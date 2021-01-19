Где в Барнауле учат находить красивые кадры

Видео- и фотосъемка уже давно перестали быть чем-то секретным и таинственным. Аппаратуру начального уровня может позволить себе почти каждый, проявлять фотографии не надо, а для просмотра видео больше не нужны магнитофоны или другая техника. Но держать в руках камеру и получать в результате красивые кадры – две большие разницы. Одно из направлений проекта «Журналист меняет профессию» нового сезона – видеомонтаж.

Нужно каждому

Уже в шестой раз работники краевых СМИ и блогеры участвуют в проекте «Журналист меняет профессию». Увы, пандемия сказалась и на нем – часть учебных заведений ушла на длительный дистант, другим пришлось перекраивать расписание и на обучение акул пера и микрофона времени уже не оставалось. В итоге некоторые профессии так и остались только в планах, но вот в видеомонтаже участники дошли до конца.

Почему я выбрал именно эту специальность? Все просто. Журналистика как и все сферы жизни меняется, и те, кто работают в этой сфере, должны уметь все, в том числе фотографировать и снимать видео, обрабатывать снимки и монтировать ролики. И это как раз тот случай, когда я шел не получать другую профессию, а скорее расширять навыки для уже полученной много лет назад в университете.

Да и вообще в наше время знать такие вещи очень полезно. Я особенно хорошо это понял, когда встретился с блогером и ютубером Максимом Фроловым, который создал самый крупный канал в мире о волейболе на YouTube и зарабатывает на нем очень и очень немаленькие деньги. А ведь все когда-то начиналось с простого монтажа видеороликов.

Найти свой ракурс

Направили журналистов в Алтайскую академию гостеприимства, где под свое крыло нас взял опытный преподаватель, фотограф и оператор Павел Кривошеев. Павел Альбертович работал и в СМИ фотокорреспондентом, и на бийском ТВ оператором, снимал свадьбы, а сейчас передает студентам свое мастерство.

Вообще, его профильный курс, который он ведет в академии – техника и искусство фотографии. Видеосъемку и монтаж он тоже преподает, но у отделения рекламы.

На фотографию же ученики поступают на базе девяти классов и учатся три года. Кто-то спросит, зачем учиться три года фотографии? Но ведь студенты здесь проходят и другие предметы, в том числе те, которые входят в программу старших классов. А среди профессиональных дисциплин – техника фотографии, фотооборудование и организация работы фотографа, история искусств, рисунок. Примечательно, что в последние годы конкурс очень вырос – например, в нынешнем учебном году он составил три человека на место.

Павел Кривошеев: «Мне нравится и фото, и видео, все зависит от настроения и того, что снимаю. Идет пушистый снег – хочется походить с видеокамерой, потом сделать красивый ролик под красивую музыку. В горах лучше побродить с фотоаппаратом с длиннофокусным объективом. А вот к водопадам надо идти с видеокамерой».

Павел Альбертович уверен: научить снимать можно любого, но вот стать по-настоящему классным фотографом или оператором дано не каждому.

— К этому, как и к любому искусству, должна быть предрасположенность. У нас 30 человек выпускается каждый год, и только пять-шесть останутся в профессии. Может быть, это еще и потому, что у нас в основном девчонки, которые потом выходят замуж, воспитывают детей, меняют специальность. Но многие спустя годы снова возвращаются к фотографии, – рассказывает Павел Кривошеев.

Несмотря на то, что сейчас каждый второй считает себя фотографом, преподаватель убежден, ценность профессии от этого не снижается.

— Как-то с коллегами шутили, что у нас на съемку свадьбы конкурс пять фотографов на одно мероприятие. Все идут в коммерческую фотографию, но чтобы быть востребованным, нужно постоянно развиваться, чтобы твои снимки или видео отличались от других. За каждой фотографией должна быть история. Одна из моих выпускниц сейчас работает в Москве, она — востребованный фотограф, купила дорогую аппаратуру, которую я в руках не держал. В Москве ценники на съемку бешеные, но работы стандартные, штампованные. Она находит нестандартные ракурсы, кадры, и востребована, – объясняет Кривошеев.

Да, аппаратура решает многое. Когда фотограф не думает, как бы ему найти баланс между так называемыми шумами на картинке и другими параметрами, а только ищет кадр, это здорово. Но и недорогой камерой, даже на телефоне, можно создавать настоящие шедевры.

Вперед, «Динамо»

Несколько занятий у нас ушло на то, чтобы познакомиться с различными приемами видеосъемки. Не скажу, что открыл для себя Америку, все-таки благодаря профессии представляю, как работают операторы, скорее, узнал, как называются те или иные виды съемки. Например, когда камера шаг в шаг идет за объектом, это называется камера сопровождения, когда снимает кого-то – это камера слежения, а любимый многими прием, позволяющий зрителю будто по кругу осмотреть персонаж в кадре – камера оглядывания.

Ну а потом приступили к изучению монтажных программ. Перед этим выполнили ответственное задание – наснимали материал для своего будущего ролика. У кого-то главным героем стал домашний кот, кто-то поднял архивы из отпуска, я же снимал домашний матч хоккейного клуба «Динамо-Алтай».

Работаем мы в одной из самых популярных программ для видеомонтажа, но на самом деле их великое множество, и каждый может найти на свой вкус и необходимый функционал.

В общем, работа кипит. Ждите премьеру на нашем сайте.