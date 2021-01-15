Выйти из-под земли: на Новый год лучники получили подарок, которому не обрадовались

1 января в пятиэтажке на ул. Островского, 31 произошла коммунальная авария. Из-за порыва теплосетей затопило подвал, в котором базировались спортсмены: краевые федерации стрельбы из лука и тхэквондо GTF. Теперь помещения непригодны для тренировок.

Полметра воды

Для президента Алтайской краевой федерации стрельбы из лука Алексея Дрянева Новый год начался с сообщения о том, что помещение организации затопило. Он в этот момент находился не в городе, но после звонка о ЧП уже через полтора часа был на месте событий, где увидел совсем не новогоднюю картину.

— Мы сюда зайти не могли, пришлось искать болотные сапоги. Коммунальщики долго не могли начать работу, сначала приехали без помпы, потом искали на нее бензин, принялись откачивать воду из своих помещений, а мы, как могли, спасали свое имущество, – рассказывает Дрянев.

Судя по всему, рвануло на стыке дома с теплоцентралью, и кипяток пошел в тепловой узел дома. От помещения федерации стрельбы из лука его отделяет одна стена. Вода затопила сначала тепловой узел, потом пошла по окрестностям.

— Вода стояла где-то сантиметров на 45 над уровнем пола, может, больше, – показывает Алексей Дрянев. – Находиться в ней было невозможно, даже в сапогах ноги через пару минут начинали гореть.

Без тренировок

Ущерб от потопа лучникам только предстоит подсчитать – оценщики начали свою работы после праздников, как раз на эту неделю намечена встреча с экспертом. По мнению Дрянева, речь может вестись о сумме в районе миллиона рублей.

— Пострадали наши луки, среди которых – два топовых оружия, мое и нашего мастера спорта Валентина Киселева, – сообщает Дрянев. – Он готовился к международным стартам, поэтому на свои средства приобрел высококлассный лук. После того, как тот пролежал в воде, непонятно, как поведут себя деревянные детали. Кроме того, лук попросту облез. Как слезла краска и с наградного материала, кубков, хранившихся в подвале. Под водой оказалась оргтехника, мишени, остальной инвентарь, в том числе десять спортивных луков, закупленных в рамках реализации президентского гранта.

— Вот обычный лук, – показывает Дрянев оружие. – На вид он целый, но если приглядеться – вот одна трещина, вот другая. Если такой лук натягивать, он попросту развалится.

В конце января лучники планировали поехать на чемпионат и Кубок России, поэтому уже 4 января должны были начать тренировки. Вместо этого 4 января только закончили выкачивать воду. Теперь тренироваться негде.

С другой стороны от теплового узла находится зал Алтайской краевой федерации тхэквондо GTF. Он пострадал еще больше.

— Наше помещение чуть ниже, поэтому воды было еще больше, – говорит президент федерации Евгений Башаев. – Тоже все потеряли: татами, судейское оборудование, документацию, наличные деньги федерации.

Куда идти?

Обе федерации в этом подвале базируются давно, тхэквондисты с 2013 года, лучники – с 2014. Сами делали ремонт, обустраивались под свои нужды. Но, так или иначе, в этом году им пришлось бы оттуда уходить, по крайней мере, искать новые места для занятий с детьми. Согласно новым правилам противопожарной безопасности, которые вступили в силу с 1 января 2021 года, спортивные тренировки детей в подвальных помещениях теперь запрещены – и, как показала авария в подвале на ул. Островского, логика в этом есть. Вот только найти подходящее помещение не так просто.

— Здесь у нас 265 квадратных метров, которые нам обходятся в 30 тысяч рублей ежемесячно – сюда входят коммуналка и аренда. С лета я начал искать другие варианты – то, что подходит нам, обойдется от 100 до 150 тысяч рублей. Федерации такие суммы не потянуть, мы же не коммерческая, а общественная организация. Мы берем с занимающихся плату не за тренировки, это членские взносы, которые идут на работу федерации, – поясняет Дрянев.

У тхэквондистов похожая история. До конца января тех, кто занимался в подвале на ул. Островского, приютил один из фитнес-залов на ул. А. Петрова. Потом тоже надо будет искать себе угол.

— В старом помещении наши тренировки были доступны всем, здесь занимались дети с ОВЗ. Если повышать стоимость занятий, чтобы выжить в новых условиях, то многие откажутся от них, – считает Башаев.

Обещали помочь

В Барнауле вопрос о переводе муниципальных спортивных школ из подвальных помещений решается успешно. Как сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Барнаула Пётр Кобзаренко, в городской комитет по управлению муниципальной собственностью направлено письмо с просьбой по возможности предоставлять первые этажи зданий городского имущества под нужды спорта.

По большому счету, все городские спортсмены, занимавшиеся в подвалах, уже обрели новые залы. Например, боксеры одного из старейших залов «Монолит», располагавшегося в подвале на ул. Шевченко, с января начнут тренироваться в новой школе на ул. Пионеров.

— У нас остались два нерешенных вопроса – клуб «Белая ладья» на ул. Некрасова и два зала школы «Олимпия», расположенных в подвале, оба они на контроле, – говорит Пётр Кобзаренко.

Кстати, «Белая ладья» вполне может остаться на прежнем месте – согласно закону, если подвальное помещение при строительстве дома изначально предусматривалось под спортивные цели, его можно сохранить. А старожилы пятиэтажки на Некрасова как раз говорят, что так и было – сейчас подтверждение данных ищут в архивах.

Помогла городская администрация и немуниципальным школам – так, дзюдоисты одного из клубов получили в пользование здание бывшей бойлерной на ул. Кащеевой, а кикбоксеры переехали на ул. Северо-Западную и в поселок Южный. Однако в целом ситуация с частными клубами и секциями сложнее, чем с муниципальными или краевыми: они должны свои подвальные проблемы решать сами.

О проблемах лучников в горспорткомитете знают и обещают по возможности помочь. Министерство спорта Алтайского края также заверило, что наедине со своей бедой спортсмены не останутся. В пятницу у министра спорта региона Алексея Перфильева намечена встреча с представителями федерации стрельбы из лука. Кроме того, в ближайшее время пройдет совещание руководства Минспорта с представителями спортивного сообщества, МЧС и Роспотребнадзора, на котором и обсудят, как быть с оставшимися в подвальных помещениях региона секциями и отделениями.

Согласно новым правилам противопожарной безопасности, детям в подвалах запрещены не только занятия спортом – документ запрещает использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и празднеств, спортивных мероприятий). Исключение одно – если такая деятельность предусмотрена проектной документацией. Кроме того, на этаже с одним эвакуационным выходом запрещается размещение более десяти детей.