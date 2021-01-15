Елки в дело: куда сдать новогодние деревья на вторичную переработку

Вторую неделю в Барнауле идет традиционная акция по сбору живых елок, которые остались у горожан после празднования Нового года. Общественное движение «Мусора.Больше.Нет» организует ее совместно с отделом по охране окружающей среды городской администрации. Финальная массовая акция по сбору деревьев состоится 23 января.

Успешный старт

Еще несколько лет назад новогодние елки после январских праздников отправлялись прямиком к мусорным контейнерам, а оттуда – на городской полигон бытовых отходов. Альтернативы не было, поскольку ни развитой экологической культуры, ни активистов, готовых взять на себя организационные заботы по вторичному применению елок, не нашлось. В январе 2018 года координаторы движения «Мусора.Больше.Нет» провели пробную акцию. Оборудовали три площадки на территории города и собрали 420 хвойных деревьев, которые отдали на подкормку лошадей в специализированные клубы. Улов 2019 года был более существенным – 1970 елок, их отправили преимущественно на изготовление щепы.

— Именно в январе 2019 года мы поняли, что движемся в правильном направлении: барнаульцы доросли до раздельного сбора мусора и вторичной переработки отходов. В 2020 году мы увеличили количество централизованных площадок для сбора, подключив управляющие компании, которые организовывали пункты приема во дворах многоквартирных домов – так к нам на переработку попало 4086 елок, – рассказывает Екатерина Тертишникова, координатор акции «Елки-палки». – В этом году во многих дворах, особенно в кварталах новостроек, организованы площадки для сбора елок – это сделано для удобства горожан, и мы надеемся на то, что превзойдем прошлый год по собираемости.

Второй год в акции принимают участие компании «Маяк» и «Сибирский Альянс», обслуживающие многоквартирные дома в Индустриальном районе. Жители многоэтажек, пожелавшие отдать новогоднюю елку на вторичное использование, просто оставляют ее у подъезда, а дворник переносит к месту временного размещения. По словам Виктора Якунина, директора этих УК, такой подход позволяет достигнуть максимального приобщения жителей квартала к экологической акции.

— Мы предоставили собственникам выбор: они могут оставить деревья у мусорных контейнеров, за вывоз которых придется платить по дополнительному тарифу, установленному «Эко-Комплексом», либо отдать ели на нужное и благородное дело, оплатив доставку к месту централизованного сбора – на ул. Кулундинскую. Наши жильцы отдали предпочтение вторичной переработке, – отметил Виктор Якунин.

Пункты приема живых елок:

23 января с 11 до 13 часов по адресам: площадь Октября, «Зеленый сквер», ТРЦ «Гулливер Парк», ул. Балтийская, 53, площадь Народная, ТРЦ «Огни».

До 24 января в гипермаркеты «Леруа Мерлен»: Правобережный тракт, 25 (у летнего павильона «Стройдвор»), Павловский тракт, 192а/1 (у летнего павильона «Сад»).

До 24 января на спецплощадки или у подъездов домов:

ул. 65 лет Победы, 41;

ул. 65 лет Победы, 49;

ул. 280-летия Барнаула, 4;

ул. Попова, 150;

ул. Шумакова, 11;

пр. Энергетиков, 2;

Павловский тракт, 305 г;

ул. Взлётная, 115/117;

ул. Взлётная, 103;

ул. С. Ускова, 33;

ул. С. Ускова, 42 (между домами № 40 и 42);

ул. Взлётная, 36/36а;

ул. Балтийская, 95;

ул. Балтийская, 103;

ул. Балтийская, 105;

Северный Власихинский проезд ,104.

Помощь животным

Первый этап акции «Елки-палки — 2021» завершился еще в канун Нового года: 31 декабря все нереализованные покупателям деревья с елочных базаров были собраны волонтерами и распределены по барнаульским учреждениям, где содержатся животные. Половина, 320 елок, были отправлены в приют «Ласка», 160 деревьев получило страусиное ранчо, оставшиеся хвойные распределили между «Барнаульским зоопарком», конным клубом «Тандем» и Алтайским центром иппотерапии. Если зоопарк, например, использует ветки привезенных деревьев исключительно в целях развлечения питомцев – с ароматной хвоей любят играть львы и тигры, то в конных клубах их используют для подкормки животных.

— Мы раскладываем ветки там, где гуляют наши лошади, жеребята и пони. На вольных хлебах они с удовольствием подкармливаются хвоей, получая оттуда необходимый каротин, витамины С и Е, – рассказывает руководитель конно-спортивного клуба «Тандем» Евгения Малышева. – 31 декабря нам привезли фургон елок, а пару дней назад наши питомцы уже дожевали последнюю веточку.

Стопроцентный оборот

Использовать для подкормки животных елки, стоявшие в квартирах, бессмысленно: дерево высохло, хвоя осыпалась, а в ветвях не осталось никаких витаминов. Поэтому единственное применение для большинства хвойных красавиц – промышленная переработка. Ей занимается Павловский деревообрабатывающий завод – партнер экологического движения «Мусора.Больше.Нет» по утилизации елок. Предприятие использует деревья как сырье для производства плит МДФ.

— После 24 января все деревья будут погружены нашим щеповозом с главной площадки, расположенной на ул. Кулундинской, 23, и доставлены на завод, – рассказывают представители холдинга «Алтайлес». – В специализированную машину входит более 40 тонн груза. Если удастся полностью заполнить прицеп, то из такого объема сырья получится несколько десятков плит МДФ.

В успехе экологической акции уверены в компании «Леруа Мерлен», на двух территориях которой выделены площадки для складирования елей. По признанию Елизаветы Прохоровой, руководителя проектов по работе с клиентами, уже сейчас площадка на Павловском тракте переполнена и вывозить деревья придется на нескольких грузовиках.

— В прошлом году мы однократно арендовали пятитонник, которого хватило для вывоза всех сданных деревьев. Нынче придется организовывать промежуточную транспортировку, поскольку елей привезли в два раза больше, чем в прошлом году, – добавила Елизавета.

Несмотря на увеличивающуюся с каждым годом собираемость хвойных красавиц, она по-прежнему остается невысокой. Сравните: к Новому году в Барнаул завозится около 20-25 тысяч елей, а возвращается обратно в переработку только 1/5 часть. Чтобы достигнуть более высокого уровня, нужно оборудовать пункты сбора в каждом втором дворе, привлечь все управляющие компании и, конечно, продолжать работать над повышением экологической культуры барнаульцев. Последнее – в силах каждого, поэтому присоединяйтесь к акции 23 января!