, каким бы он ни был. Почему-то я чувствовал, что момент у меня будет, надо просто суметь им распорядиться. И тут Эрик Бикфалви отобрал мяч у соперника, я рывок сделал – и вот. Потом повтор смотрел, видел, что Александр Ерохин (полузащитник «Зенита», воспитанник барнаульского футбола. – Прим. авт.) мог рукой мяч остановить, а в последний момент отдернул ее, за что ему спасибо. Кстати, интересно, в прошлом сезоне я впервые вышел на поле в РПЛ в игре с «Зенитом», сейчас забил ему первый гол. Вот только выиграть у «Зенита» не получается.

— Усталость, о которой к концу года говорят многие игроки, за собой замечал?

— Больше психологическую. Летом во время паузы из-за коронавируса я тренировался сам, потом началась организованная подготовка, между сезонами «окна» почти не было. Чувствовал, что нужен перерыв.

— Тебя иногда отправляют играть в ПФЛ за «Урал-2». Тяжело совмещать два турнира?

— Нет. «Урал-2» тоже хорошая команда, играет в комбинационный футбол, это хорошая практика.

— В этом сезоне в ПФЛ за «Урал-2» ты даже против барнаульского «Динамо» сыграл?

— Да. Правда, сыграл не очень, меня заменили в начале второго тайма. Мы как раз только прилетели из Казани, так что было тяжело. Но матч запомнился, конечно, соперник из родного города, в составе много знакомых игроков.

— Болельщиком «Динамо» ты хоть когда-нибудь был?

— С дедушкой мы как-то ходили на игры «Динамо», но это совсем давно.

Артём Шаболин: «Считаю, что в Премьер-лиге я освоился, больше пытаюсь обыгрывать, брать ответственность на себя. В первых матчах нынешнего сезона такого не было».

Без звездности

— Когда ты пришел в «Урал», его тренировал Дмитрий Парфёнов. В этом сезоне его сменил Юрий Матвеев. На тебе это как-то сказалось?

— В тренировочном процессе – нет, тем более, сейчас у нас даже особо и времени на подготовку нет, в основном игры и восстановление. Если судить по статистике, то на поле стал выходить чаще. А так больших различий в работе, честно, не вижу. Благодарен и Парфёнову за то, что пригласил в «Урал», и Матвееву, что доверяет сейчас.

— Как ты вообще появился в «Урале»?

— Когда я играл в «Носте», спортивный директор екатеринбуржцев приезжал смотреть игроков. Ориентировался он на других, но меня тоже приметил. Пару недель я в «Урале» потренировался, меня решили оставить. Брали сразу в главную команду, хотя в прошлом сезоне играл за «Урал-2».

— Кто-то в клубе тебя опекает?

— Очень хорошо помогает Андрей Егорычев, можно сказать, стал наставником. Хотя когда я пришел, первые месяцы мы и не общались особо. А так со всеми хороший контакт, хоть с ровесниками, хоть с опытными футболистами. Тот же Павел Погребняк – все подскажет, если надо, никакого звездняка, хотя человек в Англии и Германии играл.

— А в новотроицкой «Носте», где играл в сезоне 2018/2019 в ПФЛ до «Урала», ты как оказался?

— У моего приятеля Никиты Вороны был агент, сейчас я с ним тоже сотрудничаю. Никита и сказал ему, что, мол, есть интересный паренек, посмотри на него. Я тренировался в Барнауле, играл в «Лиге Бро». Агент на матчах побывал и предложил съездить на просмотр в «Носту». Там меня поначалу вроде не собирались оставлять, но уже когда начался чемпионат позвонили и сказали, что берут.

Организаторское направление

— Твой футбол с чего начинался?

— Со школы Смертина. Первый год я тренировался у Олега Киушкина, потом попал в группу Владимира Евглевского. Сначала был в третьем составе, постепенно дошел до первого.

— Ты какое-то время тренировался в Тольятти в академии Коноплёва. Как туда попал?

— Съездили школьной командой туда на турнир. Меня заметили, оставили. Полгода там провел – шикарная академия, конечно. Все условия на базе. Тренировка-обед-учеба-тренировка, плюс в любое время сам позаниматься можешь. Потом там финансовые проблемы начались, пришлось уехать. Пробовал тренироваться в Москве в школе «Динамо», не получилось.

— Почему?

— Меньше стал заниматься. Не то чтобы расслабился, но как-то так получилось. Вернулся в Барнаул. Сам виноват. С другой стороны, это меня заставило пересмотреть отношение. Я на какое-то время брал паузу в тренировках. Спасибо Владимиру Александровичу (Евглевскому. – Прим. авт.), очень меня поддержал, вернул в футбол. Мне тогда было 14 лет, как раз паспорт получал.

— Евглевский рассказывал, ты после этого так стал тренироваться, что даже школу прогуливал.

— Да, частенько было. Мама чуть не плакала из-за этого. Конечно, и учителя беседы проводили, и к директору вызывали. А я мог за неделю три раза в школе появиться.

— А сейчас тебя, насколько я понял, увлек спортивный менеджмент.

— Да. После школы меня вообще ничего не интересовало, кроме футбола. Сейчас начали появляться какие-то вещи, надо идти учиться, футбол не вечен. Понятно, что загадывать рано, но в будущем я бы себя видел в футболе, но не в тренерской работе, а в какой-то руководящей, организаторской. Потому и выбрал спортивный менеджмент. Определяюсь с местом учебы.

— Вы с Кириллом Боженовом из «Химок» главные звезды школы Смертина. Между вами конкуренция есть?

— Только если шуточная. Он забил – мне тоже хочется, и наоборот. Этим подстегиваем друг друга. Зависти к его успехам у меня точно нет.

— Ваши старшие коллеги из Барнаула проводят турниры на свои призы. Вы о таком не задумывались?

— Честно – думал. Я в этот раз привез в школу шарфы, мячи, еще какие-то подарки. Договорился с Владимиром Александровичем, что проведет среди своих ребят конкурсы, потом наградит победителей. Надеюсь, футболка «Урала» будет желанным атрибутом.