Алтайский край получит 94 тысячи доз вакцины от COVID-19 до конца февраля

Прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции набирает обороты. Пока вакцинация ведется препаратом «Спутник V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об ее ходе рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального Минздрава Жанна Вахлова.
Противоковидная вакцина требует особых условий ее хранения.Фото Екатерины Доценко
Вакцинация жителей региона не останавливалась даже в новогодние праздники. За этот период было привито 1815 человек. Около 330 из них уже получили обе дозы вакцины, остальные – пока только первую.
— На сегодня 80% полученной ранее вакцины уже израсходовано. Вчера мы получили еще 3800 доз, идет распределение, и на завтра запланировано получение такого же количества вакцин, – рассказала Жанна Вахлова.
Раньше прививки ставили в Барнауле в поликлиниках № 1 и № 9. Теперь список медучреждений, где можно будет привиться, заметно расширится. Это произойдет и на территории краевой столицы и в городах, и районах края.
— Как и было заявлено Министерством здравоохранения, по графику до конца февраля мы получим 94 тысячи доз вакцины, включающей в себя первый и второй компонент. Пока прививочная кампания ведется в Барнауле, Рубцовске и Бийске, началась вакцинация в Павловске. Но уже скоро планируется выйти на массовую вакцинацию населения всей сетью первичного звена здравоохранения – 92 учреждения будут участвовать в прививочной кампании, – сообщила Жанна Игоревна.
Для хранения вакцины «Спутник V» нужно специальное морозильное оборудование — низкотемпературные камеры. Для этих целей подойдут холодильники для хранения препаратов крови. Еще десять специальных камер, пришедших в регион в декабре, будут переданы в поликлиники Барнаула и Бийска. Также для вакцинации населения в Минздраве планируют использовать передвижные мобильные ФАПы, в которые будет загружаться холодильное оборудование и направляться в различные территории региона.
Приказом № 125-н Министерства здравоохранения Российской Федерации определены несколько приоритетов при иммунизации от коронавируса. В числе первых будут прививать медицинских и социальных работников, педагогов и лиц, имеющих хронические заболевания. Также сформирована заявка более чем на 45 тысяч человек под второй приоритет. Это, в частности, работники силовых структур и госслужащие. Вопреки распространившейся информации, людей старше 60 лет пока не прививают.
— Если вакцина, которая поступит, будет иметь инструкцию уже непосредственно для вакцинации лиц старше 60 лет, то, соответственно, расширим пул вакцинируемых, – подчеркнула эксперт.
Для формирования популяционного иммунитета необходимо привить порядка трети населения региона.