В новогоднем режиме: как культурно провести 10-дневные каникулы

В новогодние выходные массовые праздничные мероприятия отменены. Зато в эти дни откроют для посетителей свои двери театры, музеи, галереи и библиотеки. Важно помнить: в театрах действует система шахматной рассадки, а на музейные и библиотечные мероприятия можно попасть только по предварительной записи. Счастливых выходных!

Алтайский краевой театр драмы

(ул. Молодёжная, 15; тел. 36-97-13)

2-8 января (11.00). Новогодняя сказка «Приключения Чиполлино», 0+.

Алтайский государственный музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108; тел. 50-50-85)

2, 3 января (10.00, 13.00). Музыкальная сказка «Синяя птица», 0+.

2-4 января (18.00). Представление «С Новым годом, папа!», 18+.

4-7 января (10.00, 13.00). Спектакль «Волшебник Изумрудного города», 0+.

6, 7 января (18.30). Представление «1001 новогодняя ночь», 18+.

8, 9 января (10.00, 13.00). Сказка «Снежная королева», 0+.

8, 9 января (18.30). Представление «Черевички, или Ночь перед Рождеством», 18+.

Молодежный театр Алтая

(пр. Калинина, 2; тел. 50-35-03)

2, 9 и 10 января (10.00, 12.00). Спектакль «Цветик-семицветик», 6+.

7, 8 января (12.00). Спектакль «Золушка», 6+.

8, 9 января (17.00). Спиритический сеанс «Чертова закуска», 16+.

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19; тел. 50-20-90)

2-4 января (11.00). Сказка «Госпожа метелица», 4+.

2-4 января (11.30, 16.30). Спектакль «Не ёжик», 3+.

5-7 января (11.30, 16.00). Спектакль «Кто сидит в пруду», 2+.

8-10 января (11.00, 13.00). Сказка «Морозко», 3+.

9, 10 января (11.30). Спектакль «Снежная почта», 2+.

Государственный художественный музей Алтайского края

(ул. Горького, 16; тел. 50-22-24)

3 января (12.00). «Ангел с небушка спустился»: мастер-класс по изготовлению бумажной фигурки рождественского ангела художника Фаворского.

6 января (12.00). «Рождественская звезда»: мастер-класс по изготовлению цветка пуансеттии из натурального шелка.

8 января (12.00). «Мой шелковый поясок». Мастер-класс по плетению традиционного пояса.

9 января (14.00). «Продано! Современный арт-рынок и как он устроен». Лекция в рамках лектория ГХМАК.

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая

(ул. Толстого, 2; тел. 50-42-43)

3 января (15.00). Просветительная программа «Необычные артисты: Животные в кино».

4 января (13.00). Просветительная программа «Волшебный мир кукол. Из истории кукольного театра».

5 января (13.00). Новогодняя мастерская: мастер-класс «Искусство тысячи форм. Рождественский ангел в технике оригами».

8 января (13.00). К празднику Рождества: музейный праздник для детей и взрослых «Вертепный театр. История на все времена».

Алтайский государственный краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46; тел. 20-51-49)

4 января (12.00). Мастер-класс «Елочки бывают разные» по изготовлению новогодней ели из подручных материалов.

8 января (14.00). Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки в технике декупаж.

Государственная филармония Алтайского края

(ул. Ползунова, 35; тел. 50-05-20)

3-7 января (11.00, 14.00). Хореографическая сказка «Морозко», 6+.

Концертный зал «Сибирь»

(пр. Ленина, 7; тел. 56-76-80)

9 января (17.00). Концерт «Зимние святочные узоры», 6+.

Краевая научная библиотека им. В.Я. Шишкова

(ул. Молодёжная, 5; тел. 50-66-16)

Книжно-иллюстративная выставка «С пожеланиями счастья в Новом году»: новогодние и рождественские открытки XIX-XX веков из фондов редких книг.

Централизованная библиотечная система Барнаула:

4 января (11.00). Книжно-спортивный праздник «Богатырские забавы». Библиотека № 14 (ул. Новосибирская, 1а; тел. 31-35-67).

5 января (12.00). Мастер-класс «Рождественская елочка». Библиотека № 37 (ул. Шукшина, 29; тел. 51-91-73).

6 января (12.00). Мастер-класс «Путешествие в Рождество». Библиотека № 15 (ул. Исакова, 113е; тел. 55-21-95).

10 января (12.00). Новогодний мастер-класс «Искусство каллиграфии». Библиотека № 10 (ул. Чайковского, 19; тел. 67-62-11).

Галерея «Турина гора»

(ул. Димитрова, 85а; тел. 36-98-70)

Выставка Елены Вахненко и Ольги Устименко «И лошадка, которая приходила…». Вход свободный.

Галерея «Республика ИЗО»

(пр. Космонавтов, 6г; тел. 8-996-303-47-59)

2, 3, 7, 8, 9 и 10 января – семь разножанровых выставок на одном пространстве.