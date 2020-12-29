Ёлочка на стеночке: при создании этой ёлки ни одно дерево не пострадало

Когда невозможно поставить дома живую или искусственную ель, есть масса вариаций новогоднего декора, привносящих атмосферу праздника и волшебства.

Вот уже несколько дней подряд в нашей семье идет операция по спасению елки от кошки. То ли ей птицы чудятся в ветвях, то ли настроение новогоднее, но наш питомец настойчиво пытается запрыгнуть на дерево, то и дело заваливая его в разные стороны, стаскивает мишуру и украшения. Елка благоухает гвоздикой, корицей и апельсинами – всеми ароматами, призванными отвадить животное от зеленой красавицы, но они ничуть не смущают кошку, хоть прибивай дерево к стене.

А ведь некоторые так и делают. Барнаульский дизайнер Инна Пфаненштиль предлагает сделать экоелку на стене – при ее создании ни одно дерево не пострадает. Такое украшение можно разместить хоть в каждой комнате.

— Для изготовления экоелки нам понадобятся обычные палки различных размеров, их можно насобирать в парке или в лесу, – рассказывает Инна. – Количество зависит от предполагаемой вами высоты декора. У меня девять палочек – самая маленькая длиной 12 см, она будет на верхушке, большая – 65 см.

Палочки следует предварительно очистить от коры, если есть возможность, просушить. Затем их при желании можно чуть подкрасить – краской, акрилом, акварелью или даже просто спрыснуть снегом из баллончика. Красить таким образом, чтобы получился эффект потертостей.

Далее нам понадобится джутовая веревка, ее можно купить в любом хозяйственном магазине. Разделить веревку на две половины и, начиная с макушки, перевязать ей палки таким образом, чтобы они были параллельны друг другу.

Получившуюся елку следует повесить на стенку за макушку, и можно приниматься за самое приятное – украшение. Инна предлагает оформить ее в экостиле. В качестве игрушек использовать вязаные снежинки, вырезанные из картона звезды, декорированные бусинами, кружевами и бечевкой, и стеклянные шары.

Настенное новогоднее дерево будет больше похожим на традиционную елку, если палки декорировать пихтовыми или сосновыми ветками.

— Правда, сосна быстро осыпается, – предупреждает Инна. – Можно купить в цветочном магазине нобелис – его еще называют лапник пихтовый, он отличается повышенной стойкостью. Декоративную елку из него можно после новогодних праздников аккуратно сложить в коробку и на следующий год использовать снова.

Готовые палки скрепляют вышеописанным способом. Декорировать елку можно шишками и сушеными дольками апельсинов.

Украшения из апельсинов

Нарезать ровными кольцами толщиной 3–5 мм, очистить от косточек. Для сохранения яркости вымочить нарезанные кольца в кислой воде 20 мин (1 лимон на литр воды). Затем тщательно промокнуть цитрусы бумажными салфетками или полотенцем, иначе они будут не сушиться, а вариться в собственном соку.

Затем запечь в духовке: выложить нарезку на противень, застеленный пергаментом или тефлоновым ковриком. Разогреть духовку до 150°C, включить режим конвекции. Если его нет, то чуть приоткрыть дверку – это нужно для быстрого испарения влаги. Выпекать апельсины 15 мин., затем перевернуть и оставить в духовке еще на 15 мин. Понизить температуру в духовке до 70°C – выпекать еще один час.

Какие еще бывают елки

Из фетра – замечательный вариант для украшения вместе с маленьким ребенком. Чтобы сделать ее, необходимы следующие материалы: фетр зеленого и других цветов, нитки, иголка, ножницы, двусторонний скотч, пуговицы, атласные ленты.

Из гирлянд — алгоритм ее изготовления крайне прост. Обозначить контуры будущего деревца на стене или листе прикрепленного к ней картона. Затем выложить силуэт из гирлянды и закрепить. Украсить по вкусу.

Из фотографий – памятные или новогодние снимки разместить на стене с помощью двустороннего скотча, можно украсить гирляндой.