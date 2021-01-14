Новые правила и законы 2021 года

Налог для богатых, «братская» льгота, удаленка по графику – с началом 2021 года вступил в силу ряд законов, которые затронут различные сферы повседневной жизни горожан.

«Братская» льгота

Министерство просвещения обновило порядок приема детей в школы. Главная новинка – теперь прием в первый класс ребят, прикрепленных по прописке к той или иной школе, будет начинаться с 1 апреля, а не с 1 февраля, как раньше. И продолжится до 30 июня текущего года. Заявления на прием в первый класс от родителей детей, которые живут не на «участке школы», начнут принимать только с 6 июля. Запись будет продолжаться до тех пор, пока не заполнятся свободные места, но заканчиваться прием должен не позже 5 сентября. Отказаться принимать ребенка в первый класс государственная школа может, только если не осталось мест.

Еще одно новшество – согласно изменениям введено приоритетное право на зачисление детей в детский сад или начальную школу, в которых учатся их братья и сестры, проживающие по одному адресу.

Прибавка к деньгам

С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличился на 662 рубля (5,5%) и составил 12 792 рубля. Прожиточный минимум равен 11 653 рублям (рост на 3,7%). Стоит отметить, что впервые МРОТ стал больше прожиточного минимума. Это повлияет на размер пособий и зарплаты в большинстве отраслей экономики, поскольку она не может быть ниже МРОТ.

В этом году маткапитал увеличился на 3,7%. При рождении первого ребенка можно использовать 483 881,83 руб., при рождении второго – 639 431,83 руб. Доплата за второго ребенка составит 155 550 руб. Индексируется только неиспользованная сумма. Если сертификат выдали в 2020 году, а распоряжаться маткапиталом семья будет в 2021, она получит повышенную сумму. Если использована часть маткапитала, остаток тоже проиндексируют.

Кроме того, в нынешнем году сократили сроки оформления маткапитала: сертификат выдадут за 5 рабочих дней, а заявление о распоряжении рассмотрят за 10 дней.

Страховые пенсии по старости увеличились на 6,3%. В результате пенсии неработающих россиян выросли в среднем почти на тысячу рублей. Социальные пенсии тоже проиндексировали – на 2,6%. В 2021 году пенсионный возраст для женщин – 58 лет, для мужчин – 63 года. Но во второй половине 2021 года право на пенсию возникает у женщин в 56 с половиной лет и у мужчин в 61 с половиной года, потому что для них пока установлен переходный период.

Прогрессивная ставка

С этого года для более высоких доходов вводится прогрессивная шкала налогообложения. Теперь россияне с годовым доходом больше 5 млн рублей должны будут отдавать в казну не 13% своих доходов, как все, а 15%. Однако повышенный процент будут взимать только с той суммы, которая выходит за обозначенные законом рамки. Так, если доход составляет 8 млн рублей, то с 5 млн – налог 13%, а с 3 млн рублей – 15%. В случае продажи недвижимости или получения страховки свыше 5 млн повышенный налог брать не будут, поскольку превышение порога в таких случаях считается разовым. Средства, полученные от повышенной ставки, а это по средним подсчетам порядка 60 млн рублей, будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями.

Новый налог появился и для тех, кто заработал на вкладах более 1 млн руб. По ставке 13% будут облагаться налогом лишь проценты, а не сама сумма вложения. Налог на вклады затронет тех, кто получит в 2021 году доход от банковского вклада более 42 500 рублей. Зарплатные, рублевые счета со ставкой менее 1% при расчете налога не учитываются.

В Алтайском крае 460 налогоплательщиков с доходом более 5 млн рублей.

Для трудящихся

С 2021 года вступили поправки в Трудовой кодекс, касающиеся работы в дистанционном формате. В России до ковидных ограничений этот вид трудовых отношений был совсем не распространен. Теперь удаленку можно вводить временно – на срок до 6 месяцев, причем спрашивать согласия сотрудника не обязательно. Однако в таком случае необходимо обеспечить работника необходимым набором инструментов. При этом изменение формы труда не может стать поводом для снижения зарплаты, если объем остался прежним. Если человек переводится на временную дистанционную работу, то это должно быть зафиксировано в графике взаимодействия работодателя и подчиненного: график звонков, сообщений, на которые сотрудники обязаны отвечать. Уволить сотрудников, которые трудятся дистанционно, теперь тоже можно только в том случае, если они без уважительной причины не выходят на связь больше двух рабочих дней подряд.

С 1 января выплаты по больничным листам будет осуществлять не работодатель, а напрямую Фонд социального страхования. Новая схема гарантирует работнику выплату пособия вне зависимости от финансовой ситуации в его компании. ФСС выплачивает пособие на основании документов, подготовленных и переданных в территориальное отделение фонда бухгалтерией компании.

Для автомобилистов

Водители больше не обязаны покупать готовые автомобильные аптечки. Отныне они могут сами собрать медикаменты в соответствии с тем перечнем, который содержится в приказе Минздрава. Готовые аптечки можно продавать и использовать до истечения срока годности.

С 1 марта вступает в силу основная часть поправок, касающаяся проведения техосмотра. Проходить его придется. Купить диагностическую карту, как сейчас поступает 80 процентов автовладельцев, не получится. Диагностическая карта будет оформляться в электронном виде прямо в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО. На бумаге она будет выдаваться по желанию автовладельца.

Про ЗАГСы

Получить повторно свидетельство о регистрации барка или рождения ребенка в случае утраты, порчи можно в любом ЗАГСе, а не только в том, где хранится первый экземпляр документа. Органы ЗАГС смогут выдавать их заново по месту жительства или пребывания заявителя, используя сведения из Единого государственного реестра ЗАГС.

Про пляжи

С 1 января вступят в силу новые правила пользования пляжами. К водоемам нельзя будет брать с собой животных, кроме собак-поводырей. Также в зоне купания запрещено использование гидроциклов и других плавательных средств, в том числе запрещены услуги катания на парашютах, надувных «бананах», «ватрушках». А для пунктов проката маломерных судов в этом летнем сезоне необходимо будет выделить места вне зоны официально разрешенных пляжей.