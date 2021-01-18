Автопарк барнаульских дорожников пополнился на 21 единицу всесезонной техники

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Климин и глава Барнаула Вячеслав Франк посетили предприятие «Автодорстрой», которое накануне получило специализированную технику для содержания городских улиц.

У главного корпуса «Автодорстроя» в два длинных ряда стоят новые тракторы, грейдеры, погрузчики и комбинированные машины – всего 21 единица. Такого солидного пополнения на предприятии не было уже давно, а потребность в обновлении автопарка все эти годы росла вместе площадью обслуживания городских магистралей.

— Наше учреждение содержит более 7,5 млн кв. м дорог и 700 тыс. кв. м тротуаров, – рассказывает Андрей Курышин, руководитель МБУ «Автодорстрой». – Поступление 21 единицы спецтехники – серьезное подспорье, которое поможет нам качественнее и быстрее вести уборку снега в городе.

13 единиц снегоуборочной техники для нужд города было приобретено за счет средств краевого бюджета. По словам заместителя Председателя Правительства Алтайского края Александра Климина, на покупку четырех комбинированных дорожных машин, пяти тракторов МТЗ, двух фронтальных погрузчиков и двух автогрейдеров было выделено 66 млн руб. Администрация города профинансировала приобретение трех тракторов МТЗ и пяти мини-погрузчиков ANT-1000 на общую сумму 23 млн рублей. Последний вид техники особенно важен для барнаульских дорожников. Эта машина за счет своей маневренности и компактности позволяет очищать от снега тротуары, к содержанию которых в прошлые годы у горожан возникали нарекания. Теперь ручной труд дворников будет использоваться реже, а качество содержания тротуаров заметно улучшится.

С новой для «Автодорстроя» машиной – фронтальным мини-погрузчиком – знакомится машинист Сергей Квашин. После того, как пройдет обучение в Гостехнадзоре, он начнет работать в городе на очистке тротуаров. Пока же Сергей оттачивает навыки управления погрузчиком на территории предприятия. А машина, несмотря на свою компактность, сложна и непривычна в управлении: вместо руля – два рычага с джойстиками, которыми регулируется все – от работы ковша до скорости движения самой машины.

89 млн руб. потрачено на приобретение 21 единицы техники для «Автодорстроя».

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк отметил высокую значимость приобретения для дорожной службы краевой столицы и заверил, что практика пополнения автопарка станет хорошей традицией.

— Прежде всего, хочу выразить признательность Губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко и Правительству региона за помощь, которую оказывают городу в приобретении техники, – подчеркнул Вячеслав Генрихович. – Приобретенные виды техники согласовывались с дорожниками и основывались на необходимости закрыть «болевые точки». Жители города многократно обращали внимание на то, что недостаточно хорошо очищаются от снега тротуары. Поэтому мы закупили мини-погрузчики, чтобы повышенное внимание уделить этому направлению. Что касается дальнейшего пополнения автопарка «Автодорстроя», то в мае мы вернемся к этому вопросу и соотнесем потребности и возможности.

Вся приобретенная техника в ближайшие дни будет поставлена на учет и выведена на линию для работы в городе.