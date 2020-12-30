У барнаульских детей с ограниченными возможностями появились новые условия для занятий спортом

В спорткомплексе «Победа» состоялся предновогодний турнир по бочча – довольно новому, но востребованному виду спорта среди барнаульских детей с ограниченными возможностями здоровья. А перед началом соревнований представители комитета по социальной поддержке населения вручили директору «Победы» Сергею Квасову комплекты инвентаря для занятий этой паралимпийской дисциплиной.

Спорт для каждого

Ежегодно на протяжении вот уже одиннадцати лет в Алтайском крае проводится марафон «Поддержим ребенка». Благодаря меценатам, которыми выступают крупные промышленные предприятия и мелкие ИП, органы власти и отдельные горожане, приобретают необходимые медикаменты и средства реабилитации для детей с тяжелыми заболеваниями. Администрация Барнаула в этом году выделила 350 тысяч рублей, которые направила на развитие адаптивной физкультуры и спорта для детей с церебральным параличом.

— На 350 тысяч рублей приобрели два игровых комплекта для бочча: рампы с насадками, шлемы с удлинителем, судейские наборы и самое важное – четыре набора мячей разной степени жесткости, сделанные из натуральной и искусственной кожи. Оборудование преимущественно заказывали в Европе, поскольку там бочча хорошо развито и ассортимент спортивного инвентаря широкий – на разный вкус и кошелек, – рассказывает Наталья Лысенко, главный специалист комитета по социальной поддержке населения Барнаула. – Инвентарь уже передан в спорткомплекс, с нового года дети начнут им пользоваться.

Без помощи никуда

Метание шаров по цели – так вкратце можно объяснить суть игры. А вообще, она напоминает керлинг или боулинг. Только вместо гранитных камней используют кожаные шары, а целью служит не начерченная на льду мишень, а отличающийся по цвету от игровых мячей джэк-бол. Чья команда поставила свой мяч ближе к джеку, та и победила. Особенность этого вида спорта – в формировании команд, если речь не идет о личном первенстве. Здесь нет ограничений по возрасту, единственный фактор отбора – состояние здоровья спортсмена. Если участник может брать мяч в руку и совершать силовые броски – его определяют в категорию ВС2. Если у спортсмена нарушены двигательные функции всех конечностей, то он становится участником группы ВС3 – самой сложной и насыщенной конкурентами. 17-летний Егор Лосев как раз из таких спортсменов. Егор бросает мяч головой, точнее, с помощью специальной насадки на шлеме, который надет на голову. Помощь юноше оказывает его мама-ассистент, которая помогает взять выбранный спортсменом мяч, выставить его на указанную Егором отметку, двигать рампу вправо-влево, корректировать угол наклона удлинителя. Егора, занимающегося бочча всего полтора года, можно считать самым титулованным среди алтайских ребят: он занял пятое место на первенстве России, а на краевых и городских турнирах является неоднократным победителем. Тренируется Егор каждый день по два-три часа дома, а два раза в неделю выезжает в училище олимпийского резерва на занятия с тренером.

На перспективу

Больше 30 лет бочча является не просто игрой для людей с ограниченными возможностями здоровья, а паралимпийским видом спорта. Но широкое распространение она получила сравнительно недавно: практически каждая страна имеет национальную команду по этому виду спорта, и Россия в этом смысле – не исключение.

— В Барнауле есть много перспективных ребят – Настя Макарьева, Лиза Безрукова, Соня Безрукова, Егор Колесников, Егор Лосев, Руфа Маслова – все со своими сложностями: кто-то психологически ломается после неудачного броска, кто-то меткость набросать не может, но мы совершенствуем свои навыки, – говорит Александр Аксенов, старший тренер Алтайского края по бочча среди детей с поражением опорно-двигательного аппарата. – В сегодняшних соревнованиях участвуют не только дети с поражением опорно-двигательного аппарата, но и с другими заболеваниями. Поэтому для моих подопечных это, конечно, больше показательные выступления, а с другой стороны – возможность состязаться с более сильными соперниками. Ведь дети с хорошо работающим опорно-двигательным аппаратом имеют гораздо больше шансов попасть точно в цель. Весной состоится чемпионат Алтайского края, на котором мы будем отбирать ребят для участия в чемпионате России – тогда и будем подводить промежуточные итоги за год работы.

Александр Аксенов ставит перед собой амбициозную задачу – подготовить к международным соревнованиям одного-двух перспективных кандидатов с барнаульской пропиской.