Какие объекты здравоохранения будут построены в Барнауле в ближайшие годы

В регионе будет реализована программа модернизации первичной медико-санитарной помощи. Масштабный проект призван сделать медицину более доступной для населения Алтайского края. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения Алтайского края рассчитана на пять лет. Власти региона планируют сделать медицинскую помощь более доступной для населения.

— Внимание федерального Правительства и Минздрава на протяжении последних лет было сосредоточено на крупных высокотехнологичных объектах. Так, в крае построили перинатальный центр «Дар» и Федеральный центр травматологии и ортопедии. Теперь упор сделан на первичное звено, максимально приближенное к жителям края, с тем, чтобы медпомощь стала еще более доступной, – рассказывает замминистра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев.

В период до 2025 года построят 130 новых объектов. Средства на эти преобразования будут потрачены немалые.

— Из федерального бюджета поступит 1,5 млрд в год плюс софинансирование из краевого. В целом на 5 лет объем программы – 7 млрд 148 млн рублей, – говорит Константин Васильевич.

Работа будет вестись в нескольких направлениях. Прежде всего программа подразумевает строительство новых учреждений здравоохранения там, где их раньше не было, а также возведение поликлиник и ФАПов взамен ветхих и аварийных, износ которых составляет 80% и более.

Значительно преобразования коснутся краевой столицы. Так, к примеру, в рамках программы будет завершено строительство нового корпуса барнаульской поликлиники № 14. В этом же, Индустриальном, районе будет воздвигнут корпус городской поликлиники № 9, рассчитанный на 700 посещений в смену. В нагорной части Центрального района Барнаула предусмотрено строительство поликлиники мощностью также в 700 посещений в смену.

Будет построена врачебная амбулатория, как филиал городской поликлиники № 1, на улице Краевой, 45. Появится поликлиническое подразделение на улице Кулагина, 23б.

Планируется завершить реконструкцию поликлинического отделения горбольницы № 3 на ул. П. Сухова, 18, начавшуюся еще в 2017 году. Здесь снесут ветхие объекты на территории и построят приемное отделение с лабораторией, диагностическими кабинетами и флюорографом, а также дополнительно пристроят лифт.

— Внимание барнаульцев давно привлекает здание на пр. Калинина, 16, это бывшая поликлиника № 2, ныне поликлиника городской больницы № 5. Это сложное здание – объект культурного наследия. Документация сейчас разрабатывается, – рассказал Гордеев.

Капитально отремонтировать надо будет 18 объектов, большинство из них – ФАПы.

Объем финансирования в 2021 году – более 1,5 млрд рублей. Из них половина уйдет на новое строительство объектов. 40% направят на приобретение медицинского оборудования. Порядка 43,5 млн рублей отдельно выделят на приобретение 51 единицы автотранспорта для нужд неотложной помощи.

Программа модернизации первичной медико-санитарной помощи в Алтайском крае рассчитана на 5 лет. С 2021 по 2025 год семь объектов будут созданы с нуля, а 123 построят вместо уже существующих. В списке новых медучреждений – две новые поликлиники в Индустриальном и Центральном районах Барнаула, ФАПы и врачебная амбулатория. Среди тех медучреждений, что будут отстроены заново, – поликлиника № 14 в Барнауле и корпус горбольницы № 3. Капитально отремонтируют 18 объектов, из которых основная масса – ФАПы.