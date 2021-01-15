Барнаульская писательница сделала из детской книги познавательный интерактивный проект

В конце прошлого года были объявлены имена лауреатов литературной премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. Среди победителей – барнаульский автор Ирина Цхай, которая более двадцати лет пишет для детей невероятно нежные и наполненные любовью к миру сказки.

Текст на бланках

Ирина Цхай одержала победу в номинации «Веселый учебник», в которой оценивалась познавательная литература, предназначенная для детей. Ее книга «Храброе семечко. Грибные истории» – как раз из этой серии.

— С пяти лет я мечтала стать биологом, а научившись читать, все ответы на вопросы, касающиеся устройства окружающего мира, самостоятельно отыскивала во взрослых книгах, – делится Ирина. – Разумеется, в школе биология была одним из моих любимых предметов. А потому я всегда хорошо понимала, насколько важно для ребенка первое впечатление от знакомства с этой наукой. Именно поэтому в моей книге учебный материал самых первых школьных уроков биологии изложен в сказочной форме не в ущерб научной достоверности (у книги даже есть научные редакторы).

Эту книгу нужно воспринимать не просто как набор сказок, а как авторский проект, в котором важно все – от текста до его подачи. Достаточно сказать, что издание сопровождается интерактивным приложением (вырезным лото, корзинкой-коробочкой для его хранения, тематическими закладками), которые помогают лучше усвоить материал, а затем проверить себя на знание темы. Воплощением столь необычной концепции книги занималась целая команда, в которую вошли родная сестра Ирины – художник-иллюстратор Елизавета Цхай и сын Олег.

— Идею этой сказки я вынашивала довольно долго, – рассказывает автор. – Не было ощущения нужного ритма, не чувствовалась интонация текста. Не поверите, первую строчку сказки я «поймала» в Диагностическом центре, сидя в очереди на обследование. Это была такая внезапная волна, что мне пришлось схватить ручку и начать записывать текст прямо на медицинских бланках.

Настоящий бестселлер

Как признается Ирина Цхай, победа стала для нее полной неожиданностью. Когда небольшое московское издательство «Примула», где книга вышла в свет, выдвинуло ее на премию, никто не рассчитывал на такой успех. Всем было достаточно, чтобы авторитетное жюри просто познакомилось с этим изданием.

— Награждение проходило в онлайн-формате, через Zoom, – поясняет писательница. – На тот момент я знала, что книга вошла в число финалистов премии, но когда мне удалось подключиться к трансляции, вдруг увидела, что на весь экран показывают мое лицо и говорят о моей книге. Я подумала, что попала на этап представления авторов, вышедших в финал, а оказалось – в это время как раз объявляли победителей. Поэтому когда мне дали ответное слово, я решила просто представиться. Когда позже об этом узнали организаторы, то сказали, что подобные истории – как раз в духе Эдуарда Успенского, который умел в своих книгах с юмором обыгрывать подобные моменты.

Сегодня книга Ирины Цхай «Храброе семечко. Грибные истории» можно купить практически во всех интернет-магазинах страны и даже за рубежом. А в Барнауле презентация этого издания должна была состояться в одном из магазинов сети «Читай-город» весной прошлого года, однако из-за пандемии этим планам так и удалось осуществиться.

Часть большого проекта

Что интересно, Ирина Цхай никогда не думала, что станет писательницей. Ее первые литературные опыты были связаны со школой, когда они вместе с подругой сочиняли пересказы любимых сказок, делали забавные пародии на стихи поэтов-классиков – Тютчева, Фета. Однако с 16 лет Ирина стала писать стихи, а с рождением сына взялась и за сказки.

— А в 1999 году с подачи известного барнаульского арт-деятеля Виталия Коньшина я впервые приняла участие во Всероссийском конкурсе детских писателей, который проходил при поддержке газеты «Аргументы и факты» и «Радио России». Что символично, в состав конкурсного жюри входил и Эдуард Успенский, – вспоминает Ирина Цхай. – После того как я стала лауреатом этого конкурса, мою сказку «Гордая слива» озвучили на радио, а подборку сказок опубликовали в альманахе для семейного чтения «Колобок и Два Жирафа». А первая моя книга сказок вышла в свет в 2007 году при поддержке того же Виталия Коньшина, он выступил редактором проекта.

Кстати, если в своих первых книгах Ирина Цхай выступала только в качестве автора, то потом она стала создавать издания-проекты, в которых большое внимание старалась уделить познавательной составляющей (первыми в этом направлении стали книги – «Как букашечка маму искала», «Грибное лукошко»). Кроме того, Ирина пробует писать сценарии для мультфильмов. Не случайно, когда жюри литературной премии «Большая сказка» оценивали книгу «Храброе семечко. Грибные истории», то увидели в этих историях готовый сценарий для экранизации.

— Каждый детский автор мечтает о том, чтобы его сказка была экранизирована, – рассуждает Ирина Цхай. – Мне посчастливилось: за победу в международном конкурсе «Новые сказки» на основе «Истории знаменитого мышонка» был создан мультфильм. Есть в моей копилке и сценарий для экранизации сказки «Улиткина мечта», который ждет своего воплощения.

Сегодня же Ирина заканчивает работу над еще одним художественно-познавательным изданием «Волшебная кисточка», в основе которого лежит корейская сказка. Эта книга – часть большого проекта, который будет осуществлен на субсидию Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (как и «Храброе семечко. Грибные истории»). Иллюстратор книги – барнаульский мастер песочной анимации Ирина Казанцева, в сотрудничестве с которой Ирина поставила интерактивные песчаные спектакли.

Премия «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского учреждена в 2020 году для поощрения детских авторов, создающих художественные и научно-популярные произведения для детей до 12 лет. Учредителями премии стали Российская государственная детская библиотека и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Министерства культуры РФ.