Одна из сильнейших лыжниц края нашла себя после завершения карьеры

Болельщики лучше знают Ольгу Сементину под девичьей фамилией Кузюкова, с которой она брала медали чемпионата страны, выступала на этапах Кубка мира и Олимпиаде в Сочи. Вскоре после нее она вышла замуж за тренера краевого училища олимпийского резерва Виталия Сементина, стала мамой двоих детей. Сейчас она понемногу возвращается в спорт уже в роли тренера.

На радость детям

— Ольга, окончание вашей карьеры прошло незаметно.

— Да зачем было торжественно объявлять, не такая уж великая карьера. После Олимпиады в Сочи я еще пару лет выступала, после сезона 2015/2016 ушла в первый декрет. Потом попыталась вернуться, бегала за Вооруженные силы, но обострились травмы, а затем ушла во второй декрет. Если после рождения первого ребенка я еще рассматривала возможность вернуться, то сейчас уже нет. Да, есть спортсменки, которые после большого перерыва выходят, даже попадают на Кубок мира, но занимают они там 50-60-е места. Это не то, ради чего мне бы хотелось уезжать от детей, приоритеты сменились.

— Что за клуб лыж и биатлона вы открыли?

— Это было быстрое решение, начали работу в сентябре, хотя идею я вынашивала давно. Была мысль о семейном клубе. Я знаю много историй, как родители пытаются приобщить детей к спорту. Покупают те же лыжи, выезжают в лес, пытаются что-то объяснять. У детей не получается, родители нервничают, в итоге лыжи забрасывают в дальний угол. Я обучаю ребенка первым шагам на лыжах и при этом даю рекомендации родителям, как им потом самим тренировать своих детей. В итоге и у ребятишек получаются, и мамы с папой довольны. В основном у нас маленькие дети, хотя есть и несколько взрослых, с ними занимаемся индивидуально. Осенью ставили ребят на ролики, занимались ОФП, сейчас – лыжи, биатлон, стрелковую подготовку тоже даем.

— Своих детей вы уже на лыжи поставили?

— Старший сын Захар впервые встал на лыжи прошлой зимой, хотя даже не планировали. Этой зимой сам сказал: «Хочу», а потом признался, что ему очень понравилось. Прямо бальзам на душу. В садике он еще занимается хореографией, говорит, что лыжи больше нравятся. А дочери Юле только год, у нее лыжи еще впереди.

— Вы себя в будущем тренером видите?

— Да. Больше бы хотела работать с маленькими детьми, чтобы дать правильные навыки, базу.

— Сами покататься время находите?

— Пока только в рамках тренировок с другими, чтобы самой тренироваться полноценно – нет.

— Сколько сейчас смогли бы пробежать? Марафон бы осилили?

— Если не на результат – вполне.

Проблемы федерации

— Ольга, вы несколько лет возглавляете краевую федерацию лыжных гонок. Как вам в этой роли?

— Сложно. Это общественная работа, времени на нее не так много. Пока заняты бумажной работой. Слава богу, получили аккредитацию, привели в порядок документы, на это полтора года ушло. Хотелось бы выйти на новый уровень, но до чего-то большего пока руки не доходят. Некоторые тренеры возмущаются, что мы ничего не делаем, но в основном критика не конструктивная. Я готова выслушивать замечания, но по делу и с реальными предложениями. При этом с удовольствием свое место уступлю, но тому, кто реально будет заинтересован в развитии и вести дела, а не придет ради пиара, а по факту все будет на нас.

— Почему вы вообще решили возглавить федерацию?

— Никто больше не хотел. У предыдущего руководителя Бориса Глумова уже не было времени заниматься этими делами. Сейчас краевое Министерство спорта на федерации возложило больше активности и ждет инициатив от них, так что работы на самом деле много.

— Как вы оцените ситуацию с лыжным спортом в крае?

— Не лучше и не хуже, чем была. Есть флагман – Яна Кирпиченко, есть выходящий на мировой уровень Никита Денисов, есть перспективные талантливые ребята. Финансирование тоже примерно на одном уровне.

— Субъективное мнение по Яне Кирпиченко – ее прогресс несколько замедлился.

— Я сама с Яной об этом не говорила, так что сложно комментировать, что происходит. Может, дело в психологии. Надо ставить максимальные цели. Моей целью было получить звание мастера спорта международного класса и съездить на Олимпиаду. Когда это выполнила, результат пошел на убыль. Может, как раз потому, что не разрешила себе мечтать об олимпийской медали, побоялась.

Ольга Кузюкова родилась 27 сентября 1985 года в Рубцовске. Первый тренер Андрей Астанин, а после переезда в Барнаул и поступление в УОР готовилась под руководством Сергея Мороза. Чемпионка России, участница этапов Кубка мира. На Олимпийских играх в Сочи заняла шестое место в эстафете.

Под огнем критики

— Олимпиада в Сочи – самое крутое, что было в вашей карьере?

— Да. Тем более до последнего было непонятно, попаду ли туда. Не верила, пока в самолет не села. Когда тебе все лето говорят, что ты никуда не отберешься, ты начинаешь верить в это. Сейчас, по прошествии времени, понимаю, что все было справедливо. Когда вопрос не стоит о медали, лучше дать шанс молодым, хотя бы опыт получат. Так что мне повезло, что я в итоге попала в Сочи.

— Кто вам первым сказал, что вы едете в Сочи?

— Не помню, наверное, тренеры сборной. Все решалось в Польше в последней гонке: или я, или Алия Иксанова. Честно говоря, мы обе пробежали не очень, но я выиграла у нее 30 секунд, приоритет отдали мне.

— На что в Сочи рассчитывали?

— На медаль в эстафете. Очень хотели, но, видимо, не до конца.

— После эстафеты критики в ваш адрес было много.

— Да. Но я сделала все, что могла. На следующей Олимпиаде в Корее в эстафете лыжницам на каждом этапе тактику разложили от и до. Мы же все делали по своим ощущениям. Я свой этап бежала так, как бы выступила в личной гонке на 5 км. Со стороны выглядело так, что я рванула со старта, потом меня накрыло и я отстала. Но я выложилась так, как нигде не выкладывали. Еще выступление осложнило то, что лыжи не ехали. Это уже моя вина, что несерьезно отнеслась к подбору инвентаря в подготовительный период.

В биатлоне скучно

— Когда вы выступали, биатлон в стране был популярнее лыж. Это не обижало?

— Нет. Кому-то он кажется интереснее, есть доля неизвестности из-за стрельбы. Но лыжники все равно сильнее (улыбается. – Прим. авт.).

— Вы в биатлоне никогда не выступали?

— Пробовала, когда из Рубцовска в Барнаул переехала. Но скучно тренироваться было. Все эти пристрелки, чистка оружия, перенос ковриков… Мне надо было всегда бежать, чувствовать ветер.

— В Алтайском крае запустили проект «Народная лыжня». Хорошее дело?

— Очень. Сама уже в парке им. Ленина разок прокатилась, очень круто. В пандемию, когда фитнес-центров многие боятся, а в лес ехать далеко, это то, что нужно.