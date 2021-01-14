Управляющие компании активизируют работу по уборке снега во дворах и с крыш многоквартирных домов

Продолжающиеся на протяжении всей недели снегопады и грядущее потепление могут спровоцировать сходы снега с кровель домов и падение сосулек. Поэтому перед обслуживающими организациями администрацией города поставлена задача – в кратчайшие сроки ликвидировать навесы на крышах и вывезти снег с придомовых территорий.

Главной опасностью переменчивой погоды в зимнее время является возможность стихийного схода снега с крыши. Первый такой случай произошел в начале этой недели в пятиэтажке на ул. Островского, 21. К счастью, никого из жильцов в этот момент на улице не было. Но очевидцы рассказывают, что буквально в следующую секунду после падения снега из подъезда вышел мужчина. К вечеру того же дня дворник оперативно убрал весь сошедший снег, но крыша над двумя подъездами так и осталась неочищенной. А ведь слежавшийся массив настолько тяжелый, что может нанести повреждения припаркованным возле дома автомобилям или серьезно травмировать проходящего мимо человека. Поэтому главное правило для пешеходов – не ходить вдоль домов со скатными крышами, особенно если территория огорожена красными лентами и на фасаде висит предупреждение о возможном сходе снега.

Во всех районах города активно ведутся работы по расчистке дворовых территорий от снега. Во вторник с помощью восьми единиц спецтехники была убрана территория 26 дворов Железнодорожного района и очищено 38 крыш многоквартирных домов от наледи и снежных навесов. В частности, работы проводились управляющими копаниями «Интер», ЖЭК «Петровское», «Алмаз», «Трест», «Вертикаль», «Первая», «Азимут-Компани» по улицам Советской Армии, Антона Петрова, Телефонной, Георгия Исакова, Молодёжной, Профинтерна, Новороссийской, Восточной, а также на проспектах Ленина и Строителей.

Дворник Сергей, обслуживающий дом на пр. Ленина, 108, раскидывая по сторонам высокую снежную кучу, сформированную трактором у бордюра, рассказывает:

— Территория здесь небольшая, но хорошо продувается ветрами, поэтому даже в легкий снегопад у меня много работы. Что уж говорить про последние пару дней, когда снег идет, не останавливаясь, – рассуждает наш собеседник. – Сегодня мне в помощь выделили трактор, поэтому вычистим двор до асфальта за час и двинемся дальше.

Несмотря на кажущуюся простоту очистки дворов от снега, это мероприятие требует подготовки со стороны управляющих организаций или ТСЖ – необходимо написать объявление с просьбой освободить двор и парковку от автомобилей, пройти по квартирам с разъяснениями и только после этого можно приступать к работам. Но жильцам нужен чистый асфальт здесь и сейчас, поэтому уборка ведется по ускоренному принципу: трактор освобождает от снега межквартальный проезд, делает валы у бордюров, а дворник вручную убирает снежную кучу.

— После снегопадов снег должен быть убран не позднее чем через сутки. Но фактически сделать это невозможно, особенно в условиях непрекращающихся осадков и обилия машин на парковках. В городе 3800 многоквартирных домов и соответственное количество дворов. Но что могут сделать 911 дворников и 86 тракторов, имеющиеся в распоряжении УК, когда на территорию проехать невозможно? Каждый день порядка двух дворов полностью очищаются механизированным способом или каждый третий двор очищается вручную дворниками, – объясняет Алексей Пахоменко, заместитель председателя комитета ЖКХ. – Сейчас комитет ЖКХ ведет объезд дворов, контролирует работу управляющих организаций в части уборки снега с кровель домов и на придомовой территории.

Безусловно, работники управляющих компаний должны отслеживать состояние своих домов, но и жители могут принимать участие в этом процессе: увидев, что на крыше дома образовались сосульки или скопился большой пласт снега, позвоните в обслуживающую организацию и оставьте заявку на уборку – этим вы можете спасти кому-то жизнь.