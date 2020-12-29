В школе № 107 капитально отремонтировали спортивный зал

За несколько месяцев спортзал барнаульской школы № 107 превратили из унылого помещения в современное спортивное пространство, где хочется заниматься. На капитальный ремонт зала и раздевалок из городского бюджета было выделено более 2,5 млн руб.

В наступающем году барнаульская школа № 107 отметит юбилей – 40 лет со дня открытия. К большому празднику ей сделали подарок – выделили средства на замену окон и преображение спортивного зала, который давно нуждался в обновлении.

— Зал практически никогда не бывает пустым – уроки идут в две смены, их посещает почти тысяча детей, после шести – секционные занятия, кроме того, проводятся различные соревнования, – рассказывает директор школы Галина Малько. – Здесь ни разу не делали капитальный ремонт, но мы ежегодно обновляли зал: красили, наносили разметку, меняли смесители и освежали душевые кабины в раздевалках.

Летом случилось долгожданное событие – школа попала в муниципальную программу развития образования, получила финансирование и приступила к масштабной работе. Заменили почти все: покрытие стен (старую штукатурку сняли буквально до кирпича), пол, теперь он покрыт специальным спортивным линолеумом, систему отопления, освещение, установили автоматическую пожарную сигнализацию.

— Вы не представляете, как дети были рады! – говорит Галина Малько. – Работы еще не были завершены, а они спрашивали разрешение, чтобы сделать фотографии и показать родителям. Больше всего интересовали новые баскетбольные щиты – они у нас прозрачные. Ребята переживали, что разобьют их. Но этого не случится – там установлено специальное закаленное стекло.

Кстати, эти конструкции заменили те, что были ровесниками школы – в 1980-е годы формы для баскетбольных колец с щитами из ДСП были сделаны из подручных материалов силами преподавателей физкультуры. Теперь на их месте красуются современные.

Новый спортивный зал располагает современным инвентарем. После ремонта здесь установили новую шведскую стенку, а летом завезли большое количество лыж, баскетбольные и волейбольные мячи, гимнастического коня, скакалки.

Дизайн спортзала тоже совсем не похож на то, что здесь было раньше – его Галина Малько продумывала сама, полностью погрузившись в ремонтный процесс.

— Мне кажется, я постигла все строительные премудрости – разобралась, как правильно положить лаги и какого они должны быть размера, как делать бетонные стяжки и рассчитать систему отопления, – с улыбкой признается Глина Николаевна. – Что касается дизайна, то я опиралась на увиденное в московских школах, там мне удалось побывать еще до введения ограничений. Я познакомилась с дизайнером, которая разрабатывала проект, мы пообщались, и она предложила мне идею с новой модной расцветкой.

Цветовое оформление, действительно, не совсем характерно для школ нашего города – стены здесь выкрасили не синей или зеленой краской, к чему все привыкли, а теплой светло-бежевой, расставив бордовые акценты. В результате получилось очень стильно.

Спортивные раздевалки тоже изменились до неузнаваемости. Теперь здесь кафельные стены, новенькая сантехника и двери.

Поскольку масштаб работ был внушительным, к началу учебного года их завершить не удалось. Тем не менее уроки физкультуры не пропали из расписания – их проводили в малом спортивном зале, а также в обычных классах, где разбирали теоретическую часть. В новое пространство дети впервые вошли в конце октября.