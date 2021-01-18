Наши парни. Воспитанник барнаульского футбола за неполный сезон стал одним из самых перспективных защитников нашего чемпионата

Защитник «Химок» Кирилл Боженов, которому в начале декабря исполнилось 20 лет, только в нынешнем сезоне дебютировал в Премьер-лиге, став одним из основных игроков своего клуба. Первая часть чемпионата для него получилась насыщенной – 16 матчей, забитый гол и даже красная карточка.

Звонок Карпина

Новогодние каникулы Кирилл провел в Барнауле с родными и близкими. В футбол не играл – до 1 января восстанавливался после небольшой травмы, потом начал самостоятельные втягивающие тренировки. 13 января Боженов в составе «Химок» отправился на первый сбор, ну а наше интервью состоялось незадолго до Нового года.

— Кирилл, одна из новостей концовки первой части чемпионата – то, что ты летом переберешься в «Ростов». Тебе это не помешает сосредоточиться на играх за «Химки»?

— Да, такой план есть, уже заключили небольшое соглашение. Надеюсь, на мою игру за «Химки» это не повлияет, до конца сезона я выступаю за этот клуб и приложу все силы, чтобы команда, в которой я дебютировал в Премьер-лиге, как можно лучше завершила турнир. Для меня самое главное – пройти этот отрезок без травм ну и показать себя.

— Как появился вариант с «Ростовом» — секрет?

— Нет, думаю, об этом можно говорить. Интерес со стороны ростовчан появился еще после полуфинала и финала Кубка России прошлого сезона. Меня еще тогда хотели забрать, тем более, в «Химках» менялось руководство, тренерский штаб, непонятно было, что будет дальше. Но тогда так и не сложилось. Окончательно обо всем договорились совсем недавно, сначала клубы все решили, потом уже я личные условия согласовал.

— С главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным разговор был?

— Да. Он мне сначала написал, спросил, удобно ли поговорить. Потом позвонил. Хорошая беседа сложилась, он мне высказал свои пожелания.

Первый гол

— Как оценишь первую часть Премьер-лиги для себя и для «Химок»?

— На старте было обидно, что столько очков потеряли. Сказалась ситуация, в которой оказался клуб, смена руководства и тренерского штаба, первые туры провалили. Странная, конечно, была ситуация. Почему в клубе такие изменения, футболистам толком не объясняли. Но потом набрали ход, сколько матчей уже не проигрываем (шесть. – Прим. авт.). Все ребята – молодцы. Что касается себя, то, считаю, после паузы из-за пандемии, которую провел в Барнауле, сделал большой шаг вперед. Бывший главный тренер Сергей Юран доверил мне сыграть в Кубке России, после чего прошел прогресс. Немного омрачила ситуацию небольшая травма, но это не страшно.

— В матче с «Локомотивом» (1:2) ты забил первый гол в Премьер-лиге.

— Смешанные чувства были. Сначала – забил и забил, что такого. Потом – радость, потом отпустило. Мы в первом тайме неудачно сыграли, а тут только второй начался – я забиваю. Илья Кухарчук, которого лучшим игроком декабря в лиге признали, хорошую передачу отдал. Жалко, что в итоге проиграли.

— Для себя какой из матчей выделишь?

— Против «Рубина», мы выиграли 2:0. Я против Хвичи Кварацхелия действовал. Это было как раз перед перерывом на игры сборной, я в хорошем настроении на три дня поехал в Новосибирск к своей девушке.

— Хвича на самом деле такой монстр на поле?

— Сильный игрок, конечно. Но я сыграл против него строго, он, по-моему, даже по воротам ни разу не пробил. Может, у него просто не пошло в матче, тоже бывает. Против «Рубина» еще тур будет, посмотрим. А так из тех, против кого действовал, мне больше всего Вандерсон из «Краснодара» понравился.

— А удаление как пережил?

— Спокойно. В ФНЛ у меня посерьезнее было однажды – стычка с Сапетой, я отмахнулся, четыре игры дисквалификации заработал.

Единство в команде

— В прошлом сезоне «Химки», еще играя в ФНЛ, вышли в финал Кубка России, где уступили «Зениту» 0:1. Обидно было?

— Я бы рассматривал финал и полуфинал единым целым. Для меня это стало сильным переворотом в карьере. С «Уралом» в полуфинале мы хорошо сыграли, а на «Зенит» выходили уже с мыслью, что терять все равно нечего. Конечно, обидно было пропустить за шесть минут до конца игры с пенальти. А потом еще и сами в концовке не забили. Насколько я знаю, за выход в финал футболистам должны дать звание мастеров спорта, документы вроде подали.

— «Химки» в Премьер-лигу вывел харизматичный Сергей Юран. Какие впечатления остались?

— Позитивные. Он сильный мотиватор, установил хороший контакт с игроками, сплотил нас, заставил поверить в себя. Красивая история получилась. Конечно, «напихать» в пределах разумного он мог, но так, чтобы в угол тебя загнать – нет.

— Как сейчас с Игорем Черевченко работается?

— Тоже здорово, тоже хороший контакт. В команду вернулось былое единство.

— Недавно вратарь барнаульского «Динамо» Богдан Карюкин выдал интересную мысль – попасть в Премьер-лигу тяжело, но играть там легче, чем в ФНЛ и ПФЛ, больше мысли и меньше беготни. Ты играл везде, можешь сравнить?

— Если сравнивать лидеров ФНЛ с середняками РПЛ – примерно так и есть, плюс-минус одинаково. В середняках ФНЛ, конечно, уже ниже уровень. Прежде всего разница в мышлении. В Премьер-лиге ошибся – соперник накажет. В ФНЛ могут простить.

Смена позиции

— Кирилл, ты воспитанник школы Смертина. Пришел туда когда?

— В пятилетнем возрасте. Энергии было много, вот и посоветовали отдать меня в футбол. Сразу попал в группу Владимира Евглевского. Сразу как-то все начало получаться. Когда мне было лет 10-12, многих ребят из школы стали приглашать в другие города. И мне тоже захотелось, все старался делать для этого. В итоге поехал сначала в Москву, потом в Егорьевске оказался.

— Из Барнаула ты в 15 лет уехал в школу ЦСКА. Почему там не сложилось?

— Толком не знаю. Ездил с товарищем из школы Смертина, прошли просмотр, сказали, перезвонят. Через пять дней правда позвонили, сказали, что я подошел. Должен был ехать туда на турнир, перед началом сильно заболел, но все равно сыграл. Меня вроде хотели оставить, но в итоге с тренером что-то не срослось. Уехал оттуда в Егорьевск.

— Про школу в Егорьевске слышно часто. Расскажи подробнее?

— Это УОР-Егорьевск, школа команды «Сатурн-мастер» — не путайте с «Сатурном» из Раменского, который когда-то играл в Высшей лиге. Сейчас это чисто детская школа, а когда я там был, еще играла команда КФК. Очень хорошая база, все есть – манеж, поле с подогревом. Условия для развития там хорошие. Я год там пробыл – и сразу скачок.

— В 15 лет уезжать в Москву с ее соблазнами было не страшно?

— Нет, уехал спокойно. Первое время скучал, но не так, чтобы все бросить и вернуться. А какие соблазны? В Москве я был недолго, а потом вообще жил почти все время в Егорьевске на базе, в столицу выбирался редко.

— Ты всегда играл в защите?

— Нет, в школе Смертина всегда выходил в атаке. И в Егорьевске поначалу тоже, в крайнем случае – в центре поля. Потом начали играть в КФК, тренеру нравилось мое понимание игры, данные. Но свободной была только позиция крайнего защитника. В «Химках», куда меня пригласил Игорь Шалимов, оказалась похожая ситуация. Провел пару тренировок в центре, потом освободилось место в защите. Ну не будут же под меня опытного футболиста из атаки убирать? Вот все первые сборы в «Химках» провел в защите, привык. Но моя позиция позволяет часто подключаться в атаку.

— Вы с Артёмом Шаболиным из «Урала» из одной группы Владимира Евглевского. На поле в Премьер-лиге пересекались?

— Да, в Екатеринбурге он в концовке вышел на мою бровку на пару минут. Мы проиграли 1:3, настроение было плохое, особо не общались, сразу ушел в раздевалку. А так мы дружим, конечно. Больше из барнаульских ребят в Премьер-лиге ни с кем не знаком. С Юрием Дюпиным в этом сезоне встретились на поле, но не уверен, что он меня знает.

Отношения на расстоянии

— Где ты в Химках живешь?

— Прямо на базе. А зачем что-то искать? Я один, там все условия, хорошее питание, а я готовлю не очень.

— Ты упомянул про свою девушку.

— Она из Барнаула, но учится в Новосибирске. Мы встречаемся восемь месяцев, пока больше получается общаться на расстоянии. Если с «Ростовом» все сложится, думаю, ко мне переедет.

— У тебя уверенная позиция в клубе, перспективы роста. О сборной задумываешься?

— Не то чтобы думаю, но такая цель есть. Тем более российских игроков на моей позиции дефицит. Сделаю все, чтобы это стало реальностью.

В российских футбольных командах немало воспитанников барнаульского футбола – только в Премьер-лиге выступает сразу семеро. Многие из них на новогодние каникулы приезжали в Барнаул, «Вечерка» постаралась максимально поговорить со всеми. Интервью с Кириллом Боженовым открывает рубрику «Наши парни», в которой будем рассказывать о наших посланцах на просторах российского футбола.