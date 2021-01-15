Барнаульские таксисты о работе в новогодние праздники

Новогодняя ночь и следующая за ней неделя выходных – то время, когда горожане особенно интенсивно ходят в гости. Причем, чтобы иметь возможность выпить с друзьями или родственниками, пользуются услугами такси. Как работается таксистам в эти дни, поделились сами водители.

Наплывами

Традиционно в новогоднюю ночь стоимость поездки обходится намного дороже, чем обычно. Даже не самый длинный маршрут может стоить от 300 до 500 рублей. Собираемся вызывать такси около 17 часов 31 декабря – стоимость не сильно выше будничной, 235 рублей. Через два часа – подросла на 80 рублей. Ощутимый скачок цен происходит ближе к полуночи, и связан он в первую очередь с непропорциональностью числа вызовов и числа водителей.

— Вам очень сложно дождаться такси, когда машин мало, а заказов много, – объясняет водитель такси Евгений. – Приложение выдает и 7 минут ожидания, и 15 минут, в обычные дни такого не бывает. Больше всего заказов в два часа ночи 1 января. До этого затишье. И 30 декабря работы всегда больше, чем 31-го. 30-го люди еще куда-то ездят за подарками, а в новогоднюю ночь клиенты наплывами: часа два есть, часа два – нет.

По наблюдениям барнаульского таксиста, ажиотаж начинается примерно в десять вечера. Именно к этому времени мужчина старается завершить заказы. Слушать кремлевские куранты ему приятнее дома, а не за рулем.

— Я в прошлом году работал всю ночь, не понравилось, в этом году не захотел. В семь вечера отвожу последних клиентов – и домой. Да, конечно, за одну новогоднюю ночь можно много заработать, но вы же понимаете, что в два часа ночи заказывают такси в основном те, кто начал праздновать в шесть вечера. Там катастрофа бывает! Часто пьяные, порой попадается полный неадекват. Из-за того, что машин мало, можно заработать хорошо, но лично для меня это того не стоит.

Новогодний снегопад

— Я обычно по ночам не работаю, для меня такси – не основной заработок, – признается еще один водитель, Андрей. – Откатаю утренние часы пик, и хватит. Но как-то раз работал в новогодние праздники так, что запомнилось надолго!

Вызов был из Бельмесёво: молодые родители оставили детей с бабушкой и 1 января отправились отмечать Новый год с друзьями в коттедже. На следующее утро вызвали такси.

— В ночь был сильный снегопад, метель. Я, не доезжая их, застрял, – вспоминает Андрей. – Они подошли ко мне, помогали откопать машину, но не получилось. Я их убедил ехать домой на общественном транспорте. Утро раннее, праздничные дни, не известно, сколько придется ждать автобуса из Бельмесёво, но и мою машину как вытаскивать – непонятно. Вокруг ни души, помощи ждать неоткуда. Ребята пошли на остановку, по дороге встретили «УАЗ-Патриот», поговорили с водителем, и он попробовал меня выдернуть из сугроба. А нужно было протащить машину метров сто. Не справился. Ехал мимо КамАЗ, он меня и «довыдернул». Я стал предлагать им деньги – водителям, которые мне помогли, а они: «Не обижай нас, езжай!». Такой, мол, новогодний подарок. Из УАЗа вышли парень и девушка и ко мне нырнули. Я их довез до дома, они расплатились, плюс подкинули чаевых. Так что эта новогодняя история закончилась хорошо.

На основе данных прошлых лет аналитики агрегаторов такси нашли несколько новогодних «часов пик»: с 15.00 до 18.00 и с 20.30 до 23.45 31 декабря, с 00.15 до 2.00 1 января. Далее вплоть до 6 утра количество заказов такси снижается, а с 15.00 вновь начинает расти.

К Рождеству

Едем по праздничному Барнаулу 31 декабря, город затихает, мы у таксиста последние клиенты. В «часы пик» не попадаем. На дорогах пустынно. Даже повышающий коэффициент, который высчитывает программа в телефоне у водителя, оказывается ниже обычного, будничного.

— Повышающий коэффициент – дополнительные рубли, которые вы платите за поездку, – поясняет водитель. – В будний день, где-то с четырех часов и до полседьмого, коэффициент бешеный из-за пробок. Перед Новым годом он может расти только из-за спроса. Вот вчера у меня было: что ни поездка – то 300, 350, ниже 250 рублей вообще не получалось, потому что и пробки были, и спрос большой.

Утром 1 января ценник снова подскакивает, потому что все начинают собираться в гости. Следующий пик заказов таксисты наблюдают в канун Рождества.

— К концу новогодних праздников стало больше народу, конечно. Но и машин работает больше, чем в Новый год. Поэтому не сильно заметно, – отмечает таксист с двухлетним стажем Рахатбек. – От человека всегда зависит: чем выше у водителя рейтинг, тем больше ему заказов дают.

Но если в Новый год точки назначения разбросаны по всему городу, то через неделю местами притяжения становятся православные церкви и храмы – даже несмотря на то, что в рождественскую ночь по Барнаулу традиционно пускают дополнительный общественный транспорт, чтобы горожане без проблем вернулись домой после всенощного бдения и Божественной литургии.

— В Рождество люди чаще всего в церковь ездят, – соглашается Рахатбек. – Я из Бишкека, и когда 7 января наши русские соседи ходили на службу, мы всегда их поздравляли. И тут пассажиров поздравляю, кто едет в церковь.

— С 6 на 7 января, в ночь на Рождество, всегда большой спрос, – добавляет Евгений. – И до конца февраля таких наплывов больше не будет. Горожане все деньги потратят за праздники, экономить на поездках начнут. Только к концу февраля, как правило, начинается снова рост числа заказов, выравнивается ситуация.