О традициях подготовки к главному празднику, чтобы наступающий год был лучше 2020-го

Существует новогоднее поверье: чтобы наступающий год был благосклонен, нужно встречать главную ночь в году по феншуй. О том, как украсить дом, выбрать праздничный наряд, чем угостить гостей за праздничным столом и какими презентами одарить близких, читайте в нашем материале.

Красивый дом

Праздничное настроение мы можем создать в своем доме задолго до 31 декабря, начав его заблаговременно украшать. В год Белого Металлического Быка рекомендуется использовать пастельные тона, без ярких и агрессивных оттенков – тогда новогоднее убранство понравится символу года.

Стекла окон можно украсить бумажными снежинками, узорами и надписями, сделанными искусственным снегом или обычной зубной пастой. На самих окнах разместите популярные сегодня светодиодные шторы, аналоги гирлянд. Ну и, конечно, нельзя забывать об украшении новогодней елки. Выбирая дерево, предпочтение следует отдать живой пихте, которая будет пахнуть хвоей и смолой. Если же в вашей семье доброй традицией стала установка искусственной елки, то просто поставьте в вазу несколько живых пихтовых веточек, украсьте их дождиком и белыми бусами – такой подарок Быку будет вполне по душе.

О радушной встрече символа Нового года может сказать и красиво украшенная входная дверь. Выгодней всего на ней будет смотреться новогодний венок. Магазины нынче предлагают широкий выбор готовых украшений, но венок можно сделать и собственноручно из натуральных материалов, тем более, что ничего сложного в его изготовлении нет. В еловые ветки можно вплести серебряную ленточку, повесить несколько шишек, миниатюрных колокольчиков и декоративных снежинок, а поверх усыпать искусственным снегом.

Меню на выбор

Украшения к Новому году требует не только домашний интерьер, но и праздничный стол. Можно использовать тематические салфетки или скатерть, в центре стола поставить свечу и, конечно, фигурку быка – символа наступающего года. Однако главное на праздничном столе – не убранство, а угощения. Чтобы призвать к себе удачу и вызвать благосклонность Быка, в этом году стол должен ломиться от вкусной и разнообразной еды. Какие блюда приготовить – это, что называется, дело вкуса. Уместны будут бутерброды и закуски, нарезки из фруктов и овощей, мясных изделий и сыра, салаты и вторые блюда из мяса и морепродуктов. Не лишними на столе станут традиционные закуски русской кухни – маринованные грибы, овощи и прочие разносолы. Единственная рекомендация – воздержаться от употребления блюд с говядиной и телятиной, лучше заменить это мясо на свинину, птицу или рыбу. Напитки на новогоднем столе также должны быть простыми и традиционными – водка, разнообразные ягодные настойки и вина, компоты.

Во всей красе

Когда дом украшен и новогоднее меню составлено, самое время подумать о праздничном образе для главной ночи. Стилисты рекомендуют женщинам остановить свой выбор на платьях белого, серебристого, золотого цвета, а также на светлых оттенках коричневого.

— Наряды этого Нового года должны быть оригинальными. Главный тренд – свободная одежда необычного кроя. Дамы могут позволить себе полупрозрачные платья и воздушные накидки. Другая модная тенденция – это трикотаж. Платья крупной вязки теплых тонов можно закрепить на талии кожаным поясом. Не стоит надевать наряд с леопардовым или змеиным принтом – они выходят из моды. Обувь на высоком каблуке подберите в тон наряду, – советует дизайнер одежды Евгения Мезенцева. – Мужчины могут встретить Новый год в традиционном образе «брюки — рубашка» или «джинсы — рубашка», причем желательно в ночь на 2021-й надеть обновку.

Приятное с полезным

Бык – животное, приносящее пользу, а значит и дарить нужно вещи практичные и качественные. Своим любимым лучше преподнести один ценный и действительно желанный подарок, чем несколько бесполезных безделушек. Если кто-то из ваших родных давно мечтал об электрической зубной щетке или наборе инструментов, самое время сделать такой подарок. Друзьям можно преподнести приятные, но функциональные мелочи: кружки, брелоки, именные чехлы на телефон, качественный текстиль.

До Нового года остались считанные дни: подарки упакованы, продукты для праздничного стола уже закуплены, наряды выглажены и ждут своего часа. Встречи Нового года все ждут с большим нетерпением, чтобы в 2020-м оставить все проблемы и сложности. Пусть 2021-й станет для каждого годом сбывшихся надежд и приятных ожиданий. Год Быка, заходи – наши двери открыты!

Гадания в новогоднюю ночь – одна из всеми любимых праздничных традиций. Некоторые гадания смогут вас развлечь и повеселить, другие – вселить надежду на благополучие в наступающем году. Самое известное и проверенное десятилетиями: напишите свое желание на листочке бумаги за несколько минут до наступления Нового года. При первом ударе курантов подожгите эту бумагу. Если она успеет сгореть до начала следующего года, то можно считать, что желание воплотится в жизнь, если потухнет – желанию не сбыться, по меньшей мере, в наступающем году. Чтобы наверняка быть уверенным в исполнении загаданного, сожгите дотла лист бумаги, на котором писали желание, а пепел бросьте в бокал шампанского. Считается, что если выпить бокал под бой курантов, то задуманное в наступающем году непременно исполнится.