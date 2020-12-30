Из-за ограничений, связанных с пандемией, органы ТОС Ленинского района проводят праздничные мероприятия в режиме онлайн

Начало некоторым конкурсам было положено еще в ноябре, чтобы дать возможность проявить всю креативность, на которую оказались способны не только маленькие, но и взрослые ленинцы.

Так, ТОС «Юбилейный» предложил жителям микрорайона сразу два конкурса: на лучший рецепт новогоднего блюда и необычное оформление новогоднего окна в квартире.

— Можно и специализированные журналы теперь не покупать, нам прислали 30 рецептов новогодних блюд, – рассказала председатель Совета ТОС Юлия Осколкова. – Это был не просто набор ингредиентов, а приготовленные и празднично оформленные блюда. Первое место после жарких споров было отдано Марии Колпаковой. Салат из курицы, авокадо и пекинской капусты доступен и много кому известен, но наша мастерица оформила его в виде головы быка – символа наступающего года. Отличились наши жители и в оформлении окон, очень интересно выглядели экспозиции из гирлянд и шаров, некоторые жители на подоконниках выстроили даже целые сказочные городки.

С начала декабря жители микрорайона Гущинский были вовлечены в новогоднюю лотерею одноименного ТОС с еженедельным вручением призов. В поселке Научный Городок по инициативе общественников ребята изготовили и развесили новые кормушки для птиц. Многим ТОС помог в формировании подарков депутат БГД Александр Лисицын. ТОС «Горский» разместил на своей страничке в соцсети объявление, что готов поздравить детишек на дому, желающих оказалось очень много.

— Мы с сыном Никитой ходили по квартирам вечером, – поделилась председатель Совета ТОС Елена Легостаева. – Костюмы у нас очень нарядные, сшитые в рамках городского гранта. Веселили ребятишек, вручали подарки, с которыми нам очень помог депутат БГД Александр Гросс. А еще вручали праздничные открытки, которые сами придумали и изготовили в рамках акции «С Новым годом, сосед!». Уже через час наша страничка в соцсетях пестрела благодарственными отзывами родителей и детей, значит, свое дело мы сделали отлично.

Целый месяц собирал творчество своих жителей и ТОС микрорайона «Народный». Здесь Дед Мороз, роль которого прекрасно сыграл депутат БГД Дмитрий Абалымов, обещал участникам призы, которые в этом году отличались не только величиной новогоднего подарка с конфетами, но и другими приятными сюрпризами.

— Жители присылали нам стихи собственного сочинения, фотографии поделок, особенно удивили бабушки, – с улыбкой рассказала председатель Совета ТОС Ольга Гречишкина. – Они так качественно освоили программу «Фотошоп» на компьютере, что мы поражались качеству сделанных ими коллажей. Подарки мы подарили всем, оставили их у дверей 60 квартир, чтобы дети думали, что это принес новогодний олень. Нам не впервые играть и такие роли, лишь бы дети остались довольны и счастливы. С формированием подарков помог Дмитрий Абалымов и депутат АКЗС Александр Суворов.

В поздравлении жителей приняли участие все 12 ТОС Ленинского района, в оставшиеся до Нового года дни они продолжат развозить подарки детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Эта работа будет продолжена и на новогодних каникулах в части организации мастер-классов и поздравлений.