15 января сотрудники следственного комитета отмечают профессиональный праздник

Почему так интересна профессия следователя и как переиграть хитрого преступника, мы беседуем со старшим следователем следственного отдела по Индустриальному району города Барнаула СУ СК РФ по Алтайскому краю Александром Сухоруковым.

Новый уровень

Александр Сухоруков работает в следственном комитете практически со дня его основания, с октября 2007 года. Успел потрудиться и в Новосибирской области, и в районах Алтайского края, и в Барнауле. За 13 лет расследовал практически все, чем занимается следственный комитет: экономические, коррупционные, имущественные преступления, убийства, изнасилования. За это время и сам следственный комитет прошел большой путь. Менялось все: и преступность, и методы расследования, и законы, даже среда, где «обитают» злоумышленники, которые все больше перемещаются в киберпространство и придумывают все более изощренные финансовые схемы для обогащения.

— Если раньше было достаточно опросить человека по простому эпизоду в течение 1-1,5 часа, и все становилось понятно, то сейчас настолько уровень следствия стал выше и качественнее, что мы с человеком беседуем минимум часа 1,5-2 по простым моментам, поскольку ситуация обыгрывается со всех сторон. Каждый нюанс раскладывается по полочкам, – рассказывает Александр Игоревич.

СНИПы для следователя

— Следователи регулярно проходит учеба, и каждый из сотрудников имеет план индивидуальной подготовки на следующий год. Иногда приходится в срочном порядке вникать в совершенно новую для себя тему. Например, когда впервые начинаешь расследовать преступления, связанные с производственными травмами. И тогда необходимо досконально изучить техническое законодательство, ГОСТы, СНИПы, какие из них действуют, какие нет.

— Буквально в прошлом месяце я сдавал уголовное дело по ст. 216 УК РФ. На стройке один рабочий неправильно выбросил строительный мусор с 12-го этажа, а другой работник проходил мимо, и мусор упал на него. Через несколько дней он скончался в больнице, а тот, что выбросил, стал обвиняемым. Сейчас дело рассматривается в суде, – говорит Сухоруков

В ходе расследования Александр Игоревич открыл для себя много нового, потому что стройка подразумевает широкий спектр работ. Следователь – это такая профессия, что постоянно приходится самосовершенствоваться, причем в рабочем формате, без остановки, без перерыва. Необходимость появилась – день-два вникаешь, и уже обладаешь базовыми знаниями в определенной специальности. В этом, по мнению Сухорукова, и состоит интерес профессии, что нельзя просто расслабиться, решить для себя, что теперь я все умею расследовать. Такого не будет никогда. Каждый следователь на разных этапах столкнется с той или иной ситуацией, с которой не встречался раньше.

Сдался

В практике Александра Сухорукова было немало дел с изворотливыми и несговорчивыми преступниками, которые готовы были пойти на любые уловки, лишь бы только не оказаться в тюрьме.

Когда он еще работал заместителем руководителя следственного отдела в Змеиногорске, то вел дело рецидивиста из Рубцовска Алексея Шмакова, который придерживался воровских понятий и ненавидел любые правоохранительные органы. Когда он вышел из колонии, то познакомился с женщиной, у которой был сын 16 лет. Шмаков начал приучать его «зарабатывать деньги», занимаясь гоп-стопом. Действовали они очень дерзко. Однажды зимним вечером в центре города напали на пожилую женщину, возвращавшуюся с работы. Женщина оказала активное сопротивление, не хотела отдавать свою сумку, тогда Шмаков стал ее душить, воткнул нож в бедро. Избив женщину, отобрав деньги и сотовый, разбойники затащили ее на территорию детского сада, где изнасиловали, хотя тому мальчику она годилась в бабушки. Позже оперативники вычислили Шмакова, поскольку он пользовался похищенными у своих жертв сотовыми телефонами.

— Наверное, это был подозреваемый с самым неадекватным поведением, с каким мне приходилось сталкиваться., – вспоминает следователь. – Незадолго до задержания он воткнул себе в глаза зажженные спички и частично лишил себя зрения, потому что думал, что слепого не посадят. Потом прямо во время экспертизы в присутствии охраны напал на первого следователя, который вел дело, и нанес ему телесные повреждения. Мне он сразу заявил: «Ничего не получится. Я сидеть не буду. Не ты первый, не ты последний». Вел себя вызывающе, вплоть до того, что не брал ручки, ни за что не расписывался, симулировал приступы эпилепсии. Постоянно выдвигал все новые версии событий, которые приходилось опровергать видеозаписями, показаниями свидетелей, экспертизами.

И все же Сухоруков его переиграл, выстроив работу таким образом, что преступник не понимал, куда ведут вопросы следователя. Под конец он уже сдался, подписал показания, хоть и не со всем согласился, и сказал: «Достойно». Суд назначил ему наказание – 16 лет лишения свободы.

И в ночь, и в холод

— С возрастом я задумался о том, что если бы не любил профессию, то я бы здесь не работал, – признается Александр Сухоруков. – Потому что есть нюансы, издержки, которые других людей останавливают. Например, некоторые ребята из наших общественных помощников говорят: «А я не готов здесь находиться до 9-10 вечера, ездить на выезды по ночам, в холодной машине». У меня такое было в 2007 году, на моем первом выезде. Ехали в район на тентованном уазике, который в дороге сломался, и мы сидели, замерзали в нем. Но я был готов к этим тяготам.

Александр Сухоруков: «Мне по-прежнему интересно заниматься живой следственной работой. Не бумажной, кабинетной, а именно общением с людьми. Потому что это бесценный опыт. Люди рассказывают о себе, необычно проявляют себя в тех или иных ситуациях, позволяет развиваться самому и передавать опыт молодым коллегам».