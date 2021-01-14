«Вечерний Барнаул» получил награды в свой двойной праздник

В среду, 13 января, День работников СМИ в Барнауле подвели итоги в сфере массмедиа за 2020 год. Представители СМИ получили награды Губернатора, Председателя Правительства Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, профильных краевых министерств и администрации города Барнаула.

Для сотрудников редакции газеты «Вечерний Барнаул» 13 января – не просто профессиональный праздник. Именно в этот день 28 лет назад издание было основано. Из года в год корреспонденты «Вечёрки» доказывают свой профессионализм, повышают мастерство, оперативно и качественно отрабатывают самые сложные темы. В этом году коллектив редакции стал победителем краевого конкурса на лучшее освещение деятельности Алтайского краевого Законодательного Собрания и представительных органов муниципальных образований Алтайского края в номинации «Лучшее средство массовой информации». Награду председатель АКЗС Александр Романенко передал шеф-редактору издания Евгению Скрипину.

Как отметил на торжественной церемонии награждения Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко, ушедший год был особенным во всех отношениях. Он не только отличился пандемией, которая внесла существенные коррективы в том числе и в работу журналистов, но еще и был объявлен Годом памяти и славы. Не случайно номинация конкурса на соискание премий Губернатора Алтайского края за лучшие творческие публикации журналистов в 2020 году «Победа в каждом из нас» стала самой многочисленной – сюда было подано почти 50% всех конкурсных работ. В тройке лауреатов – корреспондент «Вечернего Барнаула» Юлия Неволина.

Конечно, журналистов редакции «Вечерний Барнаул» поздравила с профессиональным праздником администрация краевой столицы. Благодарностями главы города отмечены дизайнер Константин Макаров и корреспондент Юлия Неволина.

Кроме творческих достижений руководителем региона был оценен добросовестный труд и высокий профессионализм сотрудников редакций, не имеющих прямого отношения к журналистике, но без которых создание конечного продукта было бы невозможным. В коллективе «Вечёрки» благодарностью Губернатора отмечена заведующая отделом дизайна Юлия Буракова.

Так заведено, что в редакции каждый журналист отвечает за отдельную тему. Он погружен в нее полностью и постоянно держит руку на пульсе. За тесное взаимодействие с профильными ведомствами и компетентное освещение своей сферы журналисты «Вечернего Барнаула» тоже поощрены благодарностями: Наталья Катренко – Министерства культуры Алтайского края, а Екатерина Доценко – краевого Минздрава.