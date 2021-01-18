Жительница Барнаула шьет одежду для кошек и собак

Софья Береснева по профессии ветеринар, но всегда любила шить. Однажды ее безмерная любовь к животным и хобби соединились в бизнес-проект.

— Идею шить для животных мне подкинули друзья-ветеринары, с которыми вместе учились, – вспоминает Софья. – Это было в 2009 году, у меня жила афганская борзая с длинной красивой шерстью. Она-то и стала моей первой моделью. Помню, дебютный комбинезон получился не очень, но близкие меня поддержали. И я стала набивать руку – шила для своей собаки, для знакомых. Потом пошли клиенты. Сейчас работаю с заказами по всей России и из-за рубежа. Мои комбинезоны и ботиночки носят домашние питомцы в Америке и Арабских Эмиратах.

Зачем костюм Барбосу?

Основные клиенты Софьи – это, конечно же, владельцы собак. До сих пор многие с насмешкой относятся к идее наряжать питомцев. Но не все задумываются о том, что для некоторых пород это вынужденная мера. У одних есть подшерсток, у других нет. Кому-то нужен особый уход за шерстью, например, белоснежным болонкам. Одежду питомцу может назначить ветврач в случае простуды, воспаления почек или если потрескались подушечки лап.

— Когда клиент приходит ко мне первый раз, то я всегда объясняю, что для собак одежда не свойственна. Но отдельные породы, преимущественно маленькие, как говорится, батарейные, нуждаются в ней в условиях нашего климата. Перед хозяевами стоит важная задача – приучить питомца к комбинезону. Это то же самое, что знакомить с поводком, с ошейником, с намордником. Если человек внимательно подойдет к делу, будет хвалить во время одевания своего питомца, то собака быстро адаптируется и будет уже сама подавать лапки в рукава. У меня есть клиенты, чьи четвероногие друзья наотрез отказываются выходить на улицу без одежды. Если вдруг что-то случится, допустим, с ботиночком, то все, катастрофа. Они сразу звонят мне и просят помочь, – говорит Софья.

Другие постоянные клиенты – владельцы лысых кошек (породы сфинкс), которые чувствительны к перепадам температур. Кроме повседневной одежды, приходят заказы на необычные парадно-выходные наряды. Оказывается, довольно популярны фраки для котов и собак. Молодожены наряжают в них питомцев для свадебных фотосессий. Еще Софья шила карнавальные костюмы для собак. Например, костюм елки. А также была клиентка, которая делала парные наряды. Для себя костюм дьявола, а для собачки – чертенка, которому создавали рожки и оформляли хвостик со стрелой.

Без лекал и штампов

В работе Софье очень помогает ветеринарное образование, а в частности – знание анатомии. Все выкройки она выполняет с учетом физиологических особенностей конкретного животного. Как показывает практика даже в пределах породы все особи разные: у одних длинные лапы, у других покороче, одни стройнее, другие – помощнее и так далее. Одежда в магазинах идет по стандарту, и хозяевам порой очень сложно подобрать подходящую именно их лохматому товарищу. Если у человека куртка будет на пару сантиметров длиннее, чем предыдущая, он даже не заметит, то у собак от верно снятых мерок полностью зависит их комфорт.

— За время работы уже отобрали самые подходящие ткани, фурнитуру. Работа очень кропотливая. Нужно много мерок снимать, длины и ширины будет недостаточно. Барнаульцев приглашаю к себе в мастерскую. С иногородними общаемся по видеосвязи, и они измеряют китомус под моим руководством. Собаки ведут себя при этой процедуре по-разному. Вначале опасливо, так как их садят на стол, как у ветеринара или грумера, которые пугают их уколами и щетками. Чем собака больше, тем она добрее. Шила как-то дождевики для маламутов, так они просто милейшие медвежата. А трехмесячный щенок чихуахуа на примерке нас всех перекусал.

Софья гордится своей личной разработкой, особенными резиновыми ботиночками для животных, аналогов которым, как уверяют ее клиенты, больше нигде нет. Фишка в том, что сделаны они четко по индивидуальным параметрам питомца. Носочек служит основой, стелька повторяет отпечаток лапки конкретной собаки, а сверху резина, которая остается мягкой даже на самом сильном морозе. Снаружи делают ремешок, который фиксируется по запястью животного. Портная говорит, что стоит кому-то взять такие ботиночки, то сразу приходят заказы от знакомых собачников клиента. Отправляла она как-то посылку с комбинезоном и ботиночками в Петропавловск-Камчатский, и буквально через несколько дней ей пришло еще пять заказов с той самой улицы, где живет покупатель.

Ассистент с чемпионским званием

Софья живет в частном доме, мастерская находится рядом с ним. И она нередко во время работы над заказом приводит в гости своих собак: овчароида Сэма и восточноевропейскую овчарку Драгора.

— Они у меня просто добрейшие псы. Я заметила одну особенность: если приходит клиент, и его собачка сильно испугается или совершенно не слушается, то и остальные животные в этот день будут вести себя так же. Они все чувствуют. А если я с утра в мастерскую приведу своих собак, то до вечера работа пройдет на позитивной волне. Видимо, они своей добротой заряжают пространство, – делится Софья.

Кстати, Драгор – представитель редкой породы, которой в Барнауле очень мало. Восточноевропейскую овчарку в первой половине 20 века вывели по поручению Иосифа Сталина в ответ на немецкую овчарку. Задача стояла создать собаку, которая могла быть и спасателем, и помогать солдатам на фронте. Сильная, выносливая, адаптированная к сильным морозам К сожалению, порода практически исчезла в 90-е годы, а с начала этого века ее вновь стали возрождать. Для Софьи собака такой породы была давней мечтой. Она искала ее порядка пяти лет. И вот нашла своего Драгора и привезла его из Оренбурга. Сейчас ему 11 месяцев, а он уже носит чемпионские звание.