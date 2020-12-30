Как будут работать экстренные службы в новогодние праздники в Барнауле

Где в новогодние праздники получить медицинскую помощь и куда обращаться в случае коммунальной аварии?

29 декабря глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения бесперебойной работы городских служб и охраны общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников.

С минувшей субботы на территории города введен режим повышенной готовности. До 11 января 2021 года введены ежесуточные дежурства с ответственными лицами в каждой сфере, таких как транспорт, коммуналка, физкультура, культура, охрана порядка и другие. Для них установлена обязанность обеспечивать контроль за работой городских служб, а также проводить организацию и координацию необходимых работ в случае аварийных и чрезвычайных ситуаций. С учетом сотрудников полиции, скорой и пожарной служб обеспечивать безопасность барнаульцев ежедневно будут 645 человек и 233 единицы техники.

Главные телефоны

Единая дежурная диспетчерская служба города — 29-91-88.

Аварийные службы:

Водоканал (водоснабжение и водоотведение) — 28-22-00;

Барнаульская горэлектросеть (электроснабжение) — 29-91-88, 38-06-16;

Барнаульская тепломагистральная компания (горячее водоснабжение, отопление) — 59-97-10.

Аварийная газовая служба – 04, 43-55-55 (природный газ).

МБУ «Автодорстрой» Барнаула (уборка снега с улично-дорожной сети) – 50-43-60. ООО «Эко-Комплекс» (вопросы вывоза бытовых отходов) — 50-45-34. Дежурная часть ГИБДД Барнаула – 39-35-86. Аварийный комиссариат — 88007000070. Единая справочная Барнаульского автовокзала – 61-79-79.

Железнодорожный вокзал – 8-800-775-00-00. Аэропорт Барнаула – 54-30-09.

МУП «Горэлектротранс» (движение общественного электрического транспорта) — 46-99-86. МУП «Центртранс» (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) — 717-820, 558-866.

Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны – 01 (с мобильного телефона — 101). Полиция – 02, Скорая помощь – 03, Экстренный вызов спецслужб – 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю — 65-82-19.

По коммунальным проблемам

Во время новогодних праздников, по прогнозам синоптиков, к нам не единожды придут морозы. Это станет повышенным испытанием для работы инженерных систем, а потому все коммунальщики будут «отдыхать» в режиме повышенной готовности. Если на сетях произойдет порыв, специалистам в течение часа с момента их оповещения нужно будет прибыть на место и приступить к ликвидации. Для этих целей все ресурсоснабжающие организации сформировали аварийные бригады и утвердили график дежурств. Водоканал заявил о готовности 11 бригад, по восемь – Барнаульская теплосетевая и сетевая компании, по две – «Алтайкрайгазсервис» и «Газпромгазораспределение Барнаул».

Аналогичные бригады и дежурства работников сформированы во всех управляющих компаниях города, которые обслуживают многоквартирные дома. В первые дни нового года слесари будут отрабатывать только так называемые аварийные заявки, влияющие на бесперебойность и качество обеспечения коммунальным ресурсом. Затем возобновятся плановые работы по очистке от снега придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от наледи и сосулек.

В период значительного понижения температур возможно возникновение кратковременных перерывов в газоснабжении многоквартирных домов. Связано это с образованием конденсата в трубопроводе на входе в дом. В результате отключаются газгольдеры и, соответственно, дом остается без газоснабжения. Такая ситуация уже возникала несколько лет назад, на ее устранение потребовался не один день. Чтобы в этом году сработать на упреждение возможных проблем, комитет по энергоресурсам и газификации Барнаула совместно с «Алтайкрайгазсервисом» проведет ревизию оборудования. Вместе с тем жители должны помнить об элементарных правилах безопасности в случае внезапного прекращения подачи газа на плиту или иной прибор: необходимо перекрыть кран на газовой трубе и позвонить по номеру 04.

В режиме выходного дня

Барнаульцам, которые планируют новогодние каникулы провести в городе, следует учесть изменения в работе общественного транспорта. Традиционно 31 декабря пассажирский транспорт будет работать в штатном режиме. А вот в первые дни нового года, учитывая значительное сокращение пассажиропотока, транспорт будет работать по другому расписанию. 1 января на 60% будет сокращено число утренних рейсов и плановое количество автобусов. 2 и 3 января транспорт будет ходить по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 40%. С 4 по 10 января транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня, а интервал движения составит порядка 15 минут. Число трамваев и троллейбусов на линии 1 и 2 января сократится на 30%, а с 3 по 10 января подвижной состав будет курсировать по маршрутам в знакомом горожанам режиме выходного дня.

Перед дорожниками поставлена задача – продолжать вывозить снег с городских улиц. Но ввиду того, что ближайшие дни и вплоть до 3 января в городе прогнозируются снегопады, активно начать эти работы получится только в начале следующей недели. По словам Андрея Курышина, директора МУП «Автодорстрой», ежедневно будет привлекаться более 100 единиц снегоуборочной техники, при этом особое внимание при очистке уделят остановочным пунктам, пешеходным переходам и тротуарам. Кроме того, бригада рабочих в период новогодних каникул будет поддерживать порядок на площади Сахарова: убирать снег, при необходимости ремонтировать скульптуры.

За помощью — к врачу

Традиционно в новогодние и рождественские праздники меняется режим работы некоторых медицинских организаций Барнаула. Как рассказали в ходе пресс-конференции в региональном Минздраве, стационары, травмпункты и скорая помощь будут работать в обычном режиме, а вот график работы поликлиник с 1 по 10 января 2021 года изменится.

Согласно приказу, подписанному министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым, кол-центры для приема вызовов об оказании неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 8 до 20 часов, процедурные и перевязочные кабинеты примут пациентов с 8 до 15 часов.

Оказание медицинской помощи участковыми врачами и узкими специалистами будет вестись по графику: 2 и 9 января с 8 до 14 часов, 4, 6 и 8 января – с 8 до 18 часов.

Выдача бесплатных ковидных лекарств для амбулаторных пациентов в праздники продолжится в прежнем режиме. Чаще всего препараты будут развозить сами медики, в отдельных случаях – волонтеры. Кстати, добровольцы будут отдыхать до 3 января. Бригады неотложной помощи будут усилены с учетом эпидемиологической обстановки в том или ином районе.

— Если вы заподозрили симптом, типичный для ковида, обращаетесь в поликлинику. И за этим последует весь ряд мероприятий, который необходим: осмотр, взятие мазка, выдача лекарств, — подчеркнула Вера Карпова.

Со всеми возникающими вопросам горожане в любое время, независимо будний это день или выходной, могут звонить по указанным телефонам – обращение будет оперативно рассмотрено и передано для исполнения ответственным лицам.

Не сидеть дома

Несмотря на запрет по проведению досуговых мероприятий из-за коронавируса, некоторые досуговые мероприятия удалось сохранить. В частности, на каникулах будут работать театры, музеи и библиотеки. Программа разноплановая и составлена таким образом, чтобы было интересно и детям, и взрослым. Мероприятия начнутся со 2 января на площадках Краевого драмтеатра, Музыкального театра, Молодежного театра, театра «Сказка», ГМИЛИКА, ГХМАК, краеведческого музея, филармонии, «Шишковки», галерей «Турина гора» и «Республика ИЗО».

Любителей активного отдыха уже 1 января с 14 часов будут ждать лыжные базы и аналогичные площадки. На территории Барнаула 75 хоккейных коробок, катков и лыжных баз, на которых можно будет взять в аренду коньки, лыжи или же прийти со своим инвентарем.

Анастасия Бейфус

Екатерина Доценко