Барнаульский школьник разработал платформу для всероссийских математических турниров

В последние дни декабря барнаульская гимназия № 123 проводила региональный турнир «Математические бои памяти Е.В. Напалковой». Он впервые прошел в онлайн-формате. Платформу для его проведения создал выпускник гимназии, победитель всероссийских олимпиад по математике и информатике Даниил Сотников.

Традиционно турнир памяти Е.В. Напалковой проходит в очном формате – для участия в нем в Барнаул приезжают команды из школ городов и районов нашего региона. Обычно его проведение сопровождалось большим объемом документов, таблиц, графиков, которые постоянно приходилось держать в порядке и отслеживать их своевременное заполнение. Чтобы облегчить эту работу, учитель математики гимназии № 123 Дмитрий Оскорбин предложил своему ученику разработать специальную платформу, которая была бы способна отображать информацию и доводить ее до команд в режиме реального времени. До этого участникам приходилось ждать, пока данные систематизируют вручную.

— Платформа не предполагает непосредственного проведения математических боев – это вспомогательный инструмент, который позволяет избежать бумажной волокиты. Общаются соперники в дискорде, – поясняет разработчик платформы Даниил Сотников. После окончания девятого класса гимназии № 123 парень уехал учиться в Москву. – Я приступил к работе над ней в апреле, когда пандемия только началась, и предполагал, что ее будут использовать на очных соревнованиях. Но получилось так, как получилось.

Изначально парень самостоятельно занимался разработкой, а позже к нему подключились еще двое сверстников, увлекающихся программированием. Взрослые к написанию программы вообще не приложили руки.

— Над проектом мы работали совместно с учениками Яндекс.Лицея, а потом представили его на конкурсе среди выпускников образовательной программы (конкурс известен в узких кругах и считается престижным). Результат нашей работы высоко оценили, мы стали победителями. Для меня это значимое достижение, – признается Даниил. – Собственно, после поступления в Яндекс.Лицей я и увлекся программированием всерьез, это случилось в начале восьмого класса. Базы у меня тогда особой не было, знал только какие-то очень простые двустрочные команды, что мало помогло мне освоить новое направление.

Тем не менее парень быстро влился в рабочий процесс, достиг высоких результатов и теперь уверенно чувствует себя в среде программистов. Сейчас перед ним стоит новая задача – доработать ресурс и предоставить платформу на математические чемпионаты всероссийского уровня.

— На мой взгляд, она очень проста в использовании, но, судя по отзывам, пользователи столкнулись с некоторыми трудностями, и сейчас я буду добавлять подсказки. Они уже придуманы, осталось только внести их в программу, – говорит Даниил Сотников. – Для этого потребуется неделя-полторы усердной работы. К началу февраля я планирую полностью завершить начатое. Тогда мы с Дмитрием Николаевичем передадим ее организаторам математических соревнований более высокого уровня.

Платформу, которую разработал барнаулец Даниил Сотников, будут использовать на состязаниях с участием команд из разных регионов страны – Уральском турнире юных математиков и Кубке памяти А.Н. Колмогорова.