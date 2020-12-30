Как пандемия скорректировала подходы к развитию образования в Алтайском крае

Завершающийся год всем доставил много хлопот, в том числе взбудоражил и перевернул с ног на голову систему образования региона. Первыми, кому пришлось протаптывать дорогу в чужой, незнакомый мир удаленного обучения и для себя, и для своих коллег из школ и вузов, стали сотрудники Алтайского института развития образования им. А.М. Топорова.

Новые обстоятельства

Как отмечают в АИРО, «расшколивание» образовательного процесса, переход к сетевым моделям, управление образованием на основе больших данных, развитие новых систем оценки, воспитания, управления талантами и способностями – стратегическое направление этого года, потребовавшее много сил. Все это обусловило разработку федерального проекта «Учитель будущего», который синхронизирован с 10 инициативами Губернатора Алтайского края и предполагает подготовку педагогов нового поколения.

Первоочередная проблема, которая встала перед специалистами института, заключалась в обеспечении стабильного и уверенного доступа к образовательным платформам. Не все школьные системы были готовы к резко возросшей нагрузке. Параллельно приходилось экстренно переформатировать подход к созданию расписаний уроков и адаптировать учебные программы к новому режиму обучения. С колес удачно скорректировать образовательный процесс не всегда получалось – приходилось учиться на собственных ошибках, в процессе взаимодействия с педагогами, родительской общественностью, школьниками адаптировать и трансформировать программы.

— Произошел большой апгрейд нашей работы, – подводит итог уходящего года руководитель Алтайского института развития образования Марина Дюбенкова. – Нам пришлось очень быстро погрузиться в процесс удаленного образования. Теперь то, что казалось невозможным и временным, является привычной составляющей нашей жизни. Мы к этому большой путь прошли, выработали огромное количество практик, изучили немереное количество материалов и даже разработали свои. Например, издали «90 лайфхаков для учителя», они очень полезны в таком режиме обучения.

Во многом решение поставленных обстоятельствами задач облегчают методики, которые начали внедрять и использовать в АИРО в предыдущие годы. Среди них – интерактивная комната, оснащенная по последнему слову техники. С помощью оборудования, установленного здесь, можно производить видеозапись уроков, параллельно взаимодействуя с презентацией. Она транслируется не на отдельном экране, как это бывает в традиционном классе, а существует в одной плоскости с лектором и подчиняется движению его рук. Сейчас в институте поставили цель создать собственную коллекцию уроков, которые были бы доступны для родителей и помогали им вместе с детьми разбираться в затруднительных для них темах.

Привычное русло

Между тем жизнь не зациклилась на одной пандемии и дистанционном обучении – это дополнительная нагрузка к основной работе сотрудников института. В течение всего года здесь продолжали создавать условия для повышения квалификации и расширения профессиональных навыков руководителей учреждений образования в рамках проекта «Эффективный руководитель», а также стимулировать интерес к профессии, помогать влиться в образовательную среду тем, кто недавно получил специальность, во время реализации программы «Молодой педагог». Чтобы дебютанты активнее вливались в процесс, было решено отказаться от формальных лекций в пользу выездных трехдневных летних смен. Здесь участников сразу погружали в соответствующую образовательную среду, которую в дальнейшем они перенесли в свою деятельность.

При обучении педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений их наставниками выступают коллеги с большим опытом работы. Среди них представители барнаульских школ № 53, 126, гимназий № 40, 74, 123 и других.

Прогресс не стоит на месте, некоторые педагогические подходы устаревают, и учителям приходится искать новые. Так, в этом году на территории региона апробирована автоматизированная система «Аттестация педагогов». Согласно ее результатам, каждый получает частные рекомендации, которые помогут устранить дефицит самих педагогов с помощью освоения альтернативных форм преподавания. Как подчеркивают в АИРО, таким образом задействуется ресурс горизонтального обучения, глубокого погружения и «проживание» осваиваемых технологий.

Знакомство с финансами

Один из эксклюзивных проектов, который реализует институт, направлен на повышение финансовой грамотности. Уже четвертый год здесь работает лаборатория экономической педагогики, Барнаульский методический центр по финансовой грамотности.

— Мы занимаемся сопровождением школьных проектов нашего профиля, а также создаем дидактические материалы для разных возрастов, – рассказывает заведующая лабораторией Татьяна Райских. – Для дошкольников созданы наглядные материалы с картинками и карточками. К примеру, в «Логопоезде» детям необходимо восстановить порядок вагонов в логическом порядке или вычислить пропавшее звено – все зависит от задачи, которую поставит перед ними педагог.

Для основной и старшей школы разработано «Финансовое домино» — во время игры нужно объяснить как можно больше экономических понятий. По этому и другим подобным направлениями в Барнауле регулярно проводятся турниры между командами разных школ.

Чтобы педагогам было проще освоить игры, лаборатория проводит обучающие семинары, а также реализует проект по развитию профильного волонтерского движения. Участвуя в нем, старшеклассники и студенты колледжей выступают помощниками педагогов в организации игротек, турниров и тематических встреч.

Если некоторые школы уже используют новый дидактический материал, то для дошколят он еще не доступен. В следующем году этот пробел планируют устранить через введение курсов для воспитателей детских садов. Здесь их обучат методике работы с разработанными играми и бесплатно раздадут наборы для внедрения в профессиональную деятельность.

С 20 марта 2020 года в Алтайском крае было организовано системное методическое сопровождение удаленного обучения. В частности, на сайте АИРО созданы спецразделы и рубрики для интерактивного взаимодействия с педагогами и оперативного решения острых вопросов, разработаны памятки, методические рекомендации и подробные инструкции по использованию популярных образовательных платформ и сервисов, подготовлены видеоуроки и курс тьюторской поддержки для педагогов.