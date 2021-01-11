Традиционный турнир Хорохордина украсило противостояние гимнастов сборной России

В барнаульской СШОР по спортивной гимнастике состоялся традиционный, XIV по счету предновогодний турнир на призы заслуженного мастера спорта Сергея Хорохордина. Пандемия закрыла двери болельщикам и ограничила число почетных гостей, но на снарядах все равно было жарко, ведь среди участников оказались три представителя сборной России.

Не упали в яму

Испорченный пандемией год был сложным для всех, а для гимнастов – особенно. Представители других видов спорта еще могли проводить тренировки в полевых условиях, а как это сделать гимнастам, которым нужны снаряды, страховочные маты и прочие атрибуты? Барнаульский турнир на призы Хорохордина всегда был для воспитанников своего рода годовой контрольной работой, на которой они показывали, чему научились за год. А нынче на соревнования возлагали особые надежды, ведь для некоторых участников они стали первым стартом за долгое время.

— Самое главное – мы не растеряли детей и не нырнули в такую яму, откуда не выбраться, – считает директор СШОР по спортивной гимнастике, заслуженный тренер России Евгений Кожевников.

Кстати, сам основатель турнира Сергей Хорохордин в этом году в зале не был. Он уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге, в Барнаул приехать не смог все по той же причине – коронавирус.

Серьезные конкуренты

Соревнования собрали около 60 гимнастов из Барнаула, Рубцовска, Бийска, Омска, Северска, Ленинска-Кузнецкого, Астрахани, Москвы и других городов. В каждой возрастной группе шло серьезное соперничество, юные участники решали свои задачи, но все внимание было направлено на группу мастеров спорта у парней. Среди пяти участников оказалось сразу три сборных России, в первую очередь это местные спортсмены Денис Юров и Сергей Найдин, компанию которым составил Сергей Ельцов из Астрахани – между прочим, чемпион России 2020 года в упражнениях на перекладине. Так что для них соревнования стали не просто подведением итогов, а серьезной борьбой – думаю, Юров и Найдин друг другу проигрывать никак не хотели, а уж дома пропускать вперед конкурента из другого города – тем более.

Ельцов в Барнаул приехал вскоре после выступления на Кубке Воронина в Пензе, где победил на своей любимой перекладине.

— В Барнауле я планировал выступить еще в прошлом году, но не сложилось. Очень хотел тут побывать. Во-первых, ни разу в Сибирь не приезжал, интересно, хотя пугают предстоящими морозами. Во-вторых, интересный состав участников, соперники хорошо знают друг друга, вместе тренируемся. Серьезные конкуренты, – оценил Ельцов барнаульские соревнования.

Год надежд

Евгений Кожевников утверждает, что для Юрова и Найдина выступления в Барнауле – обязательная программа.

— Это чемпионат Европы можно пропустить, а турнир Хорохордина – нет, – улыбается Евгений Вениаминович. – В свое время сам Хорохордин выходил здесь с показательными выступлениями, а Юров и Найдин перворазрядниками учились у него. Теперь на их примерах воспитывается следующее поколение.

Спортсмены этой миссии не противятся.

— Конечно, приятно, когда ты для кого-то становишься примером. Ребята подходят, что-то спрашивают, просят объяснить, почему не получается тот или иной элемент. Подсказываю, что могу, – рассказывает Денис Юров.

При всем этом Денис и Сергей вместе не выступали давненько. Последний раз судьба на одних соревнованиях сводила их в прошлом году на Кубке России, а минувший год для них сложился по-разному. Для Найдина, например, турнир Хорохордина вообще стал первым в 2020 году.

— Все другие старты, где я планировал принять участие, отменили, так что только тренировался. А это очень тяжело, готовиться и не иметь возможности показать все, что наработал, – говорит Сергей.

Юров за год заметно прибавил, еще летом он должен был выступить в составе сборной России в Германии и Японии, но соревнования отменили. А в сентябре он получил серьезную травму колена. Слава богу, разрыв крестообразных связок не подтвердился, но и в сильнейшем растяжении тоже приятного мало. Для Дениса турнир Хорохордина стал вторым после травмы (перед этим он выступил на Кубке Сибири, заняв третье место), так что главной задачей стало – поверить в себя.

— Это удалось, – заверяет Денис. – Не все еще получается, но по ощущениям в ноге дела идут лучше.

По итогам многоборья в группе мастеров спорта Сергей Найдин занял первое место, а Денис Юров оказался на третьей позиции. Между ними расположился Сергей Ельцов. Кстати, помимо выступления в многоборье это трио еще и порадовало показательными выступлениями. 2021 год для спортсменов будет особенным – и Найдин, и Юров являются претендентами на место в сборной на Олимпийские игры в Токио.

В группе мастеров спорта у девушек в тройке лучших оказались только барнаульские гимнастки – Арина Ищук, Дарья Ожигова и Кристина Стародубова. Кстати, Дарья Ожигова на недавнем первенстве России среди юниорок 14-15 лет завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях.