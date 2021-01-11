Музей истории профессионального образования возродили в Барнауле

В одном из корпусов Алтайской академии гостеприимства открылась музейная экспозиция, раскрывающая историю становления профтехобразования в нашем регионе.

От Горного училища до современных колледжей – исторические документы, фотографии и работы студентов разных лет представлены на выставке, посвященной 80-летию системы профессионально-технического образования Алтайского края.

Музей истории начального профессионального образования Алтайского края был открыт 10 лет назад, к предыдущему большому юбилею профобразования в регионе. Его руководителем тогда и сейчас является Надежда Острожная, председатель Совета ветеранов Алтайской академии гостеприимства. В 2020 году по инициативе директора академии Валентины Косиновой музей возродили.

— В связи с реорганизацией учебных заведений деятельность музея была приостановлена, на протяжении почти 8 месяцев мы восстанавливали материал, хранящийся в фондах, – поясняет Валентина Фёдоровна. – Мы смогли сберечь очень много ценного. Традиции подготовки кадров продолжаются по сегодняшний день, поэтому для системы образования очень важно иметь такой музей. С этого начинается для ребят их становление в профессии. Поэтому выставка будет работать для всех желающих студентов. История Алтайской академии гостеприимства тоже здесь отражена, потому что в 2015 году пять образовательных учреждений вошли в состав академии. Это училища № 13, 20, 33, 35 и 38. Именно они были в числе первых, созданных во время Великой Отечественной войны.

Экспонаты затрагивают не только последние 80 лет. По большому счету, профессиональное образование существовало еще во второй половине XVIII века, когда на Барнаульском медеплавильном заводе в 1748 году была открыта школа для детей крестьян и мастеровых, которые занимались изучением будущей профессии. Поэтому на выставке можно увидеть образцы руды, по которым ребята могли получать первые знания о металлах.

Позже стали открываться школы, где обучали ткачеству, кожевенному делу, ремонту сельскохозяйственной техники. Глядя на даты создания того или иного направления профобразования, становится ясно, в какие годы возникала особая потребность в определенных специалистах.

Больше всего документов сохранилось из советской эпохи. Так, здесь хранятся письма, комсомольские билеты, записные книжки, значки и медали, множество фотографий и буклетов разных лет. Отдельная часть выставки посвящена студентам профтехучилищ – участникам военных сражений, локальных конфликтов. И, конечно, тому, как отразились на становлении учебных заведений Великая Отечественная война и период освоения целины.