Как прошло в Барнауле Крещение – 2021

Праздник Крещения Господня в Барнауле в 2021 году состоялся без традиционных купелей на водоемах. Такое же решение приняли во многих других городах России, обезопасив жителей от многолюдных скоплений в раздевалках и в банях. Благодаря таким санитарным нормам светлый праздник не обернется вспышкой вируса.

Великое действо

Погружение в купели – привычный и любимый многими, но отнюдь не обязательный элемент Крещения Господня. Куда важнее чин великого освящения воды, который проходит на естественных водоемах после праздничного богослужения. Чин водосвятия на Оби совершил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Конечно, по сравнению с прошлыми годами, на льду менее людно. Даже на свежем воздухе многие в масках: держать полутораметровую дистанцию не получается, когда хочется поближе увидеть красивый христианский обряд.

Завершив чин водосвятия, митрополит Сергий поздравляет барнаульцев с праздником Крещения Господня.

— Праздник Крещения – это Богоявление. Господь явил Святую Троицу на реке Иордан. И на реке Иордан – вчера мне прислали запись – патриарх Иерусалимский освятил воду, как обычай древний с тех времен, когда сам Спаситель крестился в водах Иордана именно на том месте. Почти точно установлено место крещения Господня, и ежегодно там совершается освящение воды. Мы же, подражая древним христианам и вспоминая крещение Господне, исходим на наш местный Иордан – на великую сибирскую реку Обь, – рассказывает митрополит.

Очищая мысли

По дружинникам видно, что они пробыли на морозе дольше всех: ресницы и маски покрыты ровным слоем инея. Виктор Леонтьев, первокурсник Барнаульского лицея железнодорожного транспорта, делится:

— В дружине я не так давно, и на Крещении в Барнауле первый раз. Решил – почему бы нет, интересно поучаствовать. В наших обязанностях сопровождать митрополита и следить за порядком во время освящения воды. Мы и крестный ход тоже шли. Ощущения смешанные: и интересно, и холодно.

Ежегодный крестный ход в праздник Крещения Господня прошел 19 января по двум маршрутам: от Знаменского женского монастыря до Оби в районе речного вокзала и от храма Тихвинской иконы Божией Матери до озера Пионерского.

Как обычно, на лед запускают партиями, по 10-15 человек. Из-за отсутствия купели очередь продвигается быстрее, и вся та сотня горожан, что пришла с крестным ходом от Знаменского монастыря, в течение часа расходится по домам. «Это праздник всего мира», «Благодать-то какая!» – слышится со всех сторон. Горожане признаются: никакие сложности не лишают радости от праздника Крещения.

— Бывают разные ситуации. Бывает, мы болеем, бывает, не очень много гостей, но все равно это праздник, – улыбается Елена Харченко, председатель Общества православных врачей Алтайского края. – Каждый год прихожу уже, думаю, лет десять. Я погружалась в купель не один раз. Вы знаете, это бывает по-разному. Самый первый раз, когда я погрузилась, это было то, что православные называют ощущением благодати: необыкновенная легкость, будто ты только народился, у тебя кости не болят, ты чувствуешь, что можешь, как гуттаперчевый мальчик, свернуться и развернуться… Необыкновенное ощущение! На следующий год было ощущение жара, прилива сил. Были и годы, когда я чувствовала холод. Это четко зависит от того состояния, с которым ты приходишь к реке. Нужно, я считаю, приходить со смирением и благодарностью. Когда я меня были горделивые мысли: «Женщины в раздельных купальниках, сейчас я им покажу, как надо!» — то Господь меня посрамил, и был такой холод, я так замерзла!

Сегодня Елена Васильевна умыла святой водой лицо и руки – и светится радостью от прикосновения к святыне.

Для здоровья и спокойствия

— У меня ребенок ходит в воскресную школу, и вот они стараются каждый год приходить. А я второй год только, — говорит жительница Барнаула Оксана. – Дочери сегодня здесь нет, а я хотела поприсутствовать на освящении воды и умыться. Воду я обычно набираю в храме. Вчера набрала и сегодня еще наберу.

Освященную воду 18 и 19 января раздают во всех храмах, но следует помнить, что это великая святыня и обращаться с ней нужно с благоговением, принимая ее прежде всякой пищи и окропляя ей свои жилища и вещи.

— Я живу в Барнауле уже 67 лет, и каждый год хожу на Крещение. Тем более на пенсии, есть возможность с утра прийти на Обь, посмотреть на всю эту красоту, очень хорошо на душе становится, – отмечает Людмила Ситникова.

С собой у пенсионерки только одна литровая бутылочка.

— Я живу одна, мне больше не надо, – объясняет она. – Я этой водой окропляю квартиру и оставляю немного на всякий случай, чтобы умываться.

Владимир Медников, напротив, набрал больше шести литров освященной воды.

— Первый раз так много набираю, – признается он. – Это я для любимой девушки, ее зовут Аделина. Она сейчас болеет, вот я и набрал воды для исцеления, чтобы помочь ей избавиться от болезней. Если умываешься крещенской водой, Божия благодать приходит. Сам и на причастие ходил, и на службу, и в крестный ход: я особенно люблю в праздники посещать храм, там такая атмосфера, очень приятно находиться.