Елки в дело: куда сдать новогодние деревья на вторичную переработку

Вторую неделю в Барнауле идет традиционная акция по сбору живых елок, которые остались у горожан после празднования Нового года. Общественное движение «Мусора.Больше.Нет» организует ее совместно с отделом по охране окружающей среды городской администрации. Финальная массовая акция по сбору деревьев состоится 23 января.
Фото предоставлено организаторами акции
Еще несколько лет назад новогодние елки после январских праздников отправлялись прямиком к мусорным контейнерам, а оттуда – на городской полигон бытовых отходов. Альтернативы не было, поскольку ни развитой экологической культуры, ни активистов, готовых взять на себя организационные заботы по вторичному применению елок, не нашлось. В январе 2018 года координаторы движения «Мусора.Больше.Нет» провели пробную акцию. Оборудовали три площадки на территории города и собрали 420 хвойных деревьев, которые отдали на подкормку лошадей в специализированные клубы. Улов 2019 года был более существенным – 1970 елок, их отправили преимущественно на изготовление щепы.
— Именно в январе 2019 года мы поняли, что движемся в правильном направлении: барнаульцы доросли до раздельного сбора мусора и вторичной переработки отходов. В 2020 году мы увеличили количество централизованных площадок для сбора, подключив управляющие компании, которые организовывали пункты приема во дворах многоквартирных домов – так к нам на переработку попало 4086 елок, – рассказывает Екатерина Тертишникова, координатор акции «Елки-палки». – В этом году во многих дворах, особенно в кварталах новостроек, организованы площадки для сбора елок – это сделано для удобства горожан, и мы надеемся на то, что превзойдем прошлый год по собираемости.
Второй год в акции принимают участие компании «Маяк» и «Сибирский Альянс», обслуживающие многоквартирные дома в Индустриальном районе. Жители многоэтажек, пожелавшие отдать новогоднюю елку на вторичное использование, просто оставляют ее у подъезда, а дворник переносит к месту временного размещения. По словам Виктора Якунина, директора этих УК, такой подход позволяет достигнуть максимального приобщения жителей квартала к экологической акции.
— Мы предоставили собственникам выбор: они могут оставить деревья у мусорных контейнеров, за вывоз которых придется платить по дополнительному тарифу, установленному «Эко-Комплексом», либо отдать ели на нужное и благородное дело, оплатив доставку к месту централизованного сбора – на ул. Кулундинскую. Наши жильцы отдали предпочтение вторичной переработке, – отметил Виктор Якунин.
23 января с 11 до 13 часов по адресам: площадь Октября, «Зеленый сквер», ТРЦ «Гулливер Парк», ул. Балтийская, 53, площадь Народная, ТРЦ «Огни».
До 24 января в гипермаркеты «Леруа Мерлен»: Правобережный тракт, 25 (у летнего павильона «Стройдвор»), Павловский тракт, 192а/1 (у летнего павильона «Сад»).
До 24 января на спецплощадки или у подъездов домов:
ул. 65 лет Победы, 41;
ул. 65 лет Победы, 49;
ул. 280-летия Барнаула, 4;
ул. Попова, 150;
ул. Шумакова, 11;
пр. Энергетиков, 2;
Павловский тракт, 305 г;
ул. Взлётная, 115/117;
ул. Взлётная, 103;
ул. С. Ускова, 33;
ул. С. Ускова, 42 (между домами № 40 и 42);
ул. Взлётная, 36/36а;
ул. Балтийская, 95;
ул. Балтийская, 103;
ул. Балтийская, 105;
Северный Власихинский проезд ,104.
Первый этап акции «Елки-палки — 2021» завершился еще в канун Нового года: 31 декабря все нереализованные покупателям деревья с елочных базаров были собраны волонтерами и распределены по барнаульским учреждениям, где содержатся животные. Половина, 320 елок, были отправлены в приют «Ласка», 160 деревьев получило страусиное ранчо, оставшиеся хвойные распределили между «Барнаульским зоопарком», конным клубом «Тандем» и Алтайским центром иппотерапии. Если зоопарк, например, использует ветки привезенных деревьев исключительно в целях развлечения питомцев – с ароматной хвоей любят играть львы и тигры, то в конных клубах их используют для подкормки животных.
— Мы раскладываем ветки там, где гуляют наши лошади, жеребята и пони. На вольных хлебах они с удовольствием подкармливаются хвоей, получая оттуда необходимый каротин, витамины С и Е, – рассказывает руководитель конно-спортивного клуба «Тандем» Евгения Малышева. – 31 декабря нам привезли фургон елок, а пару дней назад наши питомцы уже дожевали последнюю веточку.
Использовать для подкормки животных елки, стоявшие в квартирах, бессмысленно: дерево высохло, хвоя осыпалась, а в ветвях не осталось никаких витаминов. Поэтому единственное применение для большинства хвойных красавиц – промышленная переработка. Ей занимается Павловский деревообрабатывающий завод – партнер экологического движения «Мусора.Больше.Нет» по утилизации елок. Предприятие использует деревья как сырье для производства плит МДФ.
— После 24 января все деревья будут погружены нашим щеповозом с главной площадки, расположенной на ул. Кулундинской, 23, и доставлены на завод, – рассказывают представители холдинга «Алтайлес». – В специализированную машину входит более 40 тонн груза. Если удастся полностью заполнить прицеп, то из такого объема сырья получится несколько десятков плит МДФ.
В успехе экологической акции уверены в компании «Леруа Мерлен», на двух территориях которой выделены площадки для складирования елей. По признанию Елизаветы Прохоровой, руководителя проектов по работе с клиентами, уже сейчас площадка на Павловском тракте переполнена и вывозить деревья придется на нескольких грузовиках.
— В прошлом году мы однократно арендовали пятитонник, которого хватило для вывоза всех сданных деревьев. Нынче придется организовывать промежуточную транспортировку, поскольку елей привезли в два раза больше, чем в прошлом году, – добавила Елизавета.
Несмотря на увеличивающуюся с каждым годом собираемость хвойных красавиц, она по-прежнему остается невысокой. Сравните: к Новому году в Барнаул завозится около 20-25 тысяч елей, а возвращается обратно в переработку только 1/5 часть. Чтобы достигнуть более высокого уровня, нужно оборудовать пункты сбора в каждом втором дворе, привлечь все управляющие компании и, конечно, продолжать работать над повышением экологической культуры барнаульцев. Последнее – в силах каждого, поэтому присоединяйтесь к акции 23 января!