В пригородном хозяйстве Барнаула подводят итоги сельскохозяйственного года

Об учхозе «Пригородное», сельскохозяйственном предприятии в черте Барнаула, «Вечерка» начала рассказывать в апреле 2020 года в первые дни посевной, продолжила во время кормозаготовительной кампании, сложной из-за засухи. Затем во время уборочной страды. В хозяйстве считают, что год был сложным, но не провальным.

Если бы не град

По словам главного агронома хозяйства Рината Шевякова, год закончился в целом неплохо, если учитывать то, как он начинался. Засуха захватила почти все климатические зоны края. Позже пришли дожди, но не всегда вовремя и с довеском в виде града.

— У нас в первом отделении хозяйства было поле пшеницы, 300 гектаров. Видовая урожайность обещала быть за 30 центнеров с гектара. Но перед уборкой прошел дождь с градом, причем град был с голубиное яйцо. В одном из помещений шифер на крыше, потом насчитали, пробило в 23 местах. Что говорить о полях! Комбайнеры чуть не плакали. С этих 300 гектаров мы заготовили по 17 центнеров, то есть вдвое меньше, чем вырастили. Это действительно слезы для нас. Если в 2019 году урожайность составляла 25 центнеров с гектара, то в нынешнем – 18. Хозяйству пришлось докупить 500 тонн фуража, но в остальном кормовую базу для животноводства мы обеспечили полностью своими силами. Помогло, что уборку завершили в сжатые сроки, практически не пришлось сушить зерно. Осенью 2019 года мы приобрели новый комбайн, и он впервые выехал в поля, что и позволило убирать зерновые более оперативно.

На перевооружение парка сельхозтехники здесь, действительно, средств не жалеют. Недавно приобрели новый кормоуборочный комбайн «Полесье», телескопический погрузчик. Весной планируют купить еще одну пневматическую сеялку и трактор К-700.

7,2 млрд рублей в Алтайском крае было направлено за три квартала этого года на техперевооружение сельского хозяйства. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года инвестиции возросли на 1,4 млрд рублей.

Три кита молочной реки

Основная доля продукции полеводства «Пригородного» идет на развитие животноводческой отрасли хозяйства. Здесь 2150 голов крупного рогатого скота, из них 684 – дойное стадо. К концу года в хозяйстве получили от каждой коровы более чем по 8400 килограммов молока. (В 2019-м надой составил 8350 кг). Помнится, еще в 1980-е годы прошлого века достижением алтайского животноводства был трехтысячный надой. В то время в крае даже был создан «Клуб 3000», в который входили лучшие доярки региона. Сегодня от каждой буренки в крае получают почти в три раза больше молока.

Главный зоотехник хозяйства Алексей Бражников убежден, что животноводство держится на трех составляющих: это качество поголовья по продуктивности, кормовая база (как покормишь, так и подоишь), и третья составляющая – это люди, трудовой коллектив.

— Но главное, конечно, люди. По итогам года наш оператор машинного доения Лина Чулюкова заняла по надоям второе место в крае. Владимир Щербаков, скотник, стал первым в крае по привесам. Каждый из 100 бычков, за которыми он ухаживает, ежесуточно прибавлял по 1250 граммов. Владимир Валентинович за животными как за детьми ухаживает. И так я могу сказать о каждом человеке в животноводстве хозяйства, – с гордостью рассказывает о коллективе главный зоотехник.

Кстати, в этом году учхоз реконструировал помещение для содержания коров, рассчитанное на 450 голов, а также родильное отделение на 40 голов. На эти цели было направлено более 30 млн рублей.

Зернофабрика

У полеводов хозяйства зимой главная забота – это мехток. В «Пригородном» его называют зернофабрикой. Несколько необычно для сельского производства, но, по сути, обоснованно. Перед нынешней уборкой здесь была проведена реконструкция. Заменена большая часть оборудования. Сегодня подработка зерна осуществляется за один проход. То есть зерно из-под комбайнов с мусором поступает в завальную яму и, пройдя весь цикл, выходит уже готовым семенным зерном.

— Машинисты сегодня действительно работают, как на фабрике, – рассказывает бригадир-агроном Сергей Салихов. – Раньше здесь дышать от пыли нечем было, сейчас мужики защитные маски надевают не при входе на зернофабрику, а на выходе, соблюдая требования масочного режима.

Накануне новогодних праздников в учхозе закончили калибровку семечек подсолнуха. Крупные, в дальнейшем они пойдут на реализацию для кондитерского производства и для барнаульцев, любителей пощелкать жареные семечки перед телевизором.