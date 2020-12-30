В Барнауле появился новый методический центр, на который смогут равняться все школьные библиотеки края

Под занавес 2020 года в Алтайском институте развития образования им. А.М. Топорова открылась новая площадка — библиотечно-информационный центр. Он предназначен для повышения квалификации руководителей школ, библиотекарей, учителей-предметников, классных руководителей.

Библиотека давно перестала быть только домом книги и местом, где соблюдают идеальную тишину. Сегодня это большое многофункциональное пространство, где можно не только читать печатные издания, но и получить доступ к большим электронным библиотекам, образовательным платформам. Новый библиотечно-информационный центр (БИЦ) в этом плане – флагман. Здесь есть доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Национальной электронной детской библиотеки, «ЛитРес: Школы», учебным платформам «Просвещение», «РосУчебник». Кроме того, в его личной коллекции – внушительный универсальный фонд учебников, методической и художественной литературы, изданий образовательного плана, полезных при подготовке к итоговой аттестации.

Несмотря на широкий список составляющих, центр – небольшое уютное и очень стильное пространство. В нем все продумано до мелочей. К примеру, мебель легка и мобильна – здесь могут заниматься несколько индивидуальных посетителей независимо друг от друга, а также беспрепятственно взаимодействовать друг с другом группы людей, сделав небольшую перестановку буквально за считанные секунды.

— Современная школьная библиотека – принципиально новое образовательное пространство, – подчеркивает начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина. – Оно выходит за рамки библиотечного фонда, становясь в том числе площадкой для проектной и творческой деятельности учащихся и педагогов. Образцом и вдохновителем школьных библиотек станет новый библиотечно-информационный центр. Имея подобные в общеобразовательных учреждениях, мы с полной уверенностью можем говорить о том, что образование в Алтайском крае идет вперед.

Создание библиотечно-информационных центров на базе школ направлено на повышение качества образования — главной цели реализации нацпроекта «Образование» и одной из десяти инициатив Губернатора Алтайского края Виктора Томенко «Новая школа Алтая».

Как отметила директор Алтайского института развития образования Марина Дюбенкова, создание аналогичных площадок на территории региона – одно из приоритетных направлений модернизации образования.

По словам руководителя краевого учебно-методического объединения школьных библиотек, педагога-библиотекаря барнаульской гимназии № 42 Ольги Молокановой, создание такой образовательной локации в Алтайском крае – большое дело. Во-первых, это позволит школьным библиотекам выйти за рамки стандартных проектов и расширить свои возможности. Во-вторых, выведет на совершенно иной уровень труд библиотекаря. Как минимум, станет реальностью его автоматизация через создание и наполнение электронных каталогов.

В библиотечно-информационном центре будут рады и школьникам. На этой площадке они смогут заниматься проектной, творческой, исследовательской деятельностью, а также обмениваться интересными идеями.

Торжественная церемония открытия БИЦ состоялась в конце прошлой недели. Одной из его составляющих стало награждение педагогов за активную профессиональную позицию, участие в организации методических и обучающих мероприятий для коллег, а также неоценимый вклад в развитие библиотечного сообщества края.