Клиника «Пигмалион» поздравляет коллег с Новым годом

Сегодня врачи — настоящие герои нашего времени. Каждый день вы находитесь на передовой, совершаете подвиги, спасая жизни и здоровье людей.

В наше непростое время самая трудная и опасная профессия в мире — это люди в белых халатах. То, что вы делаете, невозможно переоценить, потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни!

Это невероятная сила и смелость — спасать, лечить, оберегать здоровье общества.

СПАСИБО за терпение, трудолюбие, за мужество принимать решения, за время, проведенное без сна возле кроватей пациентов.

СПАСИБО вам и всем тем, кто каждый день дает надежду и спасает жизни!

Поздравляю вас с Новым 2021 годом! Желаю больших успехов в вашем благородном и таком необходимом труде, желаю вам уважения и любви коллег и пациентов! Долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви!

Пусть не остынут ваши сердца и всегда будут сочувствующими и горячими!

Маликов Алексей Сергеевич, доктор медицинских наук, Генеральный директор клиники «Пигмалион», советник НКОК