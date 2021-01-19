В Краевом театре драмы начались репетиции первой премьеры года, которая намечена на 27 марта. В Международный день театра зрители увидят спектакль «Жар и холод, или Идея господина Дома», поставленный Владимиром Золотарём по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка.
Владимир Золотарь ставит на сцене Алтайской драмы одного из своих любимых авторов.Фото из сети Интернет
Этот спектакль станет первым в череде постановок, запланированных в год векового юбилея алтайской драмы. И это не случайно. Как пояснили в театре, в самой природе пьесы заложена мощная игровая стихия, сочетающая в себе азарт комической интриги с глубиной драматического подтекста. Важно еще и то, что само произведение «Жар и холод» можно считать ровесником театра — в нем ярко воплотился дух первых десятилетий ХХ века с его новаторскими поисками, предвосхищающими все последующее развитие литературы и театра.
Фернан Кроммелинк – автор из режиссерского чемодана, с которым Владимир Золотарь ходит по жизни. Не случайно одной из своих любимых пьес он считает «Великодушного рогоносца» — пожалуй, самую популярную пьесу бельгийского драматурга, с которой Золотарь пришел в Краевой театр в качестве главрежа в 2003 году. По словам режиссера, если в случае с «Рогоносцем» любовь препарируется с мужской точки зрения, то «Жар и Холод» рассказывает еще более захватывающую и загадочную историю женской ревности.
В спектакле задействованы молодые артисты, с которыми режиссер еще не работал. В главной роли – Анна Плеханова, а ее сценических соперниц сыграют в разных составах Анастасия Дунаева и Екатерина Порсева. Также в постановке заняты Мария Беляева, Виктор Осипов, Дмитрий Плеханов, Сергей Рассахань, Екатерина Боярова, а также новички Михаил Меньших, Максим Пивнев и Кристина Василенко.
Над оформлением спектакля работает художница из Санкт-Петербурга Наталья Зубович, которая предложила создать пространство спектакля с отсылкой к 1930-м годам. Кроме того, раз в пьесе речь идет о доме на реке, то художница задумала сделать пол зеркальным, как водная гладь, над которой будут возвышаться мостки и сам остов дома. Художник по свету – дважды номинант национальной премии «Золота маска» Александр Рязанцев.
— «Жар и холод» – это телесная история, это фарс (пусть модернистский, интеллектуальный, но тем не менее, фарс) и это про любовь, — пояснил Владимир Золотарь. — Причем про любовь в том числе и в физиологическом проявлении. Здесь, конечно, очень много жизни не столько человеческого духа, сколько человеческого тела. Поэтому главная задача пространства — создать возможность для проявлений этого телесного начала. Декорация в данной ситуации является не столько метафорой, сколько площадкой для игр. Поэтому и была придумана многоэтажная конструкция.
«Я любила любовь, у нее не было ни имени, ни лица. А он, он любил Фели, Фели, а не кого-нибудь другого!» («Жар и холод, Или идея господина Дома»).