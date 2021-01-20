Не выше и не ниже: несмотря на отсутствие турнирных задач, в домашнем туре «Алтай-АГАУ» будет играть на победу

Сегодня, 20 января, в Барнауле стартуют матчи пятого тура чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «Б». «Алтай-АГАУ» на данный момент занимает в турнирной таблице третье место, и на нем и останется до конца первого этапа чемпионата почти со стопроцентной вероятностью.

Теоретическая погоня

Нынешний сезон для «Алтай-АГАУ» складывается сложнее предыдущего. Сразу уточню: не хуже, а сложнее. В прошлом сезоне команда уверенно заняла второе место по итогам первого этапа чемпионата, должна была биться с лучшими командами других зон в финальном турнире, но его отменили из-за пандемии.

Летом команду покинули несколько ключевых игроков, плюс несколько месяцев без тренировок – все это и предопределило результат. Из нашей группы в финальный турнир за 1-6 места высшей лиги «Б» попадают две лучшие команды. Сейчас «Алтай-АГАУ» уверенно занимает третью строчку. Лидирует с большим отрывом от всех омская «Омь-СибГУОР». С идущим на втором месте куйбышевским «Олимпом» барнаульцев разделяет одиннадцать очков, отрыв от ближайшего преследователя «Забайкалки» из Читы – десять. После барнаульских игр команды-участницы еще сыграют заключительный шестой тур чемпионата в Куйбышеве и теоретически шансы настигнуть «Олимп» есть, но надо смотреть правде в глаза – это маловероятно.

Поиск лидера

Как говорит главный тренер «Алтай-АГАУ» Антон Колбунов, проблемы в играх с главным конкурентом, «Олимпом», начались еще в первом туре. Наши девушки проиграли 0:3, причем вели в счете в каждой из партий, но потом теряли преимущество. Видимо, наши девушки психологически испугались куйбышевских соперниц, потому и в дальнейших турах играли с ними неудачно.

— Омск заведомо сильнее всех соперниц, а вот с Куйбышевом можно играть и обыгрывать их, что мы и доказывали в прошлом году, но в этом не сложилось, – говорит Колбунов. – В третьем туре мы уступили «Олимпу» 2:3, тоже немного не хватило.

Перед сезоном команду покинула основная связующая Александра Иванова и еще один лидер Александра Зверева, в середине сезона завершила игровую карьеру Виктория Пронькина. Эти девчонки, помимо того, что были лидерами на площадке, еще и являлись такими в раздевалке. Сейчас, как говорит главный тренер, лидера по духу в команде нет.

Но не все так печально – в прошлом туре наши девушки едва не преподнесли сенсацию и чуть не обыграли «Омь-СибГУОР», фаворит дожал барнаульцев только на тай-брейке.

Играть на победу

В общем, можно сказать, что в этом году «Алтай-АГАУ» строится заново. Еще перед сезоном по соглашению со школой «Заря Алтая», подписанному летом 2020 года, в команду пришли две молодые волейболистки из Заринска.

— Потенциально сильные, но сырые, надо набирать опыт, – говорит Колбунов.

В понедельник, за два дня до старта пятого тура, в команде появился еще один новичок – диагональная Мария Михнюк. 17-летняя волейболистка родом из Барнаула, но последние годы жила и тренировалась в Красноярске в структуре местного клуба Суперлиги «Енисей». Маша поможет барнаульской команде в домашнем туре, останется ли дальше – пока вопрос открыт.

Но несмотря на все сложности, в «Алтай-АГАУ» сохраняют оптимизм. Все здоровы, на понедельничной тренировке не было только Дарьи Солововой по уважительной причине – сдавала экзамен. Кстати, игроки тренируются под музыку, приносят в зал аграрного университета портативную колонку, под которую и отрабатывают тренерское задание. Говорят, что так делают во всех больших клубах.

— Турнир для нас в любом случае еще не закончен, после первого этапа будет финал за 7-12 места, поэтому и дома, и в заключительном туре в Куйбышеве будем играть на победу. Глобальных задач не ставлю, все надо решать постепенно – сначала выиграть игру, потом тур, – поясняет Антон Колбунов.

Первые матчи пятого тура пройдут в СК «Победа» 20 января, «Алтай-АГАУ» принимает иркутскую «Ангару», начало в 18.00. Остальные игры состоятся в спорткомлексе училища олимпийского резерва. 21 января барнаульцы сыграют там с «Омь-СибГУОРом» (18.00), 22 января с «Олимом» (18.00), 23 января с «Забайкалкой» (18.00), 24 января – с «Олимпом» (14.00). Вход болельщиков свободный с соблюдением масочного режима.