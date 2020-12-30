В канун Нового года сразу две масштабные новогодние акции прошли в Барнауле

Четыре года назад бийская девушка Ксения Гольцман призвала молодежь города помочь исполнению новогодних желаний ребятишек из малообеспеченных и многодетных семей. Призыв получил большой отклик, и когда девушка стала студенткой АлтГТУ, акция «Желание под елкой» прижилась и в Барнауле. К ней присоединились студенты вузов, краевые и городские депутаты, Молодежный Парламент Алтайского края и многие другие.

Добрый поступок

— Заявки на исполнение мечты нам предоставляет Комплексный центр социального обслуживания населения Барнаула, – рассказывает Ксения. – У нас есть группа «ВКонтакте» с одноименным названием, где обозначены точки сбора. Туда добровольцы приносят заказанные детьми подарки. В этом году только в Барнауле таких точек было 19. В акции приняли участие студенты политехнического и финансового университетов, РАНХиГС, Алтайского института экономики, АГУ. Елки мы также установили в кафетерии, спортивном магазине, «Грильнице», торговом центре, а самую большую и нарядную – в Парламентском центре. На мой взгляд, чем больше проводится подобных добровольческих акций, тем ближе станет мечта сотен ребятишек.

Заявки на участие в акции принимают у ребят не старше 14 лет и просят они, в основном, игрушки. По окончании акции волонтеры собирают все подарки и отвозят в комплексные районные центры, где в связи с пандемией вручение «заветных желаний» пройдет небольшими группами.

Такие разные желания

Традиционным стало участие во Всероссийской акции «Елка желаний» и органов власти. Глава региона Виктор Томенко снял с новогодней елки, установленной в фойе малого зала Правительства края, два шарика с пожеланиями: 14-летний Александр Пикалов из Барнаула мечтает сняться в кулинарной программе с ведущей общедоступного краевого телеканала «Катунь 24» Еленой Хорошавцевой. Еще один барнаулец, 10-летний Андрей Пятышев, хочет получить на Новый год набор химика. Губернатор пообещал, что желания ребят исполнятся.

Также Виктор Томенко обратился к своим заместителям, чтобы и они приняли участие в акции.

— На елке размещают в основном пожелания ребят, которые в текущий момент оказались в трудной жизненной ситуации. Возможность помочь кому-то из них – это добрый поступок. Желания мы исполняем лично, невзирая на свой статус и занимаемую должность – как жители края, как граждане России и как неравнодушные люди, – сказал Виктор Томенко.

Члены Правительства откликнулись практически сразу на призыв своего лидера. Заместитель Председателя Правительства Александр Лукьянов исполнил желание Артёма Горбунова – одиннадцатилетнего мальчика из многодетной семьи. Александр Лукьянов вместе с Артёмом и его мамой посетили вафельный цех и цех мороженого компании «Алтайхолод». Мальчик увидел, как производится настоящий пломбир, начиная от выпечки вафельных стаканчиков, рожков и заканчивая упаковкой готовой продукции. Экскурсия завершилась вручением сладкого подарка – набором мороженого и замороженных тортов для Артёма, его братьев и сестер.

Председатель Совета женщин при главе города Барнаула Валентина Косинова также сняла шарик с новогодней елки в фойе малого зала правительства края: 14-летний Илья из малообеспеченной семьи попросил в подарок беспроводные наушники.

— По семейным обстоятельствам семья мальчика сейчас находится в Новосибирске. Отправили подарки почтой, и нам пообещали, что к Новому году обязательно доставят, – поделилась Валентина Фёдоровна. – Кроме наушников в посылку положили маленькую елочку, два сладких подарка, для Ильи и его младшего братика. Совет женщин стоит на защите прав ребенка и семьи, поэтому свое участие в акции считаем обязательным. Мы очень рады, что одной исполненной детской мечтой в этом году стало больше.

125 желаний барнаульских детей исполнили в 2020 году в рамках акции «Желание под елкой».

Новогоднюю елку в краевом парламенте украсили 35 шаров с желаниями детей из семей медиков, работающих в ковидных госпиталях края, и 30 шаров с мечтами ребят из малообеспеченных семей. 17 декабря, накануне сессии, депутаты сняли их и пообещали исполнить все желания в ближайшее время. Так, председатель АКЗС Александр Романенко принес подарки для двух девочек: Лизы и Ани. Они попросили набор художника и «ватрушку» для катания с горки. В акции приняли участие все депутаты АКЗС без исключения, к ребятам отправятся куклы, синтезатор, снегокат, мини-скейт, машинки с дистанционным управлением, кукольные домики, железная дорога и многое другое.

Особенная мечта оказалась на шарике, который сняла с елки желаний Ирина Солнцева. Семилетний Давид, чья бабушка и мама помогают барнаульцам бороться с коронавирусной инфекцией, попросил белого зайчика. С подарком коллеге помог депутат и директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Уже вечером кролика Афанасия передали Давиду. «Мы подошли к ситуации ответственно. Сначала узнали у родителей мальчика, разрешают ли они сделать такой живой подарок», – поделились Ирина Солнцева и Сергей Писарев. Еще нескольким ребятам они подарили в этот день куклы и мягкие игрушки.

Не остались в стороне от акции и барнаульские депутаты. Вячеслав Перерядов первым снял с новогодней елки, установленной в офисе партии «Единая Россия» два письма с желаниями. Восьмилетний Миша из Барнаула мечтает получить настольный хоккей, а одиннадцатилетняя Наташа – новый спортивный костюм. Депутат пообещал мальчику сыграть с ним партию в настольную игру в самое ближайшее время, а девочке, помимо костюма, – футболку с логотипом федерации кикбоксинга Алтайского края. Желания двух ребят уже осуществил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Андрей Солодилов. Он подарил 8-летнему Роману и 9-летнему Егору 3D-ручки и наборы пластика к ним. Евгений Кулешов в кинотеатре «Мир» снял с елки шарик с желанием Богдана. Мальчик хочет получить в подарок конструктор «Lego», который обязательно появится в его квартире. Евгений Носенко исполнит мечту восьмилетнего Жени о новой музыкальной колонке, а Иван Нифонтов обязался подарить пятилетнему Володе красивое постельное белье и удобную подушку.

Городские депутаты организовали подарки ребятишкам и помимо акций. Так, Валерий Касплер и Роман Репа организовали елку и сладости детям из семей, получающих помощь в Комплексном центре социального обслуживания населения г. Барнаула по Октябрьскому району. Народные избранники приобрели 30 сладких подарков, которые уже вручают ребятам, а елку установили в помещении ТОС «ВРЗ». Ксения Белоусова и Александр Тайчер поддержали новогоднюю акцию Алтайского краевого отделения Российского детского фонда. Они передали сладкие подарки для пятидесяти ребят. Подопечные фонда находятся на лечении в туберкулезных больницах края, стоят на учете в СПИД-центре, проживают в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.