Алтайский край получит 94 тысячи доз вакцины от COVID-19 до конца февраля

Прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции набирает обороты. Пока вакцинация ведется препаратом «Спутник V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об ее ходе рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального Минздрава Жанна Вахлова.

Вакцинация жителей региона не останавливалась даже в новогодние праздники. За этот период было привито 1815 человек. Около 330 из них уже получили обе дозы вакцины, остальные – пока только первую.

— На сегодня 80% полученной ранее вакцины уже израсходовано. Вчера мы получили еще 3800 доз, идет распределение, и на завтра запланировано получение такого же количества вакцин, – рассказала Жанна Вахлова.

Раньше прививки ставили в Барнауле в поликлиниках № 1 и № 9. Теперь список медучреждений, где можно будет привиться, заметно расширится. Это произойдет и на территории краевой столицы и в городах, и районах края.

— Как и было заявлено Министерством здравоохранения, по графику до конца февраля мы получим 94 тысячи доз вакцины, включающей в себя первый и второй компонент. Пока прививочная кампания ведется в Барнауле, Рубцовске и Бийске, началась вакцинация в Павловске. Но уже скоро планируется выйти на массовую вакцинацию населения всей сетью первичного звена здравоохранения – 92 учреждения будут участвовать в прививочной кампании, – сообщила Жанна Игоревна.

Для хранения вакцины «Спутник V» нужно специальное морозильное оборудование — низкотемпературные камеры. Для этих целей подойдут холодильники для хранения препаратов крови. Еще десять специальных камер, пришедших в регион в декабре, будут переданы в поликлиники Барнаула и Бийска. Также для вакцинации населения в Минздраве планируют использовать передвижные мобильные ФАПы, в которые будет загружаться холодильное оборудование и направляться в различные территории региона.

Приказом № 125-н Министерства здравоохранения Российской Федерации определены несколько приоритетов при иммунизации от коронавируса. В числе первых будут прививать медицинских и социальных работников, педагогов и лиц, имеющих хронические заболевания. Также сформирована заявка более чем на 45 тысяч человек под второй приоритет. Это, в частности, работники силовых структур и госслужащие. Вопреки распространившейся информации, людей старше 60 лет пока не прививают.

— Если вакцина, которая поступит, будет иметь инструкцию уже непосредственно для вакцинации лиц старше 60 лет, то, соответственно, расширим пул вакцинируемых, – подчеркнула эксперт.

Для формирования популяционного иммунитета необходимо привить порядка трети населения региона.