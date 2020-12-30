Барнаульскому детскому саду присвоили имя знаменитой пилотажной группы

В сентябре Барнаул посетила авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». Тогда, кроме выступления на юбилейном Дне города, летчики посетили детский сад № 273 в квартале «Лазурный» и приняли участие в акции по высадке деревьев. Теперь дошкольное учреждение будет носить имя коллектива.

Напомним, предложение посетить новый барнаульский детский сад № 273 (он в полную силу начал работать в нынешнем марте) пилотажная группа «Стрижи» получила от администрации краевой столицы и городского комитета по образованию. Летчики его с удовольствием приняли, тем более для них такие визиты давно стали традиционными – выступая в разных городах, они всегда стараются посещать дошкольные и общеобразовательные учреждения, общаться с детьми. Их главная цель – показать, что они самые обычные люди и каждому под силу стать такими, как они, достичь любых высот.

Тогда пилоты оставили на память воспитанникам и сотрудникам детского сада свое большое фото с автографом. Теперь оно стало центральным в экспозиции мини-музея, который сегодня создают в стенах учреждения.

— В сентябре, когда «Стрижи» участвовали в акции по высадке деревьев на нашей территории, мы выступили с инициативой, чтобы наш детский сад был назван в их честь, – рассказывает заведующий детского сада № 273 Светлана Резинкина. – Идея нашла отклик в администрации города, среди родительской общественности и сотрудников детского сада. Сегодня эта работа завершена, но мы не стали останавливаться на одном названии. Решили организовать тематический музей, который назвали «На высоте». Мы разместили здесь памятные сувениры, которые нам вручили летчики, фотографии со встречи и рисунки детей.

Работы малышей были показаны воспитателям разных групп и родителям, которые путем голосования определили несколько лучших. Они лягут в основу логотипа детского сада, разработкой которого уже начали заниматься. В будущем он будет нанесен на здание в виде граффити.

Хотя музей пока совсем небольшой, педагоги приводят сюда детей и рассказывают о работе пилотов. Постепенно он будет пополняться новыми экспонатами и тематическими творческими работами ребят.

— Присвоение нового имени детскому саду и создание музея тоже имеют отношение к патриотическому воспитанию. В год 75-летия Победы это особенно важно, – подчеркивает председатель городского комитета по образованию Андрей Муль. – Группа «Стрижи» – представители героической профессии. Мы надеемся, что, имея их пример перед глазами, наши дети тоже захотят связать с аналогичной сферой свою жизнь в будущем.

Родители говорят, что уже и сегодня слышат подобные заявления.

— Моему сыну Максиму всего три года. Его, как и многих мальчишек, всегда привлекала техника. После знакомства с пилотажной группой этот интерес только усилился, – подмечает Дина Пискунова. – Это на самом деле было целым событием для ребятишек, ведь раньше они видели только выступление летчиков, но не знали, как они выглядят и что из себя представляют. В связи с этим эффектом мы с большим энтузиазмом отнеслись к переименованию детского сада. Пообщавшись с родителями, договорились, что будем прикладывать все усилия, чтобы соответствовать новому имени, а наши дети, двигаясь от яслей к школе, достигали больших результатов и во всем показывали высший пилотаж.

В детском саду № 273 надеются, что в дальнейшем сотрудничество с пилотажной группой «Стрижи» удастся поддерживать. Сейчас здесь готовят письмо летчикам с новостями о переименовании учреждения и создании тематического музея «На высоте» и ждут их нового визита, чтобы лично отчитаться о проделанной работе.