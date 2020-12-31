Бескондукторные трамваи поедут по Барнаулу

В вечернее время по Барнаулу станут курсировать трамваи без кондукторов: их функции будут выполнять водители.

С 1 января некоторые водители трамваев начнут продавать билеты пассажирам в отсутствие кондукторов. Дополнительная нагрузка на водителей – мера временная и вынужденная.

— Это связано с тем, что на предприятии значительное количество кондукторов уволились или находятся на больничном, – объясняет Лариса Шубина, заместитель директора по эксплуатации, начальник службы движения МУП «Горэлектротранс». – Для того чтобы мы выпускали плановое количество подвижных единиц на линию, было принято такое решение – как временное.

Проблему связывают с пандемией: часть кондукторов находится в группе риска по возрасту. Но и в сложных условиях надо обеспечить город стабильно курсирующим транспортом, а значит, нужно перестраивать работу.

Водитель будет трудиться в одиночку на тех маршрутах и в то время, когда наблюдается спад пассажиропотока. Например, 1-2 января пассажиров почти не бывает утром, поэтому в эти дни бескондукторные вагоны можно будет встретить до 10 часов утра. Это два тестовых трамвая, следующих по 1 и 2 маршрутам.

В дальнейшем планируется увеличить количество таких вагонов и пустить их в вечернее время, с 19 до 23 часов.

Водители, согласившиеся работать в новых условиях, будут и зарабатывать больше: за часы, отработанные без кондуктора, предполагается дополнительная оплата.

— Это не нововведение: в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, такое уже практикуется, и вот дошло до нас, это нормально. А для меня как для водителя это возможность подработать, – говорит Любовь Новокрещинова, работающая на 7-м маршруте. – Когда пассажиров небольшое количество, их будет легче обслужить, плюс нас будут этому обучать. Я думаю, что мы справимся. Я еще не прошла курсы, но многие водители уже осваивают. В основном откликнулись водители второй смены, они будут работать с валидаторами. А так как для меня это возможность подработки, то и я теперь буду выходить во вторую смену.

Бескондукторный трамвай можно опознать по табличкам на лобовом стекле и окнах. Вход и выход в таких трамваях будет производиться только через первую дверь. Чтобы не задерживать движение, рассчитываться удобнее на выходе, желательно безналично – для этого водителю выдается валидатор. Наличный расчет будет затормаживать работу, но тоже предусмотрен.

Впрочем, даже если вы возвращаетесь домой поздним вечером, вы можете и не встретить бескондукторный трамвай: на новый режим работы переходит не весь вечерний электротранспорт, а только та часть, где не хватает кондукторов, а водитель согласен на дополнительную нагрузку. После теста бескондукторного режима на новогодних каникулах система будет внедряться постепенно.

На данный момент в МУП «Горэлектротранс» отсутствует около 44% кондукторского состава – такого кадрового дефицита на предприятии еще не было. Как только наберется достаточное количество кондукторов, предприятие вернется к привычной схеме работы.